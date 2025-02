غير مخصص للنشر - دعوة للانضمام إلى برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب المخصصة للصحفيين

QR Code Greenpeace MENA Media Desk

برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب 📲، حيث نشاركم الأخبار العاجلة، التقارير، والتحديثات الهامة حول القضايا البيئية 🌍

BEIRUT, LEBANON, February 19, 2025 / EINPresswire.com / -- نحن متحمسون لدعوتكم للانضمام إلى برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب 📲 الخاص بالصحفيين، حيث نشاركم الأخبار العاجلة، التقارير، والتحديثات الهامة حول القضايا البيئية 🌍 في المنطقة عبر البث 📡. تابعوا معنا آخر التحركات في مجال المناخ 🌿 وأكثر!للانضمام إلى القناة، يرجى اتباع الخطوات التالية:1️⃣ حفظوا هذا الرقم: 00961715532322️⃣ إرسالوا على الرقم رسالة قصيرة تحتوي على:• الإسم• البلد• اسم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي تعملون بها3️⃣أو يمكنكم مسح رمز QR المرفق للانضمام مباشرة أو عبر الرابط https://act.gp/GreenpeaceMENAMedia نتطلع لانضمامكم إلينا! 💚مع خالص التحية،هيام ماردينيhmardini@greenpeace.orgمديرة التواصل والإعلام – غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا*غير مخصص للنشر *

