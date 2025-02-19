غير مخصص للنشر - دعوة للانضمام إلى برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب المخصصة للصحفيين
برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب 📲، حيث نشاركم الأخبار العاجلة، التقارير، والتحديثات الهامة حول القضايا البيئية 🌍BEIRUT, LEBANON, February 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- نحن متحمسون لدعوتكم للانضمام إلى برودكاست غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على واتساب 📲 الخاص بالصحفيين، حيث نشاركم الأخبار العاجلة، التقارير، والتحديثات الهامة حول القضايا البيئية 🌍 في المنطقة عبر البث 📡. تابعوا معنا آخر التحركات في مجال المناخ 🌿 وأكثر!
للانضمام إلى القناة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
1️⃣ حفظوا هذا الرقم: 0096171553232
2️⃣ إرسالوا على الرقم رسالة قصيرة تحتوي على:
• الإسم
• البلد
• اسم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي تعملون بها
3️⃣أو يمكنكم مسح رمز QR المرفق للانضمام مباشرة أو عبر الرابط https://act.gp/GreenpeaceMENAMedia
نتطلع لانضمامكم إلينا! 💚
مع خالص التحية،
هيام مارديني
hmardini@greenpeace.org
مديرة التواصل والإعلام – غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
*غير مخصص للنشر *
Hiam Mardini
Greenpeace MENA
+961 71 553 232
hmardini@greenpeace.org
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