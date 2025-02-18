Bitget 推出全球畢業生計劃，培養下一代 Web3 人才

維多利亞，塞舌爾, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出首個 Bitget 畢業生計劃，該計劃旨在從全球頂尖大學招募和培養下一代區塊鏈和 Web3 人才。 該計劃屬於 Bitget 的 Blockchain4Youth 企業社會責任 (CSR) 倡議，符合公司推動區塊鏈行業教育、創新和長期發展的計劃。

Bitget 畢業生計劃招募具有全球視野、創新熱情和熱切渴望探索 Web3 未來的優秀畢業生。 該計劃提供各個領域的職業機會，包括營運、產品管理、營銷、風險與合規、資料管理和工程，讓參與者能夠在發展最迅速的行業之一獲得實踐經驗。

該計劃現已在 Bitget 官方網站開放申請，截止日期為 2025 年 3 月 15 日。 從 4 月 1 日開始，申請成功的候選人將會陸續收到加入 Bitget 的錄取通知書。 透過該計劃，Bitget 擬聘用約 30 名優秀畢業生，為他們提供結構化的發展課程、跨職能培訓和由業界專家提供的直接指導。 參與者將有機會參與尖端的區塊鏈項目，並為擴展 Web3 應用做出貢獻。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說：「Bitget 相信 Web3 的未來掌握在下一代人才的手中。 此畢業生計劃旨在為懷有抱負的新一代創造機會，為年輕的專業人士提供一條進入區塊鏈行業的直接途徑。 隨著各界加快採用 Web3，我們致力為未來的領導者提供塑造去中心化世界所需的技能和經驗。」

Bitget 提供充滿活力和多元化的工作環境，擁有來自 60 多個國家的 1,800 多名員工，公司文化重視效率、創新和協作。 該計劃提供有競爭力的薪酬、清晰的職業發展途徑和在 Bitget 內部的發展機會。

Blockchain4Youth 於 2023 年 5 月面世，符合 Bitget 致力鼓勵下一代參與區塊鏈的承諾。 公司保證在五年內為該計劃投入 1000 萬美元，提供相關課程、科創馬拉松和獎學金。 截至 2024 年底，Bitget 已走進 Massachusetts Institute of Technology (MIT)、University College London (UCL)、Hong Kong University of Science and Technology、National Technological University of Argentina、National Taiwan University 和 RMIT University 等 60 多所高校，舉辦近 100 場講座，逾 13,000 名學生參與。

如欲了解有關 Bitget 畢業生計劃和申請流程的詳情，請前往此連結。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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