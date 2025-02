StartSe discute ‘A Era da Requalificação’ e o papel do líder de RH no evento RH Leadership Xperience 2025

O evento, programado para maio, vai discutir sobre tecnológicas em IA, big data e segurança cibernética - sem perder de vista habilidades humanas.

Vamos unir networking, interação e conteúdo de qualidade para conectar pessoas e tecnologias que estão moldado o trabalho do amanhã” — Junior Borneli, CEO Startse

SãO PAULO, BRAZIL, February 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cerca de 40% das habilidades essenciais para o mercado de trabalho serão substituídas ou transformadas em 5 anos, aponta relatório do Fórum Econômico Mundial. Com o objetivo de discutir recursos humanos nesse cenário, a escola internacional de negócios StartSe promove o evento RH Leadership Xperience 2025, no dia 14 de maio em São Paulo.

Com o tema “Do déficit à eficiência: o papel do RH na era da requalificação”, o encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais de recursos humanos em busca de ferramentas e estratégias inovadoras para transformar as empresas em ambientes preparados para o futuro.

A programação reúne painéis de discussão, workshops e uma Arena de Negócios, voltada a apresentação de soluções inovadoras da área. “Vamos unir networking, interação e conteúdo de qualidade para conectar pessoas e tecnologias que estão moldado o trabalho do amanhã”, afirma Junior Borneli, CEO da StartSe.

Entre os principais temas abordados estão Inteligência Artificial no RH; Diversidade, equidade e inclusão; Bem-estar e saúde mental dos funcionários; e Aquisição e retenção de talentos. Já o quadro de painelistas reúne Dafna Blaschkauer, CEO da SuperJump e executiva global com passagens por Nike e Apple; Renato Barbosa, co-founder da Gria com passagem por big techs como a Amazon; além de Junior Borneli e Cristiano Kruel, CEO e CIO da StartSe.

O RH Leadership Xperience 2025 acontece no Distrito Anhembi. As inscrições estão abertas e podem ser feitas nesse link: https://lp.startse.com/eventos/rh-xperience/

