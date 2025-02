IADWP Anuncia Eventos de Talla Mundial y Capacitación de Vanguardia en Turismo de Bodas para 2025

IADWP Love Mexico 2024, Paradisus La Perla, Playa del Carmen Epica Magazine Networking IADWP Love India IADWP Congreso de Bodas LAT 2024

MEXICO, MEXICO, MEXICO, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Fundada en 2008, la International Association of Destination Wedding Professionals ( IADWP ) es la única asociación multicultural de la industria del turismo de bodas, con una comunidad de más de 2,550 miembros en más de 40 países. Se distingue por ofrecer educación innovadora, oportunidades de negocio globales y eventos de primer nivel, conectando a los actores clave de la industria.Nuestra misiónDesarrollar una plataforma de educación continua y nuevas oportunidades de negocio para empoderar a los profesionales del Turismo de Romance. Desde destinos y agencias de viajes hasta planificadores de bodas, organizadores de eventos, hoteles, fotógrafos y más, la IADWP fomenta un ecosistema de networking, actualización y crecimiento profesional.¿Qué ofrecemos?Red global: Cuatro tipos de membresías (Clásica, Gold, Platinum y Corporativa) para conectar con colegas de todo el mundo.Eventos exclusivos: Espacios de networking y aprendizaje con líderes de la industria.Capacitación de vanguardia: Talleres especializados, masterclasses y certificaciones avaladas por la Universidad Marista, como International Destination Wedding Planner y Wedding Tourism Specialist.Herramientas de marketing: Estrategias para potenciar negocios y expandir oportunidades.Lo nuevo para 2025Bajo el lema "Enciende el futuro", este programa exclusivo de formación y actualización está diseñado para wedding planners, organizadores de bodas destino, profesionales de eventos y agentes de viajes en el mundo y con enfasis en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.Ejes temáticos principales:- Destinos – Tendencias, regulaciones y oportunidades emergentes.- Tendencias Emergentes, Tecnología y Digitalización – Inteligencia Artificial, plataformas de gestión y más.- Ventas y Marketing – Estrategias comerciales y posicionamiento de marca.Eventos 2025 – "Experiencias Inolvidables"Los eventos de la IADWP ofrecen una oportunidad única para aprender de expertos internacionales, hacer networking y explorar nuevos negocios. Los asistentes podrán generar alianzas en el piso de exposición, asistir a eventos sociales y descubrir los mejores destinos en un exclusivo venue hunting.Calendario de eventos 2025:- IADWP Academy: Destination Wedding Congress – Santo Domingo, República Dominicana (26-29 de mayo).- Love Dominican Republic Luxury Fam-Trip – República Dominicana (23-31 de mayo). Congreso de Bodas y Eventos Sustentables LAT – Querétaro, México (22-25 de septiembre).- World Romance Travel Conference – Costa Rica (3-6 de noviembre).- IADWP Eurasia "International Summit Asia" Fam Trip & B2B Networking Manila, Filipinas (6-13 de mayo).- IADWP Eurasia "African Tourism Summit & Morocco Fam Trip" (11-14 de septiembre).Épica: Un medio que conecta a la industriaLanzada el 21 de enero de 2024, la revista Épica es el nuevo medio de comunicación digital de la IADWP con 14 ediciones anuales, contenido exclusivo y una audiencia de 40,000 profesionales de la industria. Su propósito es destacar tendencias, expertos y oportunidades en el turismo de bodas y romance.2024: Un año de éxito para la industria de bodasEl 2024 fue un año extraordinario, con eventos de gran impacto que reunieron a más de 1,200 profesionales de más de 25 países, 240 expositores y generaron mas de 13,200 citas de negocios.Eventos destacados en 2024:- World Romance Travel Conference – Cartagena, Colombia.- Congreso de Bodas y Eventos Espectaculares LAT – León, Guanajuato.- Love India – Nueva Delhi, Jaipur y Agra.- Love Mexico – Playa del Carmen.Impacto económico: El evento en León, Guanajuato, generó una derrama económica de 840,000 USD, consolidando su importancia en el sector.El futuro del turismo de bodasSe proyecta que el mercado de bodas destino superará los 100 mil millones de USD en los próximos cinco años, con una creciente demanda de experiencias personalizadas, sostenibles y culturalmente enriquecedoras.Las celebraciones evolucionan más allá de las bodas, incluyendo compromisos, aniversarios y renovaciones de votos, abriendo nuevas oportunidades para la industria.Sobre IADWPLíder en eventos globales del turismo de bodas y romance en América, Europa y Asia.Punto de encuentro para agentes de viajes, wedding planners y proveedores.Networking estratégico con oportunidades de negocio y alianzas comerciales.Más de 1,000 profesionales asisten anualmente a nuestros eventos."Unimos a profesionales de excelencia para elevar la industria y construir el futuro del amor, una conexión global a la vez."

