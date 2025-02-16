LeddarTech 宣布其 LeddarVision ADAS 解决方案首次凭借设计赢得原始设备制造商青睐

一家全球领先的商用车制造商选中 LeddarVision 用于其 2028 年车型，项目即刻启动

魁北克市，加拿大, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc.（简称“LeddarTech”，纳斯达克股票代码：LDTC）是一家汽车软件公司，其基于人工智能的颠覆性低层次传感器融合和感知软件技术 LeddarVision™ 已获得专利许可。公司今天宣布达成一个重要里程碑：全球领先的商用车原始设备制造商（OEM）之一已选择 LeddarTech 作为其高级驾驶辅助系统（ADAS）计划的融合与感知软件供应商，该计划将用于其 2028 年款的车型。

客户对当今市场上的领先解决方案进行全面评估后，选中了 LeddarVision 用于这一主流商用车平台。 LeddarVision 因其在多模态传感器系统（包括摄像头和雷达）中的卓越性能和效率，及其适应各种车型和传感器配置的优越能力脱颖而出。 LeddarTech 预计将于 2025 年开始从这项设计中获得工程服务收入，并于 2027 年底获得每辆车的特许权使用费收入。 虽然项目工作即将立刻启动，但此次合作仍有待双方达成最终协议。

“继最近宣布与 Texas Instruments 达成预付版税近千万美元的合作和许可协议之后，我们又获得了这一殊荣。 这些发展成果表明了行业正转向低层次融合模式，这种方法由 LeddarTech 首创，从而为商用车和乘用车实现了低成本、高效益的 L2/L2+ ADAS 部署，也证明了我们在多模式、低层次融合和感知软件方面的领先地位。”LeddarTech 公司总裁兼首席执行官 Frantz Saintellemy 表示， “这些成就也反映了我们业务发展的强劲势头。”

LeddarTech 的 LeddarVision 平台提供了一种环境模板，可提高驾驶员的安全性，并实现更高的自主性。 通过利用尖端的人工智能和传感器融合技术，LeddarTech 使汽车原始设备制造商能够满足日益严格的行业安全标准，同时满足消费者对更先进的 ADAS 功能的需求。

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年，是一家全球软件公司，总部位于魁北克市，在蒙特利尔和以色列特拉维夫另设研发中心，开发并提供全面的人工智能低层次传感器融合和感知软件解决方案，支持 ADAS、自动驾驶（AD）和停车应用的部署。 LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成精确的 3D 环境模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。 原始设备制造商和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已申请了 170 多项专利（87 项已获授予），以增强 ADAS、AD 和停车功能。 更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更高效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com，也可关注公司的 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 和 YouTube账号。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能被视为 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第 27A 条（修订版）和 1934 年《证券交易法》第 21E 条（修订版）定义的前瞻性陈述（这些前瞻性陈述还应包括适用加拿大证券法下定义的前瞻性陈述和前瞻性信息），包括但不限于与 LeddarTech 被上述原始设备制造商选中、预期战略、未来运营、前景、目标和财务预测以及其他财务指标有关的陈述。 前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述，取决于或提及未来事件或条件，并包括诸如“可能”“将”“应该”“会”“预计”“预期”“计划”“可能”“相信”“估计”“预测”“打算”和其他类似的表达。 所有并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述基于当前的信念和假设，受到风险和不确定性的影响，并不是对未来业绩的保障。 实际结果可能因各种因素而与任何前瞻性陈述中的内容有重大差异，这些因素包括但不限于：(i) LeddarTech 与上述原始设备制造商无法就最终协议的最终条款达成一致的风险；(ii) 该原始设备制造商未来的订单量（如有）、预期订单的实际收入以及收入时间（如有）；(iii) LeddarTech 近期业务合并的预期收益可能无法实现；(iv) 与业务合并相关的股东诉讼或其他和解或调查可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险；(v) 整体经济和/或行业特定条件的变化；(vi) 业务合并可能造成的干扰，从而损害 LeddarTech 的业务；(vii) LeddarTech 保留、吸引和雇用关键人员的能力；(viii) 与客户、员工、供应商或其他方关系的潜在不利反应或变化；(ix) 潜在的业务不确定性，包括业务合并后现有业务关系的变化可能影响 LeddarTech 的财务业绩；(x) 立法、监管和经济发展；(xi) 灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发或升级、任何流行病、大流行病或疾病爆发（包括 COVID-19），以及管理层对任何上述因素的反应；(xii) 获得资本和融资的能力，以及 LeddarTech 继续遵守债务契约的能力；(xiii) LeddarTech 执行其商业模式、获得设计成功和创造有意义收入的能力；以及 (xiv) LeddarTech 提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告中不时详述的其他风险因素，包括 LeddarTech 截至 2024 年 9 月 30 日财年的 20-F 表年报中包含的风险因素。 以上列举的重要因素并非详尽无遗。 除非适用法律要求，否则 LeddarTech 无义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系人：

Chris Stewart，首席财务官，LeddarTech Holdings Inc.

电话：+ 1-514-427-0858，chris.stewart@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相关标识均是 LeddarTech Holdings Inc. 及其子公司的商标或注册商标。 所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。

LeddarTech Holdings Inc. 是一家纳斯达克交易所上市公司，其股票代码为 “LDTC”。

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