Bitget 获得保加利亚虚拟资产服务提供商牌照，助力其欧盟扩张计划

维多利亚，塞舌尔, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已获得保加利亚 National Revenue Agency 颁发的虚拟资产服务提供商 (VASP) 牌照。 获得这一官方牌照后，Bitget 现已能够在保加利亚境内提供全方位的加密货币服务，包括加密资产的兑换、交易、转让、托管和公开发行，以及钱包服务。 这与 Bitget 获取欧盟加密资产市场 (MiCA) 牌照的更广泛计划相契合，将进一步巩固其在该地区的地位。

在保加利亚取得 VASP 牌照符合 Bitget 在欧盟的战略扩张计划。 目前，该公司正积极筹备以符合欧盟 MiCA 框架的要求，该框架旨在为整个欧盟地区的加密资产构建统一的监管环境。

Bitget 首席法务官 Hon Ng 表示：“成功获得保加利亚 VASP 牌照是 Bitget 拓展欧盟市场、服务当地用户的重要战略举措。 随着欧盟继续通过 MiCA 等监管框架发挥引领作用，我们看到该地区在保持合规性的同时，具有巨大的可持续增长和创新潜力。 保加利亚是我们拓展欧洲市场的战略门户，为加密货币友好型生态系统提供了加速加密货币推广的机会。”

Ng 补充道：“2025 年，我们期待继续与世界各地的监管机构合作，进一步拓展 Bitget 在全球监管层面的影响力。 我们高度重视在我们运营的每个司法管辖区都达到合规标准，并且从创立伊始就一直致力于投资我们的合规计划。 我们相信，这种策略不仅能增强用户信任、维护市场秩序，还能推动数字资产的全球推广。通过使我们的运营符合全球各地新出台的监管规定，我们得以确保长期的可持续增长。”

Bitget 将监管合规视为其未来成功的关键要素，这从其在波兰、意大利、立陶宛、英国以及现在的保加利亚等重要市场获得相关批准便可见一斑。

在保加利亚获得 VASP 牌照意味着 Bitget 获得了监管机构批准，可提供广泛的服务以满足该地区数字资产用户的需求。 这些服务包括：加密资产兑换，实现加密货币和法币之间的无缝转换；加密资产的交易和转让，促进高效安全的交易；以及托管服务，为保障用户资产提供坚实的框架。 此外，该牌照还允许 Bitget 公开发行加密资产，为创新型代币的推出和相关机会创造条件。

仅在过去三个月内，Bitget 便取得了一系列重大的牌照进展与业务拓展成果。 它获得了萨尔瓦多 BSP 牌照，在英国获准提供数字资产服务，并为越南的合规交易所 BitEXC 提供支持。 近期，Bitget 被 Forbes 评为全球最值得信赖的交易所之一。保加利亚 VASP 牌照的取得，标志着 Bitget 在这一领域又取得了重大进展。 该公司计划与欧洲监管机构紧密合作，以确保其产品符合所有监管要求，同时将用户资产和数据保护放在首位。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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