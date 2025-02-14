2025 年 1 月，Bitget 的保障基金平均估值達到 6.48 億美元

維多利亞，塞舌爾, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布其保障基金於 2025 年 1 月的估值達到 6.48 億美元，反映加密貨幣市場持續發展並保持穩定。 該基金的宗旨是在市場動盪期間為用戶提供財務保障，而隨著比特幣和其他數碼資產的價格經歷大幅波動，該基金持續展現其韌性和重要性。

2025 年 1 月，Bitget 的保障基金估值達到最高的 6.9 億美元，而隨著比特幣交易價介乎 87,000 美元至 105,000 美元，基金估值一直保持上升趨勢。 在整個 1 月份，保障基金平均估值維持在大約 6.48 億美元的水平，在市場波動期間發揮為用戶資產保駕護航的重要作用。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們的保障基金持續增長，符合我們致力提升安全性和建立用戶信任的工作重點。 隨著加密貨幣市場不斷演變，我們一貫致力為用戶提供安全透明的環境，讓他們能夠充滿信心，在市場中應對自如。」

保障基金於 2022 年推出，初始承諾額為 3 億美元，目前已穩步增長，在市場波動期間為用戶提供更強大的安全保障。 此最新估值反映 Bitget 具有完善的風險管理框架，確保即使在市場動盪期間，基金仍保持充足的資本來保護用戶資產。 該基金 1 月的表現與更廣泛的市場趨勢保持一致，包括機構的興趣日漸濃厚，以及持續影響加密貨幣市場格局的監管環境有所變化。

除了保障基金之外，Bitget 的準備金證明亦維持 1:1 的準備金率，進一步增強透明度和信任度。 最近，Forbes 將 Bitget 列入最值得信賴的加密貨幣平台名單。 有賴於這些佳績，Bitget 成為頂尖交易所，在瞬息萬變的市場環境中，將用戶的安全和信心視為優先任務。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司，在 150 多個國家和地區服務超過 1 億用戶。 Bitget 交易所致力為用戶提供創新的交易解決方案，包括其開創性的跟單功能，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供全面的 Web3 解決方案，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場和 DApp 瀏覽器。

透過策略夥伴關係，Bitget 持續推動加密貨幣普及化，例如擔任西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及與土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 合作。 這些夥伴關係旨在鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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