XS.com榮獲阿曼Smart Vision高峰會“最佳VIP客戶計畫”大獎
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技及金融服務提供者XS.com自豪宣佈，在2025年2月12日至13日於阿曼JW Marriott Muscat酒店舉辦的Smart Vision高峰會（SVS）上，公司榮膺“最佳VIP客戶計畫”大獎。
這一殊榮充分體現了XS.com在為全球客戶創造價值、打造獨特交易體驗方面的不懈努力與卓越表現。該獎項表彰了XS.com為VIP客戶打造的獨家VIP忠誠度計畫，通過這一計畫，公司為最忠實、最活躍的交易者提供無與倫比的特權和福利。
在接受該獎項時，XS.com MENA地區總監Shadi Salloum表達了他的感激之情：
“能夠在2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）上榮獲‘最佳VIP客戶計畫’大獎，我們深感榮幸。這是對我們團隊辛勤付出的認可，更是客戶對我們的信任和支持的體現。我們將始終致力於為客戶提供獨特的交易體驗，確保他們在交易旅程中擁有所需的工具和支持，助力他們不斷取得成功。”
這一獎項頒發之際，XS.com作為本屆Smart Vision高峰會的官方全球贊助商，在活動中展現了其先進的交易平台、尖端解決方案以及個性化的客戶支援，與眾多交易者、投資者及金融專業人士進行了深入互動。
憑藉全球影響力和對金融服務的不斷深耕，XS.com持續為客戶提供創新解決方案和超一流的服務體驗，在行業內樹立了標杆。
Smart Vision董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士表示：
“我們非常高興能在2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）上，將‘最佳VIP客戶計畫’大獎頒發給XS.com。這一獎項是對XS.com在線上交易領域樹立新標杆、引領行業發展的充分肯定。”
作為金融行業的頂尖盛會，2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）彙聚了眾多金融專家和行業領袖，共同表彰行業內的卓越成就與創新實踐。
獲得“最佳VIP客戶計畫”大獎凸顯了XS.com從激烈競爭中脫穎而出，展現了其在可靠性、客戶滿意度和技術創新方面的卓越實力。
XS.com在慶祝這一里程碑式成就的同時，再次重申將繼續致力於提升客戶體驗，不斷研發尖端工具、優化交易支援、並提供無與倫比的優質服務。這一榮譽也將激勵XS.com繼續踐行卓越標準，並向新的高度不斷邁進。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
XS Editorial Team
這一殊榮充分體現了XS.com在為全球客戶創造價值、打造獨特交易體驗方面的不懈努力與卓越表現。該獎項表彰了XS.com為VIP客戶打造的獨家VIP忠誠度計畫，通過這一計畫，公司為最忠實、最活躍的交易者提供無與倫比的特權和福利。
在接受該獎項時，XS.com MENA地區總監Shadi Salloum表達了他的感激之情：
“能夠在2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）上榮獲‘最佳VIP客戶計畫’大獎，我們深感榮幸。這是對我們團隊辛勤付出的認可，更是客戶對我們的信任和支持的體現。我們將始終致力於為客戶提供獨特的交易體驗，確保他們在交易旅程中擁有所需的工具和支持，助力他們不斷取得成功。”
這一獎項頒發之際，XS.com作為本屆Smart Vision高峰會的官方全球贊助商，在活動中展現了其先進的交易平台、尖端解決方案以及個性化的客戶支援，與眾多交易者、投資者及金融專業人士進行了深入互動。
憑藉全球影響力和對金融服務的不斷深耕，XS.com持續為客戶提供創新解決方案和超一流的服務體驗，在行業內樹立了標杆。
Smart Vision董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士表示：
“我們非常高興能在2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）上，將‘最佳VIP客戶計畫’大獎頒發給XS.com。這一獎項是對XS.com在線上交易領域樹立新標杆、引領行業發展的充分肯定。”
作為金融行業的頂尖盛會，2025年阿曼Smart Vision高峰會（SVS）彙聚了眾多金融專家和行業領袖，共同表彰行業內的卓越成就與創新實踐。
獲得“最佳VIP客戶計畫”大獎凸顯了XS.com從激烈競爭中脫穎而出，展現了其在可靠性、客戶滿意度和技術創新方面的卓越實力。
XS.com在慶祝這一里程碑式成就的同時，再次重申將繼續致力於提升客戶體驗，不斷研發尖端工具、優化交易支援、並提供無與倫比的優質服務。這一榮譽也將激勵XS.com繼續踐行卓越標準，並向新的高度不斷邁進。
XS.com 公司概況
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XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
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