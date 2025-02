Inteligentna rezerwacja modelek i influencerów w Polsce

Agency Website Poland

SHOWCAST wzmacnia swoją obecność w Polsce

POLAND, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Agencja modelek i influencerów SHOWCAST dynamicznie rozwija swoją działalność na polskim rynku, oferując regionalną bazę talentów, elastyczne rezerwacje hybrydowe oraz inteligentną wyszukiwarkę modelek wspieraną przez sztuczną inteligencję (AI). Firmy, marki i agencje kreatywne w Polsce mogą teraz korzystać z nowoczesnej platformy umożliwiającej szybki dostęp do modelek, influencerów i twórców treści, z opcją zarówno cyfrowych, jak i osobistych castingów.Regionalna baza talentów & elastyczne castingi na miejscuSHOWCAST posiada szeroką bazę modelek i twórców treści z Polski, co pozwala klientom na szybkie i efektywne kosztowo rezerwacje – bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów podróży czy długotrwałych procesów selekcji."Polski rynek dynamicznie rośnie i charakteryzuje się dużą różnorodnością. Nasza baza talentów obejmuje modele fashion i commercial, dojrzałe twarze (Best-Ager), a także twórców o wyrazistym, miejskim stylu oraz reprezentujących ideę różnorodności," mówi Ivo Downes, dyrektor zarządzający SHOWCAST.Dla klientów preferujących tradycyjne castingi SHOWCAST oferuje elastyczne opcje:Wstępna selekcja online przez platformę SHOWCAST Indywidualne castingi onlineCastingi na żywo z lokalnymi modelamiInteligentna wyszukiwarka modelek oparta na AIJednym z kluczowych atutów SHOWCAST jest inteligentna wyszukiwarka modelek i twórców treści, wspomagana przez sztuczną inteligencję. Dzięki algorytmom dopasowującym profile talentów do wymagań kampanii, klienci otrzymują propozycje modelek i influencerów w ciągu kilku sekund."Nasza zaawansowana wyszukiwarka oszczędza czas i eliminuje subiektywne uprzedzenia przy wyborze modelek, oferując idealne dopasowanie do potrzeb marki i strategii kampanii," podkreśla Ivo Downes.Rezerwacja influencerów & User-Generated Content (UGC)SHOWCAST umożliwia także rezerwację influencerów oraz twórców treści z Polski – idealnych do kampanii social media, aktywacji marek i strategii reklamowych.Największym zainteresowaniem cieszą się:Mikroinfluencerzy i twórcy treści do autentycznego marketingu marekUser-Generated Content (UGC) – wysokiej jakości zdjęcia i filmy do kampanii reklamowychHybrydowe rezerwacje – modele, którzy jednocześnie są aktywnymi twórcami treści"Firmy potrzebują nie tylko modelek, ale również influencerów, którzy angażują się w mediach społecznościowych. SHOWCAST łączy tradycyjną rezerwację modelek z nowoczesnymi strategiami digital marketingu, oferując kompleksowe rozwiązanie dla marek działających w Polsce," dodaje Ivo Downes.SHOWCAST: Nowoczesna agencja modelek dla polskiego rynkuSHOWCAST łączy cyfrowe procesy, zaawansowane algorytmy AI oraz elastyczne modele rezerwacji z silną bazą modelek i influencerów w Polsce. Klienci zyskują szybkie, kreatywne i efektywne kosztowo rozwiązania dla swoich kampanii.Więcej informacji i zapytań rezerwacyjnych na: www.showcast.eu/pl O nasSHOWCAST od 2010 roku oferuje profesjonalne i rzetelne usługi modelingu dla firm na całym świecie. Nasza międzynarodowa baza talentów obejmuje modele fashion, commercial, Best-Ager, People, Curvy i Plus-Size, a także twórców treści do kampanii sportowych, fitness i lifestyle. Organizujemy castingi w całej Europie, w tym w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, zapewniając naszym klientom najlepsze możliwe dopasowanie do ich projektów.

