Klar Redefine el Acceso Financiero en México: Más Clientes, Más Oportunidades, Más Inclusión

MEXICO CITY, MEXICO, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- La plataforma financiera líder en México sigue ampliando el acceso al crédito, permitiendo que más usuarios mejoren sus condiciones financieras. En la primera semana, el 90% de los clientes elegibles acepta la oferta para acceder a una línea de crédito mayor, lo que les brinda más flexibilidad y poder de compra.Klar, la plataforma financiera digital líder en México, ha publicado nuevos datos sobre las tendencias de graduación, el proceso en el que los usuarios pasan de crédito garantizado a crédito sin garantía, destacando un crecimiento récord para cierre de año y una fuerte participación de los usuarios.El panorama financiero en México ha estado marcado históricamente por el acceso limitado al crédito formal. A pesar del crecimiento de la economía digital, millones de consumidores siguen excluidos de los servicios bancarios tradicionales, lo que genera una gran oportunidad para soluciones financieras innovadoras como Klar.Una gran parte de la población mexicana opera fuera del sistema crediticio formal. Aproximadamente el 85% de los adultos no tiene acceso a crédito formal, y casi el 50% no cuenta con una cuenta bancaria. Los bancos tradicionales han priorizado a los clientes de altos ingresos, dejando sin acceso a herramientas financieras esenciales a grandes segmentos de la población, especialmente jóvenes, trabajadores informales y pequeños empresarios.Para muchos mexicanos, construir un historial crediticio es un desafío. Las instituciones financieras tradicionales suelen requerir extensa documentación, comprobantes de ingresos estables y relaciones bancarias prolongadas, lo que impide que millones de personas accedan a líneas de crédito, incluso pequeñas, que podrían ayudarles a cubrir gastos diarios, afrontar emergencias o invertir en su crecimiento personal.Klar nació para cambiar esta realidad ofreciendo productos financieros justos, transparentes y accesibles, diseñados específicamente para las necesidades de los consumidores no bancarizados y sub atendidos en México. Gracias a su enfoque basado en datos e Inteligencia Artificial, Klar puede evaluar la solvencia de los usuarios más allá de los criterios tradicionales, como "el buró de crédito", lo que le permite atender a clientes que han sido ignorados por la banca tradicional.Klar está redefiniendo la inclusión financiera al permitir que los usuarios accedan a su primera línea de crédito, a menudo con una porción sin garantía, ayudándolos a construir un historial crediticio responsable. Gracias a su uso de fuentes de datos alternativas, Klar ha logrado expandir el acceso al crédito en un 50% entre los usuarios con poca o ninguna historia crediticia, permitiendo que más personas, especialmente jóvenes, ingresen al sistema financiero. Este cambio es particularmente relevante para los estudiantes sin historial de crédito, cuyo índice de aprobación con Klar se ha duplicado. Además, el 85% de estos usuarios no tenía ninguna línea de crédito abierta registrada en los burós de crédito, lo que resalta el papel de la compañía en la inclusión financiera de poblaciones verdaderamente desatendidas.El modelo de graduación de Klar permite a los usuarios mejorar su historial crediticio con pasos estructurados que conducen a límites más altos y mejores oportunidades financieras. Una vez elegibles, los usuarios actúan rápidamente: el 90% acepta su oferta de graduación en la primera semana. Solamente en los últimos tres meses, Klar ha graduado exitosamente a más del 10% de su base activa de usuarios de productos garantizados, demostrando su capacidad para escalar la inclusión financiera a un ritmo sin precedentes.Los datos de Klar muestran que, tras la graduación a crédito sin garantía, los usuarios incrementan su monto promedio de compra en casi 2 veces, lo que indica una mayor confianza en Klar como socio financiero. Aunque la cantidad de transacciones se mantiene estable, el mayor gasto por compra refleja una evolución en su comportamiento financiero y poder adquisitivo.Para fortalecer aún más la autonomía de sus usuarios, Klar ofrece un programa de cashback con dinero real, recompensando el gasto responsable y permitiendo a los usuarios maximizar el valor de cada transacción. Klar también brinda opciones de Meses Sin Intereses (MSI), proporcionando flexibilidad para manejar compras más grandes de manera responsable. Este beneficio es clave para los usuarios graduados, que están accediendo a mejores condiciones de crédito y herramientas financieras que apoyan sus necesidades diarias.La compañía sigue refinando sus modelos de datos alternativos y su enfoque centrado en el usuario, desbloqueando crédito para miles de nuevos prestatarios y dando forma a un sistema financiero más inclusivo en México. Actualmente, casi el 70% de los usuarios graduados recibe una oferta de aumento de límite de crédito, con una impresionante tasa de aceptación de más del 87%, lo que refuerza el compromiso de Klar con el crecimiento financiero responsable y el empoderamiento a largo plazo."Estos datos refuerzan el papel de Klar en la expansión de la inclusión financiera y en ayudar a los usuarios a construir su futuro financiero con acceso responsable al crédito", dijo Stefan Möller, CEO y Fundador de Klar. "Los productos de crédito garantizados son una alternativa obvia para un mercado tan desatendido como el de México. Ante la complacencia de los incumbentes, somos los digitales quienes nuevamente llenamos ese vacío para ayudar a nuestros usuarios a construir o reconstruir su historial crediticio.”Adicionalmente, Klar garantiza que sus usuarios ganen dinero mientras ahorran, ofreciendo hasta un 11% de rendimiento en depósitos garantizados. Esto es especialmente relevante, ya que el 90% de los usuarios de Klar nunca antes había recibido rendimientos solo por mantener dinero en una cuenta tradicional. “Con Klar, ahora tienen la oportunidad de hacer crecer sus ahorros mientras disfrutan del acceso al crédito, reafirmando el compromiso de Klar con el bienestar financiero y la autonomía económica de sus usuarios”, concluyó Möller.Sobre KlarKlar está revolucionando el panorama financiero en México al ofrecer soluciones innovadoras y 100% digitales en crédito, débito, inversión y préstamos personales. Comprometida con la transparencia, seguridad y accesibilidad, Klar proporciona una alternativa moderna al crédito tradicional, permitiendo a los usuarios gestionar sus finanzas de manera eficiente y sin costo alguno.Para obtener más información, visita www.klar.mx FB: Klar | IG: @klar.mx | LinkedIn: Klar | X: Klar_mx | YT: Klar_mx

