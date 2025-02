START VAN DE “A SLICE OF QUALITY” RESTAURANTWEKEN IN BRUSSEL

Restaurant Weeks_BE

Mortadella Bologna BGA, Cotechino en Zampone Modena BGA en Salamini Italiani alla Cacciatora BOB spelen onbetwist de hoofdrol op het menu van 24 restaurants

BRUXELLES, BS, BELGIUM, February 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Brussel, 12 februari 2025 – Ben jij een echte fijnproever? Mis deze unieke kans in Brussel dan niet: t/m 27 februari kun je in 24 geselecteerde restaurants in en rond de hoofdstad exclusieve en originele gerechten proeven op basis van Mortadella Bologna BGA, Cotechino en Zampone Modena BGA en Salamini Italiani alla Cacciatora BOB, vier verrukkelijke Europese vleeswaren die bekend staan om hun unieke smaak en enorme veelzijdigheid in de keuken.De Restaurantweken (van 7 t/m 27 februari) zijn een nieuw initiatief van het project A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe, medegefinancierd door de Europese Unie en ondersteund door de Consorzi di Tutela (Consortium ter Bescherming) van deze specialiteiten. De activiteit is gericht op Belgische fijnproevers die op deze manier kennis kunnen maken met nieuwe horecagelegenheden, variërend van fine dining tot trendy restaurants en meer informele bars, en zowel Italiaanse als internationale gerechten kunnen proberen. De deelnemende chef-koks hebben elk een specifiek product gekozen dat centraal staat in de recepten die ze met veel passie hebben gecreëerd en die gegarandeerd zullen verbazen en verleiden. Ga naar de website www.asliceofquality.eu voor het volledige overzicht!“De Restaurantweken zijn een unieke gelegenheid om deze producten van de allerhoogste kwaliteit in de schijnwerpers te zetten. Liefhebbers die deze heerlijke vleeswaren al kennen zullen leren hun potentieel in de keuken nog meer te waarderen en kunnen genieten van de uiteenlopende smaakvolle recepten van de chef-koks, die in 24 verschillende gerechten de nadruk hebben weten te leggen op deze producten,” legt Gianluigi Ligasacchi uit, Directeur van de 3 Consorzi di Tutela die het project ondersteunen. “Meer dan een derde van de restaurants heeft ervoor gekozen om hun klanten te verrassen en zich te richten op Cotechino Modena BGA, een minder bekend product en daardoor misschien juist nog interessanter om mee te werken en voor te bereiden voor nieuwsgierige fijnproevers. Voor ons is dit een uitstekend teken dat aangeeft dat dit project succesvol zal verlopen. We hebben er de volste vertrouwen in dat de bekendheid van deze producten daadwerkelijk zal toenemen door consumenten uit hun comfortzone te halen en ze te laten zien hoe deze vleeswaren het hele jaar door gewaardeerd en geconsumeerd kunnen worden, in talloze recepten die geschikt zijn voor iedereen.”Klanten die kiezen voor het menu van “A Slice of Quality” kunnen interessant communicatiemateriaal raadplegen over de campagne en de producten, evenals meer informatie over de BOB- en BGA-keurmerken, twee leidraden die gericht zijn op het beschermen van originele producten tegen imitaties en een garantie vormen voor de consument.

