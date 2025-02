El Comercio Electrónico Impulsa la Adopción de Pagos Digitales en América Latina

¿Cuáles son las nuevas propuestas financieras que triunfan en Latam? Fernando Armada, Chief Strategy Officer de GroupM Latam nos lo avanza:

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, February 14, 2025 / EINPresswire.com / -- El crecimiento sostenido del comercio electrónico en América Latina ha encontrado un fuerte aliado en la penetración de métodos de pago digitales entre la población. Antes de la pandemia, el volumen de comercio electrónico en la región era de 70 millones de dólares, con proyecciones que apuntan a alcanzar los 354 millones de dólares para 2027. Este aumento se ve impulsado por la adopción de pagos sin efectivo, aunque el panorama enfrenta desafíos debido a la baja utilización de métodos de pago bancarizados o digitales.El informe "The Global Payment Report" de FIS destaca que el uso de aplicaciones de cuenta a cuenta (A2A) ha experimentado un crecimiento significativo, revolucionando el sector en apenas cinco años. Este sistema ofrece una alternativa competitiva a la banca tradicional, que ahora debe buscar alianzas para atraer y retener clientes, especialmente en términos de inclusión financiera para áreas rurales y comercios informales.Iniciativas como Pix del Banco Central de Brasil y Transferencias 3.0 del Banco Central de Argentina han demostrado ser exitosas, con Pix alcanzando 122 millones de usuarios activos, representando el 57% de la población adulta de Brasil en sus primeros tres años. Estos sistemas permiten pagos y transferencias electrónicas instantáneas con costos reducidos, facilitando el acceso de los consumidores y promoviendo el crecimiento del sector financiero.Las billeteras digitales, como Mercado Pago, RappiPay, PicPay, Nequi y Daviplata, también están ganando terreno en la región. Estos productos permiten realizar pagos electrónicos, transferencias y almacenar información financiera de manera segura. Su expansión se ve favorecida por la seguridad que ofrecen frente a la inestabilidad monetaria y la posibilidad de realizar intercambios de divisas con mínimo o ningún costo.El movimiento hacia una economía sin efectivo (cashless) es evidente, con el comercio electrónico y el comercio móvil (m-commerce) inclinando la balanza a favor de las transacciones digitales. En Colombia, por ejemplo, la iniciativa Transfiya permite pagos de cuenta a cuenta utilizando solo un celular. Además, según el informe de FIS, Pix ha contribuido a una reducción significativa en el uso de efectivo en Brasil.Estas tendencias indican un cambio en los métodos de pago preferidos por los consumidores: las tarjetas de crédito están perdiendo terreno frente a las billeteras digitales y los sistemas A2A. En compras online, se espera que las billeteras virtuales aumenten su participación del 21% al 28% en los próximos tres años, mientras que los pagos A2A pasarán del 20% al 29%.La transformación tecnológica y digital que está experimentando el sector financiero en América Latina presenta nuevos desafíos para la banca tradicional, que debe adaptarse rápidamente para competir en un mercado cada vez más inclinado hacia soluciones innovadoras y accesibles para el consumidor.Acerca de GroupMGroupM es el grupo de inversión en medios de WPP y la empresa líder mundial en inversión en medios de comunicación, con la misión de dar forma a la próxima era de los medios donde la publicidad funcione mejor para las personas. La empresa es responsable de más de $60 mil millones de dólares anuales de inversión en medios, según lo medido por la agencia de investigación independiente COMvergence. A través de sus agencias globales Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom y T&Pm, así como soluciones de rendimiento intercanal (GroupM Nexus), datos (Choreograph), entretenimiento (GroupM Motion Entertainment) y de inversión, GroupM aprovecha una combinación única de escala global, experiencia e innovación para generar valor sostenido para los clientes, donde sea que hagan negocios. Descubre más en www.groupm.com

