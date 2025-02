意大利运营商 EOLO 选用 Mavenir 5G SA 核心网打造欧洲首个 5G 独立组网毫米波 FWA 网络 

Mavenir 的云原生 5G SA 核心网解决方案灵活高效,可确保 EOLO 以更具成本效益的方式为意大利难以覆盖的地区提供 FWA 宽带服务

德克萨斯州理查德森, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家专注于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商,Mavenir 已被意大利规模最大的固定无线接入 (FWA) 宽带提供商、创新型电信运营商 EOLO 选定,致力于提供 5G SA 核心网解决方案,助力 EOLO 构建突破性的千兆级 FWA 网络。 该部署是全球首批采用毫米波技术的 5G 独立组网 FWA 网络之一,将为意大利光纤连接尚未覆盖的地区提供高性价比的超高速宽带互联网接入。

凭借其卓越的灵活性和互操作性,Mavenir 的 5G SA 核心网成为 EOLO 的理想选择。 Mavenir 的解决方案将与 6Wind 的用户面功能 (UPF) 协同工作,这标志着业内首次实现来自两家不同供应商的会话管理功能 (SMF) 与用户面功能 (UPF) 之间的互操作性,并为后续的商业化部署奠定了基础。

Mavenir 的 5G SA 核心网将同时支持 IP 数据单元 (IPDU) 和以太网数据单元 (EPDU),这一功能从未在实况环境中提供。

Mavenir 执行副总裁 Stefano Cantarelli 表示:“这是全球最激动人心且最具创新性的 5G FWA 部署之一——它不仅突破技术边界,更将凭借最先进的 3GPP 技术,克服重重挑战,为乡村地区提供稳定可靠的连接。 EOLO 为该项目精心甄选行业顶尖合作伙伴,Mavenir 荣幸成为其中一员。我们将凭借卓越的 5G 技术领先优势,以及对灵活性与敏捷性的坚定承诺,与 EOLO 携手推动这一变革。”

EOLO S.p.A. 首席执行官 Guido Garrone 补充道:“Mavenir 是一家出色的合作伙伴。 他们的 5G 核心网络具备未来适应性,解决方案更是彰显卓越互操作性,能够助力 EOLO 为这个充满挑战与创新的全新网络中的每个关键环节挑选最合适的合作伙伴。 我们共同打造的基础设施将与光纤覆盖互为补充,在提升网络实力的同时,为国家未来的蓬勃发展注入源源不断的动力,因而发挥着举足轻重的作用。”

Mavenir 提供业界独一无二的端到端云原生网络软件,其人工智能驱动的技术不仅可以实现能源节约、优化用户体验,还能提升资源配置效率、强化安全防护与防欺诈能力,同时提高盈利水平。 其 MAVcore® 功能以微服务形式部署在容器中,借助开放 API 与第三方平台及可观测性框架进行无缝集成。 如此一来,EOLO 等通信服务提供商能够加速推出服务,提升运营效率,并大幅缩短停机时间。

Mavenir 的一整套 5G 产品组合将在即将举行的 2025 年巴塞罗那世界移动通信大会上展示,展会时间为 3 月 3 日至 6 日,地点为 2 号馆 2H60 展台。 如需了解更多有关 Mavenir 参加展会的信息,请访问 https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

关于 Mavenir:

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息,请访问:www.mavenir.com

关于 EOLO:

EOLO 是一家国家级电信运营商,在面向住宅和商业市场的超宽带无线 (FWA) 领域处于领先地位。 本公司致力于为受数字鸿沟影响的地区提供高质量超宽带接入服务。 作为一家公益型企业,EOLO 是意大利首家获得 B Corp 认证的电信公司。 本公司网络覆盖超过 7,000 个市镇,配备 4,100 余个基站收发台(无线电发射器)。 EOLO 为 160 万人以及 116,000 家企业、政府机构和专业人士提供网络连接服务。 该公司依托由 17,000 余名员工组成的网络,其中包括合作伙伴、技术安装人员及各地商业合作伙伴。

关于 EOLO 服务的更多信息,请访问 www.eolo.it

