川普推翻美國氣候承諾，EBC 金融集團剖析市場影響與風險

EBC金融集团探讨在不确定性不断上升的情况下，特朗普的气候政策逆转将如何重塑全球市场、大宗商品和贸易。

DC, UNITED STATES, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著川普 2025 年的政策議程逐步成形，全球市場正面臨能源、貿易與財政政策變動帶來的衝擊。化石燃料生產的預期轉向、激進的關稅策略及全面的稅制改革，將促使交易者在快速變化的環境中調整策略交易商須迅速適應市場變化。作為金融解決方案的領導者，EBC 金融集團 (EBC) 深入分析這些趨勢，協助企業與市場參與者掌握不斷演變的經濟局勢。

能源市場瞬息萬變：川普力推化石燃料，石油與黃金交易前景解析

川普政策議程的核心之一，在於削弱再生能源激勵措施，同時支持化石燃料的勘探與開發。這些措施預計將對商品市場帶來深遠影響。儘管供應過剩可能對石油價格構成下行壓力，市場波動亦為交易商提供了從價格變動中獲利的機會。

石油價格動向：密切關注美國能源資訊署（EIA）的 原油庫存報告，供應過剩趨勢或將帶來賣空機會。

黃金作為避險資產：氣候政策放寬帶來的不確定性及潛在的全球反應其可能引發的全球市場反應，或將影響黃金與白銀等避險資產的需求變化。

貿易與財政政策：保護主義升溫，全球市場迎來新變局

川普政府重點推動保護主義與經濟民族主義，正加速重塑全球貿易與財政格局，並引發市場連鎖反應。其中，提高中國商品關稅成為關鍵措施，可能會使供應鏈緊張、推升企業成本，並為依賴全球貿易網絡的企業帶來新的挑戰。

此外，川普的財政政策議程主張削減企業稅，以促進美國國內投資與工業活動。然而，此舉可能加劇國家債務負擔。國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，美國的債務占GDP比率可能在2032年達到140%。 這一趨勢可能對利率、通膨以及整體金融市場穩定性帶來長遠影響。

外匯市場：關稅政策引發波動，人民幣展現韌性

自 2025 年 2 月起，川普對中國商品加徵 10% 關稅，遠低於最初提議的 60%。此舉引發貨幣市場波動，但在中國政府積極的經濟應對措施與穩固的貿易夥伴關係支持下，人民幣依然保持韌性，進一步提振市場信心。

交易者需關注的關鍵因素

避險貨幣動向：貿易不確定性通常會提升市場對避險資產的需求，包括美元（USD）與瑞士法郎（CHF）。交易者應考量政策驅動的市場波動，並調整策略性布局。

人民幣穩定性監測：儘管面臨外部壓力，中國的戰略性經濟措施仍有助於維持人民幣穩定。交易者應密切關注政策調整與全球市場反應，適時尋找對沖或重新平衡風險敞口的機會。

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟周期的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 亦為聯合國基金會「聯手擊敗瘧疾」運動的合作夥伴，致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並探討其在解決重大社會挑戰中的應用，從而增進公眾的理解和對話。

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