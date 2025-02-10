EBC金融集团解读特朗普推翻美国气候承诺带来的市场风险

EBC金融集团探讨在不确定性不断上升的情况下，特朗普的气候政策逆转将如何重塑全球市场、大宗商品和贸易。

WA, UNITED STATES, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- 随着唐纳德·特朗普2025年施政方针逐步明朗，全球市场正面临能源、贸易及财政政策领域的新一轮波动。预计化石燃料生产的转向、强硬的关税政策以及税收改革等举措将深刻影响市场格局。在此背景下，作为全球领先的金融服务机构，EBC金融集团（EBC Financial Group）将进行深入分析，助力投资者与企业更清晰地把握经济环境的最新变化。

能源市场波动：如何在特朗普推行化石燃料政策的背景下交易原油与黄金？

特朗普政府计划削减可再生能源激励政策，同时加大对化石燃料开采的支持。这一政策调整预计将对大宗商品市场产生深远影响。尽管原油市场可能因供应过剩而承压，但市场波动亦为投资者提供了短线交易的机会。

- 原油价格：关注 美国能源信息署（EIA）原油库存报告，供应过剩可能成为做空机会。

- 黄金的避险作用：气候政策放宽及全球市场对美国决策的反应，或将影响投资者对黄金、白银等避险资产的配置策略。

贸易与财政政策：保护主义升级对市场的影响

特朗普政府重启贸易保护主义，经济民族主义思潮回归，全球供应链或将面临新的挑战。特别是针对中国商品的额外关税政策，可能推高成本，并对依赖全球供应链的企业构成冲击。

与此同时，特朗普计划进一步下调企业税，以刺激国内投资与工业增长。然而，这一政策或将加剧美国财政赤字。国际货币基金组织（IMF）预测，美国债务占GDP比重可能在2032年攀升至140%，长期来看或对利率、通胀及市场稳定性构成影响。

外汇市场：如何应对关税政策引发的汇率波动？

截至2025年2月，特朗普已对中国商品征收10%关税，低于最初提出的60%，这一举措导致全球外汇市场出现短期波动。然而，在北京政府稳健的经济政策支持下，人民币保持相对稳定，市场信心未受明显削弱。

投资者需重点关注以下关键因素：

- 避险货币配置：在贸易不确定性加剧的环境下，美元（USD）和瑞士法郎（CHF）等避险资产的需求或将上升，投资者可考虑相应策略调整。

- 人民币稳定性：尽管面临外部压力，但中国的经济战略使人民币维持坚挺。投资者应密切关注政策动态及市场情绪，及时调整仓位，优化风险管理。

了解更多政策影响，请访问 www.ebc.com.

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关于 EBC 金融集团

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