XS.com成為阿曼Smart Vision高峰會（SVS）官方贊助商
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技及金融服務提供者 XS.com 自豪地宣佈，成為 2025 年阿曼 Smart Vision 高峰會（SVS） 的官方全球贊助商。
此次盛會將於 2025年2月12日至13日 在阿曼豪華的 JW Marriott Muscat酒店舉行，吸引行業領袖、交易者、投資者和金融專業人士齊聚一堂，共同探討影響金融行業未來發展的最新趨勢和機遇。
作為 Smart Vision 高峰會的重要參與者，XS.com 將舉辦互動交流環節和現場演示，展示其先進的多資產交易平台及金融解決方案。
與會者將有機會與 XS.com 專家團隊面對面交流，體驗幫助優化交易策略的前沿工具，並深入瞭解 XS.com 專注客戶需求的服務理念。此外，這家屢獲殊榮的經紀商還邀請了多位重量級演講嘉賓在活動期間分享他們的專業觀點。
XS.com 研究部門主管Ahmed Negm將深入淺出地講解《人工智慧對全球金融市場的影響》；而XS.com 業務發展副總裁Elie Nachawaty，將發表題為《利用人工智慧優化線上交易策略》的精彩演講。
XS.com MENA地區總監 Shadi Salloum 在談及此次合作時表示：
“能夠成為 2025 年 Smart Vision 高峰會（SVS）的官方全球贊助商，我們感到非常榮幸。這次高峰會為我們提供了一個與行業同仁交流、開展深入討論以及強化我們在充滿活力的中東金融市場版圖中影響力的絕佳平台。XS.com 一直致力於推動交易和金融服務行業的成長與協作，此次合作完美體現了我們的核心價值。”
Smart Vision 高峰會被公認為中東地區最具影響力的金融盛會之一，旨在透過溝通與協作推動金融專業人士、金融科技創新者及行業利益相關方的合作共贏。XS.com 擔任此次高峰會的官方全球贊助商，再次彰顯了其對知識共用及探討不斷變化金融市場的高度重視。
Smart Vision 董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士對此次合作表示熱烈歡迎：
“我們非常高興 XS.com 成為 2025 年阿曼 Smart Vision 高峰會（SVS）的官方全球贊助商。他們在金融科技領域的領先地位以及在MENA地區的強大影響力，使其成為此次高峰會的理想合作夥伴。我們期待 XS.com 為此次馬斯開特的交流做出寶貴的貢獻。”
此次高峰會將圍繞主題演講、專家論壇、圓桌討論及交流環節展開，旨在提升行業知識、促進合作關係。XS.com 的積極參與不僅體現了其對推動阿曼乃至整個中東金融服務行業發展的堅定承諾，也進一步鞏固了其作為行業領導者的地位。
XS.com始終致力於為全球交易者和投資者賦能，是金融科技和金融服務領域值得信賴的品牌。公司期待透過此次合作助力 2025年Smart Vision高峰會的圓滿成功，與與會者深入交流，共同探討金融市場的未來發展方向。
XS.com 誠摯邀請所有與會者屆時蒞臨 JW Marriott Muscat酒店的 XS.com 展位，探索其全面的服務內容，與專家團隊深度交流，感受 XS.com 在金融服務行業中持續樹立的卓越標杆。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
XS Editorial Team
此次盛會將於 2025年2月12日至13日 在阿曼豪華的 JW Marriott Muscat酒店舉行，吸引行業領袖、交易者、投資者和金融專業人士齊聚一堂，共同探討影響金融行業未來發展的最新趨勢和機遇。
作為 Smart Vision 高峰會的重要參與者，XS.com 將舉辦互動交流環節和現場演示，展示其先進的多資產交易平台及金融解決方案。
與會者將有機會與 XS.com 專家團隊面對面交流，體驗幫助優化交易策略的前沿工具，並深入瞭解 XS.com 專注客戶需求的服務理念。此外，這家屢獲殊榮的經紀商還邀請了多位重量級演講嘉賓在活動期間分享他們的專業觀點。
XS.com 研究部門主管Ahmed Negm將深入淺出地講解《人工智慧對全球金融市場的影響》；而XS.com 業務發展副總裁Elie Nachawaty，將發表題為《利用人工智慧優化線上交易策略》的精彩演講。
XS.com MENA地區總監 Shadi Salloum 在談及此次合作時表示：
“能夠成為 2025 年 Smart Vision 高峰會（SVS）的官方全球贊助商，我們感到非常榮幸。這次高峰會為我們提供了一個與行業同仁交流、開展深入討論以及強化我們在充滿活力的中東金融市場版圖中影響力的絕佳平台。XS.com 一直致力於推動交易和金融服務行業的成長與協作，此次合作完美體現了我們的核心價值。”
Smart Vision 高峰會被公認為中東地區最具影響力的金融盛會之一，旨在透過溝通與協作推動金融專業人士、金融科技創新者及行業利益相關方的合作共贏。XS.com 擔任此次高峰會的官方全球贊助商，再次彰顯了其對知識共用及探討不斷變化金融市場的高度重視。
Smart Vision 董事長兼總經理Mohammed Elnozamy博士對此次合作表示熱烈歡迎：
“我們非常高興 XS.com 成為 2025 年阿曼 Smart Vision 高峰會（SVS）的官方全球贊助商。他們在金融科技領域的領先地位以及在MENA地區的強大影響力，使其成為此次高峰會的理想合作夥伴。我們期待 XS.com 為此次馬斯開特的交流做出寶貴的貢獻。”
此次高峰會將圍繞主題演講、專家論壇、圓桌討論及交流環節展開，旨在提升行業知識、促進合作關係。XS.com 的積極參與不僅體現了其對推動阿曼乃至整個中東金融服務行業發展的堅定承諾，也進一步鞏固了其作為行業領導者的地位。
XS.com始終致力於為全球交易者和投資者賦能，是金融科技和金融服務領域值得信賴的品牌。公司期待透過此次合作助力 2025年Smart Vision高峰會的圓滿成功，與與會者深入交流，共同探討金融市場的未來發展方向。
XS.com 誠摯邀請所有與會者屆時蒞臨 JW Marriott Muscat酒店的 XS.com 展位，探索其全面的服務內容，與專家團隊深度交流，感受 XS.com 在金融服務行業中持續樹立的卓越標杆。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
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