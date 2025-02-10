XS.com成为阿曼Smart Vision峰会（SVS）官方赞助商
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技及金融服务提供商 XS.com 自豪地宣布，成为 2025 年阿曼 Smart Vision 峰会（SVS） 的官方全球赞助商。
此次盛会将于 2025年2月12日至13日 在阿曼豪华的 JW Marriott Muscat酒店举行，吸引行业领袖、交易者、投资者和金融专业人士齐聚一堂，共同探讨影响金融行业未来发展的最新趋势和机遇。
作为 Smart Vision 峰会的重要参与者，XS.com 将举办互动交流环节和现场演示，展示其先进的多资产交易平台及金融解决方案。
与会者将有机会与 XS.com 专家团队面对面交流，体验帮助优化交易策略的前沿工具，并深入了解 XS.com 专注客户需求的服务理念。此外，这家屡获殊荣的经纪商还邀请了多位重量级演讲嘉宾在活动期间分享他们的专业观点。
XS.com 研究部门主管Ahmed Negm将深入浅出地讲解《人工智能对全球金融市场的影响》；而XS.com 业务发展副总裁Elie Nachawaty，将发表题为《利用人工智能优化在线交易策略》的精彩演讲。
XS.com MENA地区总监 Shadi Salloum 在谈及此次合作时表示：
“能够成为 2025 年 Smart Vision 峰会（SVS）的官方全球赞助商，我们感到非常荣幸。这次峰会为我们提供了一个与行业同仁交流、开展深入讨论以及强化我们在充满活力的中东金融市场版图中影响力的绝佳平台。XS.com 一直致力于推动交易和金融服务行业的成长与协作，此次合作完美体现了我们的核心价值。”
Smart Vision 峰会被公认为中东地区最具影响力的金融盛会之一，旨在通过沟通与协作推动金融专业人士、金融科技创新者及行业利益相关方的合作共赢。XS.com 担任此次峰会的官方全球赞助商，再次彰显了其对知识共享及探讨不断变化金融市场的高度重视。
Smart Vision 董事长兼总经理Mohammed Elnozamy博士对此次合作表示热烈欢迎：
“我们非常高兴 XS.com 成为 2025 年阿曼 Smart Vision 峰会（SVS）的官方全球赞助商。他们在金融科技领域的领先地位以及在MENA地区的强大影响力，使其成为此次峰会的理想合作伙伴。我们期待 XS.com 为此次马斯喀特的交流做出宝贵的贡献。”
此次峰会将围绕主题演讲、专家论坛、圆桌讨论及交流环节展开，旨在提升行业知识、促进合作关系。XS.com 的积极参与不仅体现了其对推动阿曼乃至整个中东金融服务行业发展的坚定承诺，也进一步巩固了其作为行业领导者的地位。
XS.com始终致力于为全球交易者和投资者赋能，是金融科技和金融服务领域值得信赖的品牌。公司期待通过此次合作助力 2025年Smart Vision峰会的圆满成功，与与会者深入交流，共同探讨金融市场的未来发展方向。
XS.com 诚挚邀请所有与会者届时莅临 JW Marriott Muscat酒店的 XS.com 展位，探索其全面的服务内容，与专家团队深度交流，感受 XS.com 在金融服务行业中持续树立的卓越标杆。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
XS Editorial Team
此次盛会将于 2025年2月12日至13日 在阿曼豪华的 JW Marriott Muscat酒店举行，吸引行业领袖、交易者、投资者和金融专业人士齐聚一堂，共同探讨影响金融行业未来发展的最新趋势和机遇。
作为 Smart Vision 峰会的重要参与者，XS.com 将举办互动交流环节和现场演示，展示其先进的多资产交易平台及金融解决方案。
与会者将有机会与 XS.com 专家团队面对面交流，体验帮助优化交易策略的前沿工具，并深入了解 XS.com 专注客户需求的服务理念。此外，这家屡获殊荣的经纪商还邀请了多位重量级演讲嘉宾在活动期间分享他们的专业观点。
XS.com 研究部门主管Ahmed Negm将深入浅出地讲解《人工智能对全球金融市场的影响》；而XS.com 业务发展副总裁Elie Nachawaty，将发表题为《利用人工智能优化在线交易策略》的精彩演讲。
XS.com MENA地区总监 Shadi Salloum 在谈及此次合作时表示：
“能够成为 2025 年 Smart Vision 峰会（SVS）的官方全球赞助商，我们感到非常荣幸。这次峰会为我们提供了一个与行业同仁交流、开展深入讨论以及强化我们在充满活力的中东金融市场版图中影响力的绝佳平台。XS.com 一直致力于推动交易和金融服务行业的成长与协作，此次合作完美体现了我们的核心价值。”
Smart Vision 峰会被公认为中东地区最具影响力的金融盛会之一，旨在通过沟通与协作推动金融专业人士、金融科技创新者及行业利益相关方的合作共赢。XS.com 担任此次峰会的官方全球赞助商，再次彰显了其对知识共享及探讨不断变化金融市场的高度重视。
Smart Vision 董事长兼总经理Mohammed Elnozamy博士对此次合作表示热烈欢迎：
“我们非常高兴 XS.com 成为 2025 年阿曼 Smart Vision 峰会（SVS）的官方全球赞助商。他们在金融科技领域的领先地位以及在MENA地区的强大影响力，使其成为此次峰会的理想合作伙伴。我们期待 XS.com 为此次马斯喀特的交流做出宝贵的贡献。”
此次峰会将围绕主题演讲、专家论坛、圆桌讨论及交流环节展开，旨在提升行业知识、促进合作关系。XS.com 的积极参与不仅体现了其对推动阿曼乃至整个中东金融服务行业发展的坚定承诺，也进一步巩固了其作为行业领导者的地位。
XS.com始终致力于为全球交易者和投资者赋能，是金融科技和金融服务领域值得信赖的品牌。公司期待通过此次合作助力 2025年Smart Vision峰会的圆满成功，与与会者深入交流，共同探讨金融市场的未来发展方向。
XS.com 诚挚邀请所有与会者届时莅临 JW Marriott Muscat酒店的 XS.com 展位，探索其全面的服务内容，与专家团队深度交流，感受 XS.com 在金融服务行业中持续树立的卓越标杆。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
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