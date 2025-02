「Hautuki」亮相仁川國際機場免稅店，拓展全球市場版圖

Allgrace 免稅店

可視特色有限公司(英文名稱:CUSTICS HONGKONG LIMITED)宣佈,其兒童成長營養貼片「Hautuki」已於 5 月 1 日正式進駐仁川國際機場 City 免稅店的 Allgrace K-Beauty Shop。

TSIM SHA TSUI, HONG KONG, February 7, 2025 / EINPresswire.com / -- 「Hautuki」 於 2022 年下半年推出,專為兒童成長而計,近期已獲得美國 FDA 登記為非處方藥 (OTC),並在 GMP 認證的設施中製造,品質安全有保障。該貼片採用了由首爾大學生物技術系開發的專利胜肽技術,深受成長期兒童父母的青睞與信任。近年來,「 Hautuki 」更積極拓展海外市場,尤其是在東南亞地區備受關注。可視特色有限公司的發言人表示:「隨著『Hautuki』品牌形象的不斷提升,我們在國內外的消費者的認知度和關注度也顯著增加。」他補充說:「我們將繼續努力,讓『Hautuki』成為國內外市場的熱銷產品。」「Hautuki」近日通過了進駐仁川國際機場免稅店的嚴格審核,並成功在 City 免稅店的 Allgrace K-Beauty Shop上架。這一行動使國內外消費者能更方便地接觸到該產品,尤其是國際觀光客。可視特色有限公司的代表提到:「免稅店不僅吸引國內消費者,對於國際觀光客同樣具有吸引力,這為我們在全球市場建立品牌形象提供了寶貴機會。」他還表示:「隨著國際銷售帶來的海外關注度上升,我們認為進駐免稅店是一個關鍵的一步。」通過進駐仁川國際機場免稅店,「Hautuki」將進一步鞏固其在國內外市場的影響力,滿足更多關注兒童健康成長的消費者的需求,並持續拓展全球市場。

