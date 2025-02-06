AKWEL: 2024 年实现营业额 9.89 亿欧元

尚弗罗米耶，2025 年 2 月 6 日

2024 年实现营业额 9.89 亿欧元

AKWEL（法兰克福证券交易所代码：FR0000053027，简称 AKW）是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务，2024 财年实现合并营业额 9.89 亿欧元，同比下降 7.3%。

单位：百万欧元 - 未经审计 2024 2023 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 263.5 274.6 -4.0 % -3.3 % 第二季度 265.3 271.2 -2.2 % -2.2 % 第三季度 228.9 253.1 -9.6 % -9.2 % 第四季度 231.2 267.4 -13.5 % -13.7 % 总计 12 个月 989.0 1066.4 -7.3 % -7.0 %

(1) 在汇率不变基础上同比变化。





2024 年第四季度营业额为 2.312 亿欧元，同比下滑 13.5%，延续了此前季度的下行趋势。

按固定业务范围和汇率计算，2024 全年营业额同比下降 7.0%，汇率波动带来 220 万欧元的正向影响。

地域分布数据显示，法国市场表现持续显着弱于全球其他地区。

所有产品线全年均呈现下滑态势：冷却系统（-1.3%）和空气系统（-2.6%）基本持平，尾气处理系统（-24.4%）因 SCR 储罐系列产品计划于 2025 年停产而出现更明显跌幅。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并净现金流（扣除租赁负债影响）为 1.450 亿欧元，较同年 9 月末增长 450 万欧元，当季投资规模为 1080 万欧元。

下半年加速的业务萎缩预计将导致集团 2024 年常规运营利润率下降约 2 个百分点。

鉴于全球汽车市场持续受经济环境影响，且整车制造商对电动、混动及传统动力系统配置演变仍缺乏清晰预判，AKWEL 集团目前预计 2025 年业务降幅将与 2024 年水平相当。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。

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