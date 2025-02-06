Ingredion Incorporated 报告 2024 年第四季度及全年业绩表现强劲

2024 年全年，报告和调整后的*每股收益分别为 9.71 美元和 10.65 美元，相比之下，2023 年全年分别为 9.60 美元和 9.42 美元

2024 年全年的经营现金流为 14.36 亿美元，其中约 4 亿美元的增长来自营运资本余额的有利变动，这主要得益于玉米成本下降

2024 年，公司向股东返还了 4.26 亿美元，其中股票回购占 2.16 亿美元

公司预期 2025 年全年报告和调整后的每股收益将在 10.75 美元至 11.55 美元之间

韦斯特切斯特，伊利诺伊州, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的食品和饮料制造业配料解决方案提供商 Ingredion Incorporated（纽约证券交易所代码：INGR）今日公布了其 2024 年第四季度和全年业绩。

Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示：“我们第四季度的财务业绩再创新高，这主要归功于质构与健康解决方案部（以下简称‘T&HS’）销量的持续强劲增长，以及我们在美国/加拿大和拉美地区食品与工业配料部（以下简称‘F&II’）的出色业绩。 我们在 2024 年进行了重组并确立了新的部门架构，这使我们的团队能够更好地把握目标市场和客户机遇，为未来的增长奠定坚实的基础。”

“设立质构与健康解决方案部加强了与客户的合作，可为客户追求创新性销量增长提供支持。 在食品持续通胀和消费者购买行为不断变化的背景下，T&HS 业务在第四季度实现了两位数的销量增长。 此外，我们将向位于印第安纳波利斯的旗舰工厂投资超过 1 亿美元，用于提高可靠性和运营效率。”

“多年期客户合同的续签给我们在美国/加拿大的 F&II 业务带来了很大助益，使我们能够抵消通货膨胀的影响并恢复盈利，从而在第四季度实现了显著的营业收入增长。 对于拉美地区的 F&II 业务而言，尽管甜味剂需求疲软，墨西哥和安第斯地区的业务仍表现强劲。 该区域业务模式的优势和灵活性使我们能够应对玉米成本和汇率波动带来的定价挑战。”

“我们在 2024 年的出色业绩为迈入 2025 年提供了强劲动力。 除了质构与健康解决方案部销量强劲增长以及整体业务的卓越运营之外，我们还超额完成了 Cost2Compete 计划第一年的运行率节约目标。 我们预期，进一步加强与客户的合作将推动增长，Cost2Compete 计划第二年的效益将使我们能够在 2025 年的商业环境中游刃有余。 我们将继续分配资金优先用于有机投资，以推动未来利润增长，同时通过股息和股票回购返还资本，从而为股东创造价值。”Zallie 总结道。

* 报告结果根据美国公认会计准则“GAAP”编制。 调整后的财务指标为非 GAAP 财务指标。 请参阅本新闻稿中随附的合并财务报表后补充财务信息第 II 节中题为“非 GAAP 信息”部分，了解非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 指标之间的调节表。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q23 4Q24 2023 2024 Reported Diluted EPS $1.97 $1.43 $9.60 $9.71 Impairment charges — 1.20 0.10 1.63 Restructuring and resegmentation costs 0.02 0.06 0.02 0.20 Net gain on sale of business — — — (1.29) Tax items and other matters (0.02) (0.06) (0.30) 0.40 Adjusted Diluted EPS** $1.97 $2.63 $9.42 $10.65

Factors Affecting Changes in Reported and Adjusted EPS

4Q24 2024 Total items affecting EPS** 0.66 1.23 Total operating items 0.52 0.52 Margin 0.67 1.09 Volume (0.03 ) (0.47 ) Foreign exchange (0.02 ) — Other income (0.10 ) (0.10 ) Total non-operating items 0.14 0.71 Other non-operating income 0.01 0.02 Financing costs 0.19 0.85 Tax rate (0.06 ) (0.24 ) Shares outstanding — 0.06 Non-controlling interests — 0.02

** Totals may not sum due to rounding

其他财务项目

截至 2024 年 12 月 31 日，总债务和现金（包括短期投资）分别为 18 亿美元和 10 亿美元，而截至 2023 年 12 月 31 日分别为 22 亿美元和 4.09 亿美元。

经营现金流为 14.36 亿美元，高于 2023 年的 10.57 亿美元，反映了营运资本的变化。

第四季度报告的净融资成本为 900 万美元，而去年同期为 2,600 万美元。

此季度报告和调整后的有效税率分别为 36.2% 和 25.2%，而去年同期的有效税率分别为 24.4% 和 24.9%。 报告有效税率的增长主要是因为墨西哥比索对美元的汇率变动以及上一年度美国税收优惠的追回。

资本支出净额为 2.95 亿美元，较去年同期减少了 1,900 万美元。



业务回顾

Ingredion 整体情况

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 1,921 (33 ) 77 (73 ) (92 ) 1,800 (6 %) (5 %) Full Year 8,160 (52 ) 227 (283 ) (622 ) 7,430 (9 %) (8 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers Restructuring/

Impairment Other 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 202 (2 ) 47 (88 ) 3 162 (20 %) (19 %) Full Year 957 — 47 (116 ) (5 ) 883 (8 %) (8 %)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 203 (2 ) 47 248 22 % 23 % Full Year 969 — 47 1,016 5 % 5 %

净销售额

第四季度和全年的净销售额较去年同期分别下降 6% 和 9%。 这主要是由于价格组合变化所致，包括玉米成本下降的传递效应、出售韩国业务造成的净销售额损失以及外汇影响，但部分被 T&HS 部门业务销量的增长所抵消。 剔除外汇影响后，第四季度和全年的净销售额较去年同期分别下降 5% 和 8%。



营业收入

第四季度报告和调整后的营业收入分别为 1.62 亿美元和 2.48 亿美元，较去年同期分别下降 20% 和增长 22%。 报告与调整后的营业收入差异，主要归因于我们在加拿大万斯科伊和巴西阿尔坎塔拉的生产设施停止运营而产生的减值费用。 剔除减值费用，第四季度营业收入的增长受惠于有利的投入成本，但部分被不利的价格组合所抵消。 剔除外汇影响后，报告和调整后的营业收入较去年同期分别下降 19% 和增长 23%。

全年报告和调整后的营业收入分别为 8.83 亿美元和 10.16 亿美元，较去年分别下降 8% 和增长 5%。 报告和调整后的营业收入差异，主要归因于我们在加拿大万斯科伊、英国古尔和巴西阿尔坎塔拉的生产设施停止运营而产生的减值费用。 调整后营业收入的增长归因于有利的原材料和投入成本，但部分被不利的价格组合以及出售韩国业务导致的销量损失所抵消。

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 578 3 60 (60 ) 581 1 % 0 % Full Year 2,460 (8 ) 174 (260 ) 2,366 (4 %) (3 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 76 1 17 94 24 % 22 % Full Year 394 (1 ) (43 ) 350 (11 %) (11 %)

质构与健康解决方案部第四季度营业收入为 9,400 万美元，较去年同期增长 1,800 万美元，而全年营业收入为 3.5 亿美元，较去年减少 4,400 万美元。 此季度的增长得益于有利的投入成本和销量的提升，但部分被价格组合所抵消。 全年营业收入的下降归因于不利的价格组合和高成本库存的结转，但部分被有利的原材料和投入成本以及销量增长所抵消。 剔除外汇影响后，该部门第四季度和全年的营业收入分别增长 22% 和下降 11%。



食品与工业配料部 – 拉美地区

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 642 (31 ) (26 ) (1 ) 584 (9 %) (4 %) Full Year 2,633 (25 ) (8 ) (150 ) 2,450 (7 %) (6 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 125 (4 ) — 121 (3 %) 0 % Full Year 452 1 30 483 7 % 7 %

拉美地区食品与工业配料部第四季度的营业收入为 1.21 亿美元，较去年同期减少 400 万美元，而全年营业收入为 4.83 亿美元，较去年增加 3,100 万美元。 第四季度营业收入下降的原因是不利的投入成本，但大部分被有利的原材料成本所抵消。 此外，我们在阿根廷的合资企业受上一年度汇率影响而导致业绩下滑，这也是导致第四季度营业收入下降的部分原因。 全年营业收入的增长主要得益于墨西哥和巴西投入成本的降低。 剔除外汇影响后，该部门第四季度和全年的营业收入分别持平和增长 7%。



食品与工业配料部 – 美国/加拿大

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 524 (2 ) 5 (16 ) 511 (2 %) (2 %) Full Year 2,335 (6 ) (4 ) (170 ) 2,155 (8 %) (7 %)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 47 — 35 82 74 % 74 % Full Year 298 (1 ) 76 373 25 % 26 %

美国/加拿大地区食品与工业配料部第四季度的营业收入为 8,200 万美元，较去年同期增加 3,500 万美元，而全年营业收入为 3.73 亿美元，较去年增加 7,500 万美元。 两个时期的增幅均得益于多年期合同的有利追补定价。 此外，原材料成本的下降也推动了收入增长，但部分被玉米成本下降带来的价格组合变化所抵消。 剔除外汇影响后，该部门第四季度和全年的营业收入分别增长 74% 和 26%。



所有其他分部**

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 177 (3 ) 38 (73 ) (15 ) 124 (30 %) (28 %) Full Year 732 (13 ) 65 (283 ) (42 ) 459 (37 %) (36 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 4 1 (9 ) (4 ) NM NM Full Year (2 ) 1 (21 ) (22 ) NM NM

所有其他分部第四季度的营业收入为 (400) 万美元，较去年同期减少了 800 万美元，而全年营业收入为 (2,200) 万美元，较去年同期减少了 2,000 万美元。 此季度和全年的营业收入下降主要是因为出售了韩国业务，该业务在去年同期和全年分别贡献了约 800 万美元和 3,000 万美元的收入。



** 所有其他分部包括多个运营分部的业务，这些分部未单独或合并归类为可报告分部。 所有其他分部的净销售额主要来自巴基斯坦业务的甜味剂和淀粉销售、PureCircle 和减糖业务的甜叶菊和其他配料销售，以及蛋白质强化业务的豌豆蛋白配料的销售。

股息和股票回购

2024 年全年，公司向股东支付了 2.1 亿美元股息，并在第四季度宣布于 2025 年第一季度支付每股 0.80 美元的季度股息。 2024 年期间，公司回购了 165 万股已发行普通股，净成本为 2.16 亿美元。 为提升股东总回报，公司致力于通过现金分红和股票回购持续向股东回报价值。

2025 年全年展望

公司预期 2025 年全年报告和调整后的每股收益分别在 10.75 美元至 11.55 美元之间。

本指引未将当前税率、关税或贸易或食品法规的重大变化纳入考虑。

这一预期不包括与收购相关的整合和重组成本，以及任何潜在的减值成本。

公司预计 2025 年全年净销售额将实现低个位数增长，这反映了更高的销量需求，但部分被价格组合和外汇影响所抵消。 预计 2025 年全年报告和调整后的营业收入均将有中等个位数的上涨。

2025 年全年展望如下：在销量增长的带动下，质构与健康解决方案部的营业收入预计有中等个位数到高个位数的增长；拉美地区食品与工业配料部的营业收入预计有中等个位数的增长；美国/加拿大地区食品与工业配料部的营业收入预计将持平或有低个位数下降；所有其他分部的营业收入预计将接近盈亏平衡点。

2025 年全年的公司成本预计将有中等个位数到高个位数的上涨。

就 2025 年全年而言，公司预计报告和调整后的有效税率在 26.0% 至 27.5% 之间。

预计 2025 年全年经营现金流将在 8 亿美元至 9.5 亿美元之间，这反映了随着净销售额的预期增长，对营运资本余额的投资将有所回归。 全年资本支出预计在 4 亿美元到 4.5 亿美元之间。

2025 年第一季度，公司预计净销售额较去年同期将有低个位数的下降，而营业收入预计将有高个位数的增长。

电话会议和网上直播详情

Ingredion 将于 2025 年 2 月 4 日（周二）上午 8 时 （中部时间）/上午 9 时 （东部时间）召开电话会议，由公司总裁兼首席执行官 Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。 电话会议将进行实时网络直播，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 访问。 可通过公司网站查看包含其他财务和运营信息的演示文稿，并可在电话会议开始前几个小时下载。 重播限时提供，可通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 访问。

关于公司

Ingredion Incorporated（纽约证券交易所代码：INGR）总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料解决方案提供商，为全球近 120 个国家和地区的众多客户提供服务。 该公司 2024 年的年净销售额约 74 亿美元，致力于将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮料、动物营养、酿造及工业市场使用的增值原料配料方案。 凭借 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和超过 11,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。 如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问 ingredion.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》及其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。 公司拟将这些前瞻性陈述纳入该等陈述的安全港条款。

前瞻性陈述包括但不限于，关于公司对 2025 年全年报告和调整后的每股收益、净销售额、报告和调整后的营业收入、分部和所有其他部分的营业收入、公司成本、报告和调整后的有效税率、经营现金流、营运资本以及资本支出的预期；公司对 2025 年第一季度净销售额及报告和调整后的营业收入预期，以及任何其他关于公司前景及其未来运营、财务状况、销量、现金流、支出或其他财务项目的声明，包括管理层就此等事项的任何计划或战略和目标，以及任何作为上述各项基础的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“预期”、“预测”、“展望”、“前景”、“机会”、“潜在”、“临时”或其他类似的表达方式或其反义词。 其中历史事实陈述之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。 我们相信这些前瞻性陈述所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各类风险和不确定性因素的影响，实际结果和发展可能与这些声明中明示或暗示的预期显著不同，其中包括：俄乌冲突的影响，包括其对于原料可得性和价格、能源供应以及外汇和利率波动的影响；与高果糖玉米糖浆和我们其他产品相关的消费偏好的改变；全球经济状况以及在我们购买原材料或产销产品的各地理区域和国家/地区影响到客户和消费者的总体政治、经济、商业和市场状况的影响，以及这些因素可能对我们产品销量和定价以及我们向客户收取应收账款能力的影响；我们所服务并且作为我们销售额重要来源的主要行业（包括但不限于食品、饮料和动物营养以及酿造行业）未来购买我们产品的情况；对通过基因编辑和生物技术所开发产品之接受度的不确定性；我们开发或获得新产品和服务的速度或质量足以满足期望和获得市场认可的能力；玉米加工行业和相关行业日益增长的竞争和/或消费者压力，包括在我们主要产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面；影响我们生产流程投入和交付渠道的价格波动、供应链中断、以及短缺情况，包括原材料和能源成本及供应情况以及货运和物流；我们控制成本、完成预算和实现预期协同效应的能力，包括按时、按预算完成计划中的维护和投资项目的能力，以及货运和运输成本；我们生产设施的运营困难，以及与产品安全和质量相关的责任；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、法规和市场措施；我们按有利条款成功确定并完成收购或结成战略联盟的能力，以及我们成功整合所收购企业或实施并在上述所有方面维持战略联盟实现预期协同作用的能力；在外国经营以及外币固有的经济、政治和其他风险；金融和资本市场的表现，包括由于外币波动、利率和汇率波动以及市场波动而产生的风险以及对冲此类波动的相关风险；未能维持良好劳资关系；我们吸引、发展、激发和维护与我们的员工间良好关系的能力；自然灾害、战争、威胁或恐怖主义活动、流行病疫情的爆发或持续以及其他我们无法控制的重大事件对我们业务造成的影响；商誉或长期资产减值的影响；政府政策、法律或规章的变动以及包括遵守环境规章在内的遵守法规成本；税率变动或额外所得税负债敞口；可能因利率上升导致我们的借贷成本增加；我们以合理利率进行筹款的能力及其它影响我们为未来的增长和扩张获得充足资金的因素；信息技术系统、流程和站点的安全漏洞；股票市场波动和其他可能对我们的股价造成负面影响的因素；可能影响我们持续执行股息政策的风险；我们对财务报告保持有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。 如果我们确实更新或更正了其中一项或多项陈述，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。 有关上述风险和其他风险的详细描述，请参见我们向美国证券交易委员会提交的年度报告（截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格）以及后续报告（10-Q 和 8-K 表格），其中收录了“风险因素”和其他信息。

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

December 31, Change

%



Twelve Months Ended

December 31, Change

%



2024 2023 2024 2023 (unaudited) (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) Cost of sales 1,351 1,521 5,639 6,411 Gross profit 449 400 12 % 1,791 1,749 2 % Operating expenses 204 211 (3 %) 782 789 (1 %) Other operating (income), net (6 ) (14 ) (1 ) (8 ) Restructuring/impairment charges 89 1 127 11 Operating income 162 202 (20 %) 883 957 (8 %) Financing costs 9 26 39 114 Net gain on sale of business — — (90 ) — Other non-operating expense 1 — 3 4 Income before income taxes 152 176 (14 %) 931 839 11 % Provision for income taxes 55 43 277 188 Net income 97 133 (27 %) 654 651 — % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 8 Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 131 (27 %) $ 647 $ 643 1 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.2 65.4 65.5 66.0 Diluted 66.5 66.4 66.6 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.46 $ 2.00 (27 %) $ 9.88 $ 9.74 1 % Diluted $ 1.43 $ 1.97 (27 %) $ 9.71 $ 9.60 1 %

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2024 2023 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 997 $ 401 Short-term investments 11 8 Accounts receivable, net 1,093 1,279 Inventories 1,187 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 67 261 Total current assets 3,355 3,399 Property, plant and equipment, net 2,264 2,370 Intangible assets, net 1,264 1,303 Other non-current assets 561 570 Total assets $ 7,444 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 44 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,237 1,324 Total current liabilities 1,281 1,772 Long-term debt 1,787 1,740 Other non-current liabilities 486 480 Total liabilities 3,554 3,992 Share-based payments subject to redemption 60 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2024 and 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,152 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 13.3 and 12.6 shares at December 31, 2024 and 2023) at cost (1,355 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,086 ) (1,056 ) Retained earnings 5,092 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,804 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,823 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,444 $ 7,642

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (dollars in millions) Year Ended December 31, 2024 2023 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 654 $ 651 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 214 219 Mechanical stores expense 62 62 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes (15 ) (6 ) Impairment charges 109 10 Margin accounts 21 10 Changes in other trade working capital 396 67 Other 85 44 Cash provided by operating activities 1,436 1,057 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (301 ) (316 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 6 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (7 ) (15 ) Cash used for investing activities (47 ) (329 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (17 ) (229 ) Commercial paper borrowings, net (328 ) (63 ) Repurchases of common stock, net (216 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 46 20 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (210 ) (194 ) Cash (used for) financing activities (765 ) (569 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (28 ) 6 Increase in cash and cash equivalents 596 165 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 997 $ 401

Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX



Twelve Months Ended

December 31, Change



Change

Excl. FX



2024 2023 2024 2023 Net Sales: Texture & Healthful Solutions $ 581 $ 578 1 % — % $ 2,366 $ 2,460 (4 %) (3 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 584 642 (9 %) (4 %) 2,450 2,633 (7 %) (6 %) Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 511 524 (2 %) (2 %) 2,155 2,335 (8 %) (7 %) All Other 124 177 (30 %) (28 %) 459 732 (37 %) (36 %) Total Net Sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) (5 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) (8 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 94 $ 76 24 % 22 % $ 350 $ 394 (11 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 121 125 (3 %) — % 483 452 7 % 7 % Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 82 47 74 % 74 % 373 298 25 % 26 % All Other (4 ) 4 nm nm (22 ) (2 ) nm nm Corporate (45 ) (49 ) 8 % 8 % (168 ) (173 ) 3 % 3 % Non-GAAP Adjusted Operating Income 248 203 22 % 23 % 1,016 969 5 % 5 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (18 ) (1 ) Impairment charges (83 ) (1 ) (109 ) (10 ) Other matters 3 — (6 ) (1 ) Total Operating Income $ 162 $ 202 (20 %) (19 %) $ 883 $ 957 (8 %) (8 %)

II. 非 GAAP 信息

为补充美国公认会计原则（下称“GAAP”）编制的综合财务业绩，我们使用了非 GAAP 历史财务指标，其中不包括某些 GAAP 项目，如重组和重新划分成本、出售业务净收益、减值费用、墨西哥税项和其他特定项目。 当提到这些非 GAAP 金额时，通常我们使用术语“调整后”。

管理层内部使用非 GAAP 财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前业绩。 通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。 这些非 GAAP 财务指标用于补充根据 GAAP 呈报的业绩或与之结合使用，作为考察我们运营中各个方面的另一种方式。这些运营方面在与我们的 GAAP 业绩结合考察时，可提供对我们业务影响因素和趋势的更完整理解。 这些非 GAAP 指标应被视为按照 GAAP 核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。

非 GAAP 财务指标并非按照 GAAP 进行编制；因此，我们的非 GAAP 信息与其他公司提供的类似标题指标不具有可比性。 下表提供了每项非 GAAP 财务指标根据最具可比性的 GAAP 指标调整的结果。

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2024 Three Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 131 $ 1.97 $ 647 $ 9.71 $ 643 $ 9.60 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 1 0.02 13 0.20 1 0.02 Net gain on sale of business (ii) — — — — (86 ) (1.29 ) — — Impairment charges (iii) 81 1.20 — — 109 1.63 7 0.10 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) — — 5 0.07 1 0.01 Tax item – Mexico (v) 6 0.09 — — 18 0.27 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 131 $ 1.97 $ 710 $ 10.65 $ 631 $ 9.42

Net income and EPS may not sum or recalculate due to rounding.

附註

(i) 在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们分别录得 600 万美元和 1,800 万美元的税前重组费用，主要与年度发生的重组活动以及于 2024 年 1 月 1 日生效的业务重新划分有关。 在截至 2023 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们录得 100 万美元的税前重组费用，主要与出售韩国业务有关。 (ii) 在截至 2024 年 12 月 31 日的十二个月内，我们因出售韩国业务而录得 9,000 万美元的税前收益。 (iii) 在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月内，我们录得 8,300 万美元的税前减值费用，主要与我们计划停止加拿大万斯科伊和巴西阿尔坎塔拉生产设施的运营有关。 此外，在 2024 年，我们还录得 1,800 万美元的权益法投资减值费用，以及与计划停止英国制造业务相关的 800 万美元减值费用。 (iv) 在截至 2024 年 12 月 31 日的十二个月内，我们因美国一家仓库遭受龙卷风破坏而录得 700 万美元的税前净支出。 在截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月内，我们录得 500 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关，其中一部分被 400 万美元的保险赔偿所抵消。 (v) 受墨西哥比索兑美元的汇率变动对墨西哥财务报表的重新计量产生的影响，我们在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内分别确认了 600 万美元和 1,800 万美元的税务准备金，并在截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月内确认了 1,500 万美元的税收优惠。 (vi) 在截至 2024 年 12 月 31 日的三个月和十二个月内，我们确认了上年度税收或有事项和净负债、上年度美国税收优惠追回以及上述非 GAAP 调整的税收影响。 其中一部分被我们在加拿大实现税损结转所带来的收益，以及之前确认的巴西某些地方应税激励措施的税收优惠利息所抵消。





Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) (dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 162 $ 202 $ 883 $ 957 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 18 1 Impairment charges (iii) 83 — 109 10 Other matters (iv) (3 ) — 6 1 Non-GAAP adjusted operating income $ 248 $ 203 $ 1,016 $ 969

有关注释 (i) 至 (iv)，请参阅“Ingredion 应占 GAAP 净收入和摊薄每股收益与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入和调整后摊薄每股收益的调节表”中所包含的注释 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net gain on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item – Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %

Three Months Ended December 31, 2023 Twelve months ended December 31, 2023 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — 1 — Impairment charges (iii) — — 10 3 Other matters (iv) — — 1 — Tax item – Mexico (v) — — — 15 Other tax matters (vi) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %

有关注释 (i) 至 (vi)，请参阅“Ingredion 应占 GAAP 净收入和摊薄每股收益与 Ingredion 应占非 GAAP 调整后净收入和调整后摊薄每股收益的调节表”中所包含的注释 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”) (unaudited)



Expected EPS Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 10.75 $ 11.55 Adjustments: Adjusted EPS $ 10.75 $ 11.55

以上是我们预计的 2025 年全年摊薄每股收益与预计的 2025 年全年调整后摊薄每股收益的调节表。 上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其时间、影响和重要性未知，故本质上难以预测和估计，例如收购和整合成本、减值和重整成本以及我们通常会从调整后每股收益指引中排除的某些其他项目。 由于这些原因，我们对调整后每股收益的预测能力比 GAAP 每股收益的预测能力更有信心。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”) to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”) (unaudited) Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 26.0 % 27.5 % Adjustments: Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

以上是我们预计的 2025 年全年 GAAP 有效税率与我们预计的 2025 年全年调整后有效税率的调节表。 上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。 这些金额可能包括但不限于用于收购和整合成本、减值和重整成本以及某些其他项目的对 GAAP 有效税率的调整。 我们通常会从我们的调整后有效税率指引中排除这些调整。 出于这些原因，相对于预测 GAAP 有效税率，我们对自己预测调整后有效税率的能力更有信心。





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