חידושי הבינה המלאכותית היוצרת של סלברייט מספקים סיוע משמעותי לזירוז חקירות

חברת סלברייט Cellebrite (נאסד"ק: CLBT), מובילה עולמית בפתרונות לחקירות דיגיטליות למגזר הציבורי והפרטי, הכריזה היום על יכולות בינה מלאכותית יוצרת (GenAI) ב-Guardian, פתרון ה-SaaS של סלברייט לניהול ראיות.

שילוב הבינה המלאכותית היוצרת ב-Guardian מאפשר לגופי אכיפת החוק ליהנות מפרודוקטיביות משופרת, מבוססת בינה מלאכותית. המשתמשים יכולים ליצור כעת תמונה מלאה יותר באמצעות תקצור מידע ויצירת הקשרים מהירים בין כמויות עצומות של דאטה, כגון שעות רבות של הודעות שמע או שרשורים ארוכים של הודעות טקסט. שימוש במילות מפתח ובמוטיבים מאיץ את קצב ביצוע המשימות בכך שהם מספקים לחוקרים שקוראים, מנתחים ומאמתים את הנתונים יותר תובנות לגבי נקודת החיפוש הבאה, לרבות:

*סיכום שרשור שיחות – הטלפונים החכמים כיום מכילים 60,000 הודעות טקסט בממוצע, וכך החוקרים חוסכים זמן יקר בבדיקת ההקשרים של ההודעות, גם בשפה זרה, ויכולים לתעדף את השרשורים שעשויים להיות הרלוונטיים ביותר.

*תובנות בנוגע למערכות יחסים - הבנה מהירה של קשרים בין אנשים הינה קריטית בחקירות, לכן הפיצ'ר הזה מהווה ערך מוסף אמיתי בחקירת רשתות פשע מורכבות.

*ניתוח היסטוריית גלישה - רכיב זה, שלעתים קרובות "קבור" וקשה לפענוח, מפרק כתובות URL מורכבות ויוצר קשר מדויק בין מה שחיפשו ומתי החיפוש נערך.

"אי אפשר אפילו לחשב את השעות שהיה לוקח כדי לקשר סדרה של גניבת חבילות ממרפסות לרשת פשע מאורגן בינלאומי", אמר הבלש, סמל אהרון אוסמן (Aaron Osman) ממשטרת סוסקהאנה, פנסילבניה, אשר השתתף לאחרונה בפיילוט לבדיקת הפתרון. "יכולות הבינה המלאכותית היוצרת ב-Guardian עזרו לנו לתרגם ולסכם התכתבויות בין חשודים, מה שנתן לנו תובנות מיידיות על רשת הפשע הגדולה עמה התמודדנו".

"חדשנות זו היא ציון דרך משמעותי ומוחשי במאמצים שלנו להאיץ את קצב החקירות", אמר רונן ערמון, סמנכ"ל טכנולוגיות ומוצר בסלברייט. "במקום לנסות ידנית "למצוא מחט בערמת שחת", הבינה המלאכותית היוצרת מתפקדת כעוזרת וכמדריכה כדי לסייע לאנשי מקצוע בגופי אכיפת החוק לזהות ראיות דיגיטליות חזקות שיכולות לשנות את החקירה ולשמור על בטחון הציבור".

סקר המגמות בתעשייה השנתי של סלברייט הראה כי בעוד ששלושה מתוך 10 משיבים ראו עלייה בפעילות פלילית הקשורה לבינה מלאכותית, 64% מאמינים שניתן להשתמש באותה טכנולוגיה כדי להפחית את היקף הפשיעה. כמובילת שוק בחקירות דיגיטליות, סלברייט בדקה בקפדנות את יכולת הבינה המלאכותית היוצרת ב- Guardian, פתרון ה-SaaS שלה שעוזר למספר הולך וגדל של רשויות אכיפת חוק לאסוף, לבדוק ולשתף ראיות דיגיטליות בקלות ובאופן מאובטח כדי לשפר את שיתוף הפעולה בין אנשי המקצוע השונים. הפיצ'רים של GenAI נבחנו על ידי גופי אכיפת חוק רבים במהלך 2024, כאשר במקביל, סלברייט המשיכה לספק חדשנות משמעותית ומוכוונת-לקוח שנועדה להפוך ראיות דיגיטליות לנגישות, ישימות ומוגנות יותר. חדשנות זו מייצגת את השלב הבא של שילוב אתי של בינה מלאכותית בפלטפורמת Case-to-Closure (C2C) המלאה של החברה.

