Duck Creek Technologies 推出端到端 Payments Marketplace 并与 Paymentus 实现全新集成

Marketplace 将支付集成时间从 18 个月缩短至两周

波士顿, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商 Duck Creek Technologies 宣布推出专为全球保险行业打造的综合支付生态系统 Payments Marketplace。 Duck Creek Payments Marketplace 提供与值得信赖的支付供应商的无缝集成，为保险公司提供端到端的支付管理。 Duck Creek 宣布与 Paymentus（NYSE: PAY）达成重要合作关系。作为领先的数字支付解决方案供应商，Paymentus 为我们的市场提供便捷的集成方案。 此次合作将为 Payments Marketplace 带来数十亿美元的支付交易量。 Duck Creek 和 Paymentus 将共同服务于多家全球排名前十的保险公司及大型区域性保险公司。

依托 Duck Creek Payments Orchestrator，Payments Marketplace 将支付集成时间大幅缩短至 1-2 周，较传统直接集成模式所需的 9-18 个月实现显著提升。 值得注意的是，这一集成过程利用 Duck Creek Payments Orchestrator，为保险公司提供快速连接，无需花费数年时间进行协调准备。 Duck Creek Payments Orchestrator 将保险公司与全球支付技术和供应商连接起来，支持收款和付款，不受现有 IT 基础设施的限制。

Duck Creek Technologies 首席支付官 Allan Lacoste 表示：“Duck Creek 持续创新，推出了 Payments Marketplace，这标志着保险技术领域的重大飞跃，为保险公司及其客户提供安全至上、无缝的支付处理服务。 通过与 Paymentus 等行业领军企业建立战略合作伙伴关系，我们正在构建一个强大的生态系统，为保险公司提供灵活可靠的支付服务。”

保险公司将受益于持续更新、强大的冗余以及更优质的客户体验。 Payments Marketplace 重视最佳实践、各项认证以及对所有合作伙伴的全面审核。 这包括遵守严格的安全标准以及与 Duck Creek SaaS 核心系统的无缝兼容。

Paymentus Holdings, Inc. 首席商务官 Jerry Portocalis 表示：“通过与 Duck Creek 合作，我们可以向更广泛、更全球化的客户群提供一流的电子账单和支付解决方案。我们将携手实现共同目标——简化保险公司支付流程，帮助他们为客户提供最佳客户体验。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息——LinkedIn 和 X。

媒体联系人：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.