Duck Creek Technologies เปิดตัว Payments Marketplace ที่ครบวงจรและการบูรณาการใหม่กับ Paymentus

บอสตัน, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป ประกาศเปิดตัว Payments Marketplace ซึ่งเป็นระบบนิเวศการชำระเงินแบบครอบคลุมที่สร้างขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกโดยเฉพาะ Duck Creek Payments Marketplace นำเสนอการบูรณาการแบบไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้ และส่งมอบระบบจัดการการชำระเงินแบบครบวงจรให้แก่บริษัทประกัน Duck Creek ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Paymentus (NYSE: PAY) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลในตลาดของเราเพื่อความสะดวกสบายในการบูรณาการ ความร่วมมือนี้นำปริมาณการชำระเงินนับพันล้านมาสู่ Payments Marketplace Duck Creek และ Paymentus จะร่วมกันให้บริการแก่บริษัทประกันชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลกหลายแห่ง รวมถึงบริษัทประกันระดับภูมิภาคขนาดใหญ่

การใช้ประโยชน์จาก Duck Creek Payments Orchestrator จะทำให้ Payments Marketplace สามารถเร่งระยะเวลาการบูรณาการการชำระเงินให้เหลือเพียงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับระยะเวลา 9 ถึง 18 เดือนที่ปกติแล้วจำเป็นต้องใช้ในการบูรณาการโดยตรง ที่น่าสังเกตคือ กระบวนการบูรณาการนั้นจะใช้ประโยชน์จาก Duck Creek Payments Orchestrator ซึ่งช่วยให้บริษัทประกันสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมในการประสานการทำงานร่วมกันหลายปี Duck Creek Payments Orchestrator เชื่อมต่อบริษัทประกันกับเทคโนโลยีและผู้ให้บริการการชำระเงินระดับโลก โดยรองรับทั้งการเก็บและการจ่ายเงินไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่จะเป็นอย่างไร

"Duck Creek ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเปิดตัว Payments Marketplace ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีประกันภัย และมอบการประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัยและราบรื่นให้แก่บริษัทประกันและลูกค้าของบริษัทประกัน" Allan Lacoste ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการชำระเงินของ Duck Creek Technologies กล่าว "เรากำลังสร้างระบบนิเวศอันแข็งแกร่ง ซึ่งเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทประกันด้วยความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือในการชำระเงิน โดยกระทำผ่านความร่วมมือทางกลยุทธ์กับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Paymentus"

บริษัทประกันจะได้รับประโยชน์จากการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง การสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม และการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น Duck Creek Payments Marketplace ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การรับรอง และกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนสำหรับพันธมิตรทุกราย ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นกับระบบหลัก SaaS ของ Duck Creek

"การเป็นพันธมิตรกับ Duck Creek ช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันให้แก่ฐานลูกค้าทั่วโลกที่ใหญ่ขึ้นได้" Jerry Portocalis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Paymentus Holdings, Inc. กล่าวว่า "เราจะจับมือพิชิตเป้าหมายที่มีร่วมกันให้สำเร็จเพื่อทำให้การชำระเงินเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับบริษัทประกัน และช่วยให้บริษัทเหล่านี้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของตนได้"

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

