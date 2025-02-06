XS.com榮獲卡達金融博覽會（QFEX）'最佳忠誠度計畫'大獎
Business News/ -- 屢獲殊榮的全球多資產金融科技與金融服務提供者 XS.com 榮幸地宣佈，在2025年2月4日至5日於杜哈Marsa Malaz Kempinski酒店舉辦的卡達金融博覽會暨頒獎典禮（QFEX） 上，XS.com 榮獲了 “最佳忠誠度計畫”大獎。
這一殊榮表彰了 XS.com 在打造以客戶為中心的忠誠度計畫方面的不懈努力，體現了公司致力於建立長期客戶關係、提升全球客戶交易體驗的堅定承諾。
XS.com集團首席商務官 Wael Hammad 對此表示：
“我們非常榮幸能夠因我們為客戶打造意義深遠且有影響力的忠誠計畫而獲得認可。這一獎項證明了客戶對我們的信任，也反映了我們不斷創新、追求卓越服務，以滿足客戶需求的決心。”
作為金融行業的重要盛會，卡達金融博覽會暨頒獎典禮旨在表彰對行業發展做出突出貢獻的機構和個人。XS.com 此次獲獎，進一步鞏固了其在客戶導向創新和優質服務方面的領先地位。
AFAQ 集團活動與媒體首席執行官 Suhair Alashqar 表示：
“我們非常高興在2025年的卡達金融博覽會暨頒獎典禮（QFEX）上將‘最佳忠誠度計畫’獎項授予 XS.com。這一獎項充分肯定了 XS.com 在線上交易領域樹立高標準、追求卓越品質的不懈努力。”
作為一家在全球範圍內具有重要影響力的企業，XS.com 始終致力於推動金融服務的創新，為客戶提供獨特而優質的體驗。
此次獲獎不僅是 XS.com 的重要里程碑，也激勵公司繼續開發更先進的工具，提供更完善的交易支援和無與倫比的服務品質，持續提升客戶體驗。這一認可有力地激勵 XS.com 堅持與超越卓越標準，這已成為 XS.com 的代名詞。
展望未來，XS.com 表示，將繼續加強全球業務佈局與影響力，與客戶建立更加緊密的聯繫，通過個性化的解決方案滿足他們獨特的交易需求。公司將始終秉承建立信任、助力行業成長的使命，推動金融社區的共同繁榮發展。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於AFAQ 集團
AFAQ 海外集團是媒體、活動和展會行業中的佼佼者。
集團不僅深耕本地多年，更擁有豐富的海外運營經驗，建立了全球範圍的合作夥伴關係網。
AFAQ 集團致力於在持續變化的世界中不斷發展，在動盪的金融市場中積極為客戶引薦新產品和新行業。
XS Editorial Team
這一殊榮表彰了 XS.com 在打造以客戶為中心的忠誠度計畫方面的不懈努力，體現了公司致力於建立長期客戶關係、提升全球客戶交易體驗的堅定承諾。
XS.com集團首席商務官 Wael Hammad 對此表示：
“我們非常榮幸能夠因我們為客戶打造意義深遠且有影響力的忠誠計畫而獲得認可。這一獎項證明了客戶對我們的信任，也反映了我們不斷創新、追求卓越服務，以滿足客戶需求的決心。”
作為金融行業的重要盛會，卡達金融博覽會暨頒獎典禮旨在表彰對行業發展做出突出貢獻的機構和個人。XS.com 此次獲獎，進一步鞏固了其在客戶導向創新和優質服務方面的領先地位。
AFAQ 集團活動與媒體首席執行官 Suhair Alashqar 表示：
“我們非常高興在2025年的卡達金融博覽會暨頒獎典禮（QFEX）上將‘最佳忠誠度計畫’獎項授予 XS.com。這一獎項充分肯定了 XS.com 在線上交易領域樹立高標準、追求卓越品質的不懈努力。”
作為一家在全球範圍內具有重要影響力的企業，XS.com 始終致力於推動金融服務的創新，為客戶提供獨特而優質的體驗。
此次獲獎不僅是 XS.com 的重要里程碑，也激勵公司繼續開發更先進的工具，提供更完善的交易支援和無與倫比的服務品質，持續提升客戶體驗。這一認可有力地激勵 XS.com 堅持與超越卓越標準，這已成為 XS.com 的代名詞。
展望未來，XS.com 表示，將繼續加強全球業務佈局與影響力，與客戶建立更加緊密的聯繫，通過個性化的解決方案滿足他們獨特的交易需求。公司將始終秉承建立信任、助力行業成長的使命，推動金融社區的共同繁榮發展。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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