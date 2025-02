DEN BAURIN: Új lépés a nemzetközi elismerés felé a 2025-ös Eurovíziós San Marinóban

Egy dinamikus művész, aki magyar színekben képviselte magát a San Marinói válogatón!

BUDAPEST, HUNGARY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- DEN BAURIN továbbra is elbűvöli a közönséget tehetségével és energiájával. A lettországi Jurmalában a nemzetközi zenei fesztiválon való sikeres fellépés után, idén részt vett a 2025-ös Eurovízió nemzeti válogatóján San Marinóban.Az Ukrán színész aki jelenleg Magyarországon él és folyamatosan fejleszti zenei karrierjét. Magyar színek képviseletében San Marinóban jelentkezett elismert nemzetközi platformon mutatva be egyedi stílusát és művészi látásmódját.A válogatás során DEN BAURIN előadta több dalát, köztük a "Moonlight" című dalt, amely már több mint 200 000 megtekintést ért el a YouTube-on, és ez a szám folyamatosan emelkedik. A Budapest festői esti hangulatában forgatott videoklip esztétikai és érzelmi mélysége miatt számos nemzetközi filmfesztiválokon kapott elismerést.DEN BAURIN 2025. márciusában új magyar dallal és videoklippel fog megjelenni, kiemelve művészi kötődését a magyarország kultúrájához.Az elmúlt években DEN BAURIN jelentős nemzetközi eseményeken lépett fel, és sikeresen turnézott az Egyesült Államokban, ahol zenéje széles közönség számára visszhangzott. Stílusában a pop és a szintipop keveredik, a dallamgazdagságot modern ritmusokkal ötvözve. Jelenleg dalait az USA, Olaszország, Brazília, Indonézia és számos más ország rádióállomásai játsszák, bizonyítva, hogy a zene valóban nem ismer határokat.A 2025-ös Eurovíziós válogatás San Marinóban fontos mérföldkő volt az előadó karrierjében. Hangja, stílusa és egyedülálló zenei megközelítése továbbra is vonzza a hallgatókat a világ minden tájáról.

DEN BAURIN - Moonlight

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.