EBC金融集團攜手Shakti再生研究所，賦能弱勢社群並推動原住民保育工作

在羅摩克里希那韋丹塔維迪亞皮斯學校支持的一場活動中，該校的學生與沙克提再生研究所(SRI) 的創始人之一因德拉尼帕爾喬杜裡(Indrani Pal-Chaudhuri) 分享了快樂時光。 [圖片來源：Shakti再生研究所] EBC Financial Group (UK) Ltd 執行長David Barrett 與Indrani Pal-Chaudhuri 進行了採訪，該採訪將在即將上映的#TheRegenerationGeneration 紀錄片中播出，重點介紹全球為保護生態系統和推動可持續變革所做的努力。 羅摩克里希納韋丹塔維迪亞皮斯學校的學生感謝 EBC 金融集團贊助他們的教育和職業培訓，為他們創造更光明的未來的機會。

EBC 金融集團與 Shakti 合作，為邊緣化社區提供支持、支持教育並促進原住民保育工作。

WEST BENGAL, INDIA, February 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- 作為全球領先的金融經紀公司，EBC 金融集團 (EBC) 榮幸宣布其最新企業社會責任 (CSR) 計劃，透過與 Shakti 賦權教育基金會建立策略合作夥伴關係推動落實。該基金會隸屬於 Shakti 再生研究所 (SRI)，致力於促進教育與社區發展。

此次合作將支持印度西孟加拉邦的羅摩克里希那韋丹塔維迪亞皮特學校（ Ramakrishna Vedanta Vidyapith School ），為 50 名低收入戶的家庭學生提供基本教育資源，包括教材、校服、職業縫紉課程及課外活動，讓學童有機會獲得更全面的學習機會。

此次合作是EBC更廣泛CSR合作的一部分，該合作不僅強調其作為全球金融經紀公司的角色，提供進入全球市場的機會，同時也致力於促進經濟機會有限的社群的公平教育和可持續發展。EBC 金融集團亦透過贊助牛津大學《經濟學家做了什麼》(WERD) 公共教育系列的兩集節目，支持學術研究與社會對話。這兩集分別為 2023 年的《稅務經濟學》 及 2024 年 11 月的《宏觀經濟學與氣候》，探討經濟學如何應對重大社會問題，展現 EBC 的核心使命— 賦予個人知情決策的權利。這一原則也驅動 EBC 的全球經紀服務，使個人與機構能夠自信地駕馭金融市場。WERD 系列由牛津大學經濟學系獨立製作，致力將學術研究理論應用在實際生活中 ，深化大眾對經濟議題的理解。

EBC 透過這些措施，不僅提升教育機會，也促進建設性對話，並解決社會經濟發展與永續挑戰的互相影響。聚焦印度，EBC 與 SRI 的合作進一步彰顯其推動地方長期社會變革與進步的承諾，透過提供教育資源與發展機會，助力個人與社區成長，同時推動基層的可永續發展。

此外，. EBC在全球倡議中的領導地位，也體現在對即將上映的紀錄片 #TheRegenerati 紀錄片是SRI的倡議，由其創辦人Indrani Pal-Chaudhuri執導，探討了再生金融與教育的緊迫需求，並突出了諾貝爾獎得主、創新者、商業領袖、教育家和原住民領袖如何攜手保護易受氣候變化威脅的生態系統與社群。影片亦收錄了 EBC 金融集團執行長 David Barrett 與牛津大學經濟學系教授 Teytelboym 的訪談，進一步闡述 EBC 在全球永續發展領域的積極參與。

透過這些社會倡議，EBC 不僅專注於支持當地社區，更積極推動全球對永續與公平發展未來的關注與行動，展現企業對於社會責人的承諾與影響力 。

EBC 金融集團執行長 David Barrett 表達了此次合作的意義：「在 EBC，我們深知教育的力量，這是改變社會和推動社會階級持續正向變化的基石 。我們與 Shakti 再生研究所的合作不僅僅是贊助，它彰顯了我們對培養下一代的承諾。我們支持 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 學校，為邊緣化兒童提供他們成長所需的關鍵資源。透過參與 #TheRegenerationGeneration 2025 紀錄片，我們正擴大原住民社區的聲音，並支持保護他們的文化與環境遺產。同樣地，我們與牛津大學經濟學系在 WERD 計劃上的合作，突顯了我們致力於增進全球對重要經濟與社會議題的理解。透過在各層面投資教育，我們的目標是創造機會、促進公平，並應對當前的全球挑戰。這些努力與我們誠信、社會責任和永續發展的核心價值密切契合。」

Shakti 再生研究所主席兼創辦人 Ajay Pal-Chaudhuri 表示：「我們非常高興與 EBC 金融集團建立這一合作關係，這不僅體現了企業責任與全球影響力的結合，也開啟了變革之旅。我們將結合在教育與生態倡議方面的專長，共同為世界各地的社區提供支持。借助 EBC 的支持，我們提供資源予以偏鄉兒童受教權及優化其生活條件 ，還加深了全球對原住民社區面臨的困境及脆弱生態系統挑戰的認識。」

EBC 金融集團的核心價值與使命

EBC 金融集團致力於創造有意義的改變，這一目標深深根植於其奉獻、社會責任與誠信的核心價值觀。透過將財政資源投入具影響力的項目，EBC 展現了企業責任如何促進現實世界的積極變化，並為社區福祉與弱勢群體所依賴的生態系統保護做出貢獻。

在嚴格的監管框架下營運，EBC 的使命是使投資者能夠輕鬆進入全球市場，涵蓋貨幣、指數和商品等領域，並積極參與具有社會影響力的投資，從而在推動社區福利和永續發展方面發揮重要作用。

羅摩克里希那韋丹塔維迪亞皮斯學校將於 2025 年 1 月慶祝其建校 25 週年，並持續作為改善西孟加拉邦當地社區的重要機構。透過一系列教育項目，學校致力於幫助相對貧瘠地區兒童及婦女的受教權 ，幫助他們突破貧困的束縛，並為社區發展做出積極貢獻。

EBC 金融集團的支持進一步強化了學校的使命，幫助確保這些孩子不僅能夠接受基礎教育，還能夠獲得職業培訓和社區建設機會，為他們的長期成功鋪路。

欲了解更多有關 Shakti 再生研究所 (SRI) 及其使命的資訊，請訪問 www.shaktiregeneration.org.

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關於EBC金融集團

EBC金融集團（EBC）成立於倫敦這個享有盛譽的金融區，以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處，為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道，包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮，並始終維持高標準的道德準則，嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團（英國）有限公司受到英國金融行為監管局（FCA）的監管，EBC金融集團（開曼）有限公司受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）的監管，EBC金融集團（澳洲）有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗，曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟周期的挑戰，從廣場協議到2015年瑞士法郎危機，無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化，確保每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC還是聯合國基金會「聯手擊敗瘧疾」運動的合作夥伴，旨在改善全球健康，建立平等的生活 。自2024年2月起，EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並探討其在解決重大社會挑戰中的應用，從而增進公眾的理解和對話。

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