プラスチック市場は2032年に7,786.7億米ドルに達する見込み | プラスチック業界は2024～2032年の予測期間中に5.1%のCAGRで成長する見込み

PUNE, MAHARAHTRA, INDIA, February 4, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の プラスチック市場 規模は2023年に5,071.6億米ドルと評価され、2024年の5,326.4億米ドルから2032年には7,786.7億米ドルに拡大すると予測されており、2024年から2032年にかけて5.1%のCAGRで成長する見込みです。アジア太平洋地域は2023年に54.85%の市場シェアでプラスチック業界を支配しました。プラスチックは、用途が広く、製造が容易で、成形可能で、本質的に防水性があり、低コストで軽量なポリマーであり、宇宙船などのさまざまな製品の製造に使用されます。植物油、おがくず、食品廃棄物、コーンスターチなどの再生可能なバイオマス源を使用して製造されたプラスチックは、バイオプラスチックとして知られています。製品を保護するための技術の進歩と統合された高性能プラスチックパッケージソリューションの需要の増加により、プラスチック市場の成長が促進されています。Fortune Business Insights™ は、「プラスチック市場の規模、シェア、成長、予測期間、2024~2032年」と題したレポートでこれについて言及しています。無料のサンプル調査レポートを入手:競争環境 -主要プレーヤーは市場の成長を支援するパートナーシップに注力市場における主要な主要企業のほとんどは、世界的に存在感を示しています。主要企業は、予測期間中に市場での地位を維持するために、共同戦略を採用しています。たとえば、エクソンモービルは、合弁事業と新製品開発戦略を採用して、世界中で事業を拡大しています。主要産業の発展2022 年 1 月 –環境および材料回収管理の世界的リーダーである Reclay Group と、先進的かつ循環型のポリオレフィン ソリューションの大手メーカーである Borealis が提携し、高級プラスチック用途のリサイクル材料に対する高まる需要に対応しました。この提携により、消費者が持続可能性の目標を達成するのに役立つと期待されています。レポートに登場する主要プレーヤーのリスト:• LyondellBasell Industries NV (オランダ)• エクソンモービルケミカル(米国)• 中国石油天然ガス集団(中国)• イネオス(英国)• 中国石油化工集団(中国)• SABIC(サウジアラビア)• デュコール石油化学(オランダ)• リライアンス インダストリーズ リミテッド (インド)• フォルモサプラスチックグループ(台湾)• Total SA(フランス)• ブラスケム(ブラジル)• BASF SE(ドイツ)• レプソル(スペイン)• ボルージュ(UAE)• Borealis AG(オーストリア)• MOLグループ(ハンガリー)• ボーリュー・インターナショナル・グループ(ベルギー)プラスチック市場セグメント-包装製品の採用増加によりセグメントの成長が促進されるタイプ別に見ると、市場はポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリアミド、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリスチレン、その他に分類されます。ポリエチレンとポリプロピレンは、包装および自動車からの需要増加により、予測期間中に市場を支配すると予測されています。食品・飲料産業の拡大がセグメントの成長を促進最終用途産業に基づいて、市場は自動車および輸送、包装、消費財/ライフスタイル、インフラストラクチャおよび建設、ヘルスケアおよび製薬、電気および電子、繊維、その他に分類されます。包装セグメントは、床材、窓、継手、パイプなどの建設製品の製造での使用が増加しているため、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると推定されます。地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカにわたって調査されています。調査レポートの詳細な概要を目次付きで参照:レポート範囲-このレポートでは以下について述べています。• 市場の主要な成長要因、抑制要因、機会、潜在的な課題。• 地域開発に関する包括的な洞察。• 業界の主要プレーヤーのリスト。• 市場参加者が採用した主要戦略。• 業界の最新動向には、製品の発売、提携、合併、買収などが含まれます。ドライバーと拘束具-包装業界のプラスチック需要の増加が市場の成長を牽引プラスチックの需要は、食品・飲料、自動車、消費財、電気・電子など、さまざまな業界で高まっています。食品・飲料業界からの包装の需要の高まりは、予測期間中の市場の成長を後押ししています。プラスチックの需要は、外部環境と食品の間のバリアとして機能する能力があるために高まっています。製品の使用に関するいくつかの政府規制が、予測期間中の市場の成長に影響を及ぼすと推定されます。地域分析-原材料の豊富さがアジア太平洋地域の市場を牽引1. 北米北米では、予測期間中に同地域の自動車産業からの需要が増加しているため、市場が大幅に成長すると予想されています。北米のプラスチック市場は確立しており、米国が最大の貢献国です。成長の原動力となっているのは、包装、医療機器、自動車製造における用途の増加です。厳しい環境規制とバイオプラスチックの進歩が、この地域の市場動向を形成しています。2. ヨーロッパヨーロッパもこれに続き、ドイツ、フランス、イギリスなどの国が生産と消費でリードしています。この地域では、厳格な規制枠組みと環境意識の高まりにより、持続可能で生分解性のプラスチックへの移行が進んでいます。3. アジア太平洋アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、中国、インド、日本が主な貢献者です。この地域は、産業基盤の拡大、消費財の高消費、製造業を促進する政府の取り組みの恩恵を受けています。建設、自動車、包装業界におけるプラスチックの需要が、市場拡大の大きな原動力となっています。アジア太平洋地域は、予測期間中に最大のプラスチック市場シェアを占め、2022年には3,161億米ドルを占める見込みです。中国は、原材料の入手性が高く、価格も安いことから、この地域をリードするでしょう。建設および包装業界の堅調な成長が、アジア太平洋地域の市場成長を牽引するでしょう。4. ラテンアメリカラテンアメリカのプラスチック市場は、食品包装、ヘルスケア、インフラ部門の発展に支えられ、着実に成長しています。ブラジルとメキシコは主要市場で、ポリマー生産とリサイクルへの取り組みへの投資が増加しています。5. 中東・アフリカ中東およびアフリカのプラスチック市場は、石油化学開発に重点を置きながら成長しています。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々はプラスチックの製造と輸出に投資しており、アフリカでは建設および包装産業での需要が高まっています。弊社の専門家にご相談ください:目次:• 導入o 研究範囲o 市場セグメンテーションo 研究方法o 定義と前提• エグゼクティブサマリー• 市場の動向o 市場の推進要因o 市場の制約o 市場機会• 重要な洞察o 主要な業界動向o 主な進展o 最新の技術進歩o 規制シナリオに関する洞察o PEST分析• 世界のプラスチック市場の分析、洞察、予測、2019-2032o 主な調査結果 / 要約o 市場分析、洞察、予測 – タイプ別(価値と量) ポリエチレン ポリプロピレン ポリエチレンテレフタレート ポリ塩化ビニル アクリロニトリルブタジエンスチレン ポリアミド ポリカーボネート ポリウレタン ポリスチレン その他o 最終用途産業別(金額と数量) パッケージ 自動車・輸送 インフラと建設 消費財/ライフスタイル ヘルスケア・医薬品 電気・電子 繊維 その他o 地域別(金額と数量) 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 ラテンアメリカ 中東・アフリカ目次続き…この調査レポートを購入する前にお問い合わせください:私たちについて:Fortune Business Insights™ は、正確なデータと革新的な企業分析を提供し、あらゆる規模の組織が適切な決定を下せるよう支援します。当社は、お客様に合わせた斬新なソリューションをカスタマイズし、お客様のビジネス特有のさまざまな課題に対処できるよう支援します。当社の目標は、お客様が事業を展開している市場の詳細な概要を提供し、総合的な市場情報でお客様を支援することです。お問い合わせ:フォーチュンビジネスインサイト株式会社アイコンタワー9階Baner - Mahalunge Road, Baner,Pune-411045、マハラシュトラ州、インド。電話:米国: +1 833 909 2966 (フリーダイヤル)英国: +44 808 502 0280 (フリーダイヤル)アジア太平洋: +91 744 740 1245メールアドレス: sales@fortunebusinessinsights.com

