اختيار الاردن لاستضافة المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف

JORDAN, February 4, 2025 / EINPresswire.com / --4 فبراير 2025المستقل – أعلنت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في مؤتمر تم عقده اليوم في مدينة العقبة وبحضور ممثلي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين عن اختيار العقبة، الأردن لاستضافة المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف ( DWP Congress ) .وتم خلال المؤتمر الإعلان عن عقد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP Congress) في الفترة ما بين 7 و9 من شهر تشرين الأول، حيث من المتوقع أن يجمع هذا الحدث بين أكثر من 500 مشارك من 70 دولة مختلفة.كما تم خلال المؤتمر توقيع اتفاقية الشراكة بين سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والشركة المنظمة للمؤتمر QNA International ، ووقع الاتفاقية كلاً من عطوفة م. حمزة الحاج حسن، نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض التنمية الاقتصادية و السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، والسيد سيد.أن. سي مدير شركة /كيو أن إي إنترناشونال، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرزاق عربيات مديرعام هيئة تنشيط السياحة، وممثلي عن الموقع الرسمي، واحة ايلا العقبة، والفندق الرسمي، فندق حياة ريجينسي- ايلا العقبة.ويهدف المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP Congress)، والذي تم سابقاً عقده في العديد من الوجهات السياحية العالمية مثل أثينا، وموريشيوس، وفلورنسا، وبوكيت، ولوس كابوس، ودبي، وبالي، ورودس، والدوحة، وشلالات فيكتوريا، إلى إظهارالأردن عامة والعقبة بشك ٍل خاص كوجهات مثالية لحفلات الزفاف بما توفرانه من تجربة فريدة لا تنسى من كرم الضيافة، والتراث الأصيل، والطعام الشهي، والمناظر الطبيعية الخلابة، والتجارب الاستثنائية.وأكد عطوفة المهندس حمزة الحاج حسن أهمية عقد المؤتمر في العقبة قائلاً ” نحن سعداء للغاية بأنه تم اختيار العقبة كمدينة مستضيفة لهذا المؤتمر المرموق، بعد تنافس دام لأشهر مع وجهات دولية بارزة. من خلال النهج التشاركي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص،استطعنا أن نرجح الكفة لصالح العقبة.ويُعد انعقادهذا المؤتمر في العقبة دليلاً على المكانة المتزايدة للمدينة كوجهة عالمية، بما يتماشى تماماً مع الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2024-2028 و التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز السياحة، وجذب الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة.”وأضاف “إن استضافة المؤتمر يُبرز التزامنا بتعزيز مكانة الأردن بشكل عام، والعقبة بشكل خاص، كمركزاً رائداً للفعاليات عالية القيمة، ونحن ممتنون للتعاون مع شركائنا لتحقيق هذه الرؤية. العقبة تتميز بجمال طبيعي لا مثيل له يجمع بين الشمس والبحر والرمال، مما يوفر أجواء مثالية ويجعل كل حفل زفاف تجربة لا تُنسى.”ومن جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ” إن هذا النوع من السياحة يعد من المجالات الواعدة للقطاع السياحي ،بفضل ما يتمتع به الأردن من مقومات فريدة ضمن مواقع مثل البحر الميت، البترا، ووادي رم، إلى جانب الفنادق والبنية التحتية المتطورة، مما يجعل الأردن وجهة مثالية لحفلات الزفاف الفاخرة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتُعدّ عوامل جذب رئيسية لتقديم تجربة استثنائية للعروسين وضيوفهم.وأكد عربيات أن الهيئة تعمل على الترويج لسياحة الأعراس بأساليب مبتكرة تركز على تقديم تجربة شاملة للز ّوار، تجمع بين مختلف أنواع السياحة؛ مما يعزز مدة إقامة السائح وقيمتها المضافة. موضحاً أن هذا النوع من السياحة يُبرز الأردن كوجهة فريدة للاحتفالات، بفضل الخدمات الاحترافية التي تضاهي المعايير العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تستعد لإطلاق حملات ترويجية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة لعام 2025، لتسليط الضوء على الأردن كوجهة رئيسية لسياحة الأعراس ودعم القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للشباب الأردني .”وقال المدير العام للشركة المنظمة للمؤتمر لشركة كيو إن إيه إنترناشيونال ، السيد سيد.أن.سي : “نحن سعداء بتقديم سحر مدينة العقبة الخفي لخبراء وجهات الزفاف العالمية في مؤتمرنا السنوي الحادي عشر.” وأضاف قائلاُ” لدى شركتنا ومنذ العقد الماضي العديد من النجاحات في وضع وجهات الزفاف المختارة على خارطة وجهات الزفاف العالمية ونحن على ثقة بأن المؤتمر السنوي لهذا العام سيقدم لمشاركينا وجهة زفاف أخرى ومميزة.وقمنا وحتى الآن ومن خلال منصتنا ببناء علاقات تجارية قيمة واحتفلنا بالعديد من الإنجازات الجديرة بالذكر في ما يخص صناعة حفلات الزفاف ونلتزم ومن خلال هذا المؤتمر بتقديم تجربة لا تُنسى في العقبة، ونحن على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيوفر للمختصين بحفلات الزفاف من دول العالم المختلفة تجربة فريدة من تميزوأناقة حفلات الزفاف الأردنية ودفء ضيافة شعبها”.ومن الجدير بالذكر وبحسب احصائيات تم نشرها سابقاً، سجل عام 2024 نمواً ملحوظاً لخدمات حفلات الزفاف عالمياً ليصل إلى 284.87 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 267.08 ملياراً في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدل سنوي قدره 7.02% ليصل إلى 429.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.وتظهر إحصائيات مستقبلية، وصول العائد إلى 320.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي قدره %25.11 خلال الأعوام ما بين 2025-2033. ويعكس هذا النمو رغبة الأزواج المتزايدة في إقامة حفلات الزفاف في الوجهات المختلفة، ومع عقد المؤتمر للعام الحالي في الأردن ، سيتم تسليط الضوء على قدرة الأردن على الاستحواذ على جزء كبير من هذه الصناعة.

