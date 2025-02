تحت رعاية سمو ولي العهد ... انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI 2025) في أبريل المقبل

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 3, 2025 / EINPresswire.com / -- الرياض | تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-؛ ينظم برنامج تنمية القدرات البشرية النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) تحت شعار "ما بعد الاستعداد للمستقبل"، والذي سيقام بتاريخ 15– 16 شوال 1446هـ الموافق 13 –14 أبريل 2025م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وينعقد المؤتمر بالشراكة مع وزارة التعليم التي تنظم المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) بالتزامن مع إقامة المؤتمر بتاريخ 15-18 شوال 1446هـ الموافق 13-16 أبريل 2025م في مدينة الرياض.حيث يركز المؤتمر في هذه النسخة على تسخير الإمكانيات لتنمية القدرات البشرية عبر أحدث الوسائل التقنية لخلق بيئة للتعلم مدى الحياة ومواجهة التحديات العالمية. كما سيتناول ترسيخ القيم لتعزيز النمو والتطور لبناء مجتمعات مترابطة، إلى جانب تكريس جهود الأفراد والمجتمعات من خلال خلق الشراكات والفرص لصناعة حلول مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل.وثمّن معالي وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية ، وصرّح معاليه: "أن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية هو تأكيد على أهمية تسخير الجهود وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعارف في ظل المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات"، وأضاف معاليه حول المعرض الدولي للتعليم :(EDGEx) "أنه فرصة لتطوير الشراكات العالمية بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع تنافسيته عالميًا، مشيراً إلى أن المعرض سيتيح للجامعات المحلية والدولية والشركات الرائدة استعراض أفضل التقنيات والممارسات والبرامج التعليمية المبتكرة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".كما يستهدف المؤتمر استقطاب أكثر من 12,000 زائر، من بينهم خبراء ومختصون في مجالات تنمية القدرات البشرية، واستضافة أكثر من 300 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر حول العالم في العاصمة الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة. ويأتي المؤتمر بنسخته الثانية استمراراً للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي أُقيمت في فبراير 2024م، بحضور ومشاركة أكثر من 10,000 زائر، وأكثر من 300 متحدثشاركوا في 102 جلسة حوارية، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكثر من 40 جهة محلية ودولية بإجمالي استثمارات في قطاعات تنمية القدرات البشرية بلغت 3.9 مليار ريال.وسيتضمن المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) الذي تنظمه وزارة التعليم، مشاركة أبرز الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية. وإقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية والبرامج التعليمية في منظومة التعليم في المملكة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات التعليمية المشاركة، واستعراض قصص النجاح لمنظومة التعليم كما يستهدف عقد اتفاقيات استراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية و المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) من خلال زيارة الموقع: https://humancapabilityinitiative.org -انتهى-

