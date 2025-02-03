EBC金融集团与Shakti再生研究所合作，赋能边缘化社区并推动本土保护行动

在Ramakrishna Vedanta Vidyapith 学校支持的一场活动中，该校的学生Shakti再生研究所的创始人之一Indrani Pal-Chaudhuri分享了快乐时光。 EBC 金融集团CEO David Barrett 与Indrani Pal-Chaudhuri 进行了采访，该采访将在即将上映的#TheRegenerationGeneration 纪录片中播出，重点介绍全球为保护生态系统和推动可持续发展变革所做的努力。 Ramakrishna Vedanta Vidyapith学校的学生们感谢EBC金融集团赞助他们的教育和职业培训，为他们创造更光明的未来的机会。

EBC金融集团与Shakti 合作，为边缘化社区提供支持、支持教育并促进原住民保育工作。

INDIA, February 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 全球领先的金融经纪公司EBC金融集团（EBC）今日宣布，通过与Shakti再生研究所（SRI）下属的Shakti赋能教育基金会达成战略合作，正式启动其最新的企业社会责任（CSR）计划。此次合作将支持印度西孟加拉邦的Ramakrishna Vedanta Vidyapith学校，为50名低收入学生提供必要的教育资源，包括教材、校服、职业缝纫课程以及课外活动，旨在帮助这些学生获得更全面的发展机会。

此次合作是EBC更广泛的企业社会责任战略的一部分，与其作为全球金融经纪公司的角色相辅相成。EBC不仅致力于为全球市场提供接入服务，还在经济机会有限的社区推动公平教育和可持续发展。

此前，EBC已通过赞助牛津大学的“经济学家真正做什么”（WERD）公共教育系列节目，支持了两期内容：2023年的《逃税经济学》和2024年11月的《宏观经济学与气候》。这些节目探讨了经济学如何应对重大社会问题，体现了EBC赋能明智决策的使命，这也是其全球经纪服务的核心原则。

这些举措共同体现了EBC在推动教育普及、促进批判性对话以及应对社会经济发展与可持续发展相互交织的挑战方面的坚定承诺。将目光转向印度，EBC与Shakti再生研究所（SRI）的合作进一步强化了其在地方层面推动长期社会变革的使命。通过为个人提供成长所需的工具，EBC不仅帮助他们茁壮成长并为社区发展贡献力量，还在基层推动可持续发展，真正实现从根源上改变社会的目标。

除了教育领域的投入，EBC还积极参与全球环保倡议，支持由SRI创始人Indrani Pal-Chaudhuri执导的纪录片《#再生一代》（#TheRegenerationGeneration）。该片聚焦再生金融与教育的紧迫需求，记录了诺贝尔奖得主、创新者、商业领袖、教育家以及本土社区领袖如何共同努力，保护脆弱生态系统和社区免受气候变化的威胁。EBC金融集团（英国）有限公司首席执行官David Barrett和牛津大学经济学教授Teytelboym也参与了影片的访谈。EBC的参与不仅体现了其对本地社区的支持，也彰显了其在推动全球可持续发展意识与行动方面的承诺。

EBC金融集团（英国）有限公司首席执行官David Barrett表示：“在EBC，我们深知教育的力量是变革社会、创造持久变革的基石。我们与Shakti再生研究所的合作不仅是一次赞助，更体现了我们对下一代的支持。通过支持Ramakrishna Vedanta Vidyapith学校，我们帮助边缘化儿童获得成长所需的工具。同时，我们通过参与《#再生一代》纪录片，放大本土社区的声音，支持他们的文化和环境遗产保护。此外，我们与牛津大学经济学系的合作也体现了我们对提升全球对关键经济和社会问题理解的承诺。通过投资教育，我们旨在创造机会、促进公平，并应对当今的挑战。”

Shakti再生研究所主席兼创始人Ajay Pal-Chaudhuri表示：“我们很高兴宣布与EBC金融集团的合作，这一合作体现了企业责任与全球影响力的结合。我们携手踏上变革之旅，结合我们在教育和生态倡导方面的优势，赋能全球社区。在EBC的支持下，我们不仅通过教育赋能边缘化儿童，还提高了全球对本土社区和脆弱生态系统面临的关键挑战的认识。”



EBC的核心使命：责任和可持续发展

EBC的使命与其核心价值观——奉献、责任和诚信——紧密相连。通过将金融资源投入到具有实际影响力的项目中，EBC展示了企业责任如何推动现实世界的变革，为社区福祉和生态系统的保护贡献力量。作为一家受顶级监管机构监管的公司，EBC不仅为投资者提供接入全球市场（如货币、指数和大宗商品）的服务，还通过具有社会影响力的投资，推动社区福祉和可持续发展。

Ramakrishna Vedanta Vidyapith学校已于2025年1月迎来其成立25周年。作为西孟加拉邦社区发展的重要机构，该校通过教育项目赋能边缘化背景的儿童和妇女，帮助他们摆脱贫困循环，为社区作出积极贡献。EBC的支持进一步强化了学校的使命，确保这些儿童不仅获得基础教育，还能接受职业培训和社区建设机会，为他们的长期成功奠定基础。

更多关于Shakti再生研究所及其使命的信息，请访问www.shaktiregeneration.org.

了解EBC的公益事业和倡议，请访问 https://www.ebc.com/ESG.

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关于EBC金融集团

EBC金融集团（EBC）总部位于伦敦金融城，是一家享誉全球的金融经纪和资产管理公司。EBC在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处，为零售、专业和机构投资者提供广泛的全球市场和交易机会，包括货币、大宗商品、股票和指数。

EBC以其高标准的道德准则和国际监管合规性而自豪，其子公司均受当地监管机构许可和监管。EBC金融集团（英国）有限公司受英国金融行为监管局（FCA）监管，EBC金融集团（开曼）有限公司受开曼群岛货币管理局（CIMA）监管，EBC金融集团（澳大利亚）有限公司和EBC资产管理有限公司受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管。

EBC集团的核心团队由拥有超过30年丰富经验的资深专业人士组成，他们曾成功应对从《广场协议》到2015年瑞士法郎危机等重大经济周期。EBC倡导以诚信、尊重和客户资产安全为核心的文化，确保每一位投资者的需求都得到高度重视。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴，为亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。EBC还与联合国基金会的“联合抗击疟疾”运动合作，致力于改善全球健康成果。自2024年2月起，EBC支持牛津大学经济学系的“经济学家真正做什么”公共教育系列，通过普及经济学知识及其在应对重大社会挑战中的应用，提升公众理解。

更多信息，请访问https://www.ebc.com/

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