In 240 Sekunden zum Speaker Award: Berliner Fotograf Andreas Bromba gewinnt Internationalen Speaker Slam Dresden

Speaker-Legende Hermann Scherer verleiht Andreas Bromba den Internationalen Speaker Award Standing Ovations für den Berliner Fotografen Andreas Bromba beim 1. Internationalen Speaker Slam Dresden Der Berliner Minimalismus-Fotograf Andreas Bromba auf der Bühne beim 1. Internationalen Speaker Slam Dresden

"Fotografie macht glücklich" - mit dieser Aussage begeistert Deutschlands einziger Minimalismus-Fotograf in Dresden und 100 000 Menschen live auf Youtube

BERLIN, BERLIN, GERMANY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Mehr als 240 Top-Speakerinnen und -Speaker aus mehr als 20 Nationen sind am Donnerstag, den 30. Januar, in Dresden-Radebeul zum „1. Internationalen Speaker Slam Dresden“ gekommen. Nach anspruchsvoller Vorqualifikation und Finalistenauswahl traten die Wettbewerber auf einer Bühne hintereinander an – mehr als 100 000 Menschen waren live auf Youtube dabei, zugeschaltet auch eine hochkarätige Fachjury im Hintergrund, u.a. mit Stephanie Pierre, die für ARD-TV-Sender castet.Der Berliner Fotograf Andreas Bromba hat seine vier Minuten Redezeit energiegeladen genutzt, um auf charmante und witzige Weise über minimalistische Fotografie zu sprechen. Nach eigenen Aussagen hat er sich nicht vorbereitet. Mit spontanem Witz hat er den Bogen geschlagen von Fotografie zu den Herausforderungen des Alltags. Dabei hat er die „Weltpremiere“ seiner Serie „hamburg minimal“ in der Hamburger Visulex-Gallery for Photography im November 2025 angekündigt. Das Publikum war begeistert und applaudierte mit Standing Ovations.Der Veranstalter und Speaker-Legende Hermann Scherer bescheinigte Andreas Bromba nach seinem Auftritt feinen Humor und Talent für Standup-Comedy.Andreas Bromba ist einer der bekanntesten Fotografen Berlins und Deutschlands einziger Minimalismus-Fotograf. Er hat mit seiner Foto-Serie „berlin minimal“ 2005 eine eigene Bildsprache entwickelt: Von bekannten, aber auch unbekannten Bauwerken und Skulpturen hat er nur Details genommen, z.B. ein Flügel des Engels auf der Siegessäule, ganz rechts oben im Bild, sonst nichts. Andreas Bromba wollte helfen, die Zerrissenheit Berlins zu überwinden: Ost und West, Ausländer und Deutsche, reiche und arme Bezirke, Vorzeigeorte und vergessene Orte, Arbeitende und Arbeitslose. Als Ausdrucksmittel hat er die Sprache des Minimalismus gewählt, des „weniger ist mehr“. Es ist ein „Parlament der Bilder“ entstanden mit „Abgeordneten“ aus jedem Bezirk.Der damalige Berliner Kultursenator Prof. Christoph Stölzl schrieb damals im Katalog-Vorwort über „berlin minimal“: „Ich bin sicher, dass diese Bilder ihren Betrachtern das schönste Vergnügen geben können, das Kunst für uns bereithält: Überraschung, Staunen, Erkennen und Lächeln.“Die erfolgreiche Serie „berlin minimal“ wird nun mit „hamburg minimal“ fortgesetzt. Das Ziel ist wieder: Bekanntes neu sehen sowie Gegensätze in der Gesellschaft spielerisch und ohne Ansehen von Ortsteilen durch die minimalistische Bildsprache überwinden – und natürlich die Freude an der Kunst!Der Internationale Speaker Award wurde von dem bekannten Speaker-Talent Scout und Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufen. Nach New York, München, Wien, Hamburg, Düsseldorf und Dubai wurde dieser mittlerweile renommierte Wettbewerb zum ersten Mal in Dresden, im Radisson Blu Park Hotel Radebeul, ausgetragen. Veranstalter war die Hermann Scherer GmbH.

