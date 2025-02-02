一次探索欧洲风味的旅程：特别感谢中国大陆和台湾

热情的欢迎与浓厚的兴趣，这是为期三年的“The European Art of Taste – Fruit and Veg Masterpieces”项目完美收官后最突出的成果。

费拉拉, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- “中国和台湾是这次旅程中的卓越合作伙伴。通过与当地食品行业的分销商和专业人士的合作，我们成功将欧洲最优质的农产品带到中国大陆和台湾的餐桌上，借助美食架起了一座重要的文化桥梁。”CSO Italy项目经理Luca Mari如此评价这项为期三年的欧洲宣传活动的结束。

该项目由欧盟和CSO Italy共同资助，主要目标是推广欧洲高品质的水果和蔬菜，尤其是意大利的特色产品。在中国大陆和台湾公众的热情接纳下，项目得以将欧洲的正宗风味直接带入当地家庭。不仅分享了猕猴桃、苹果和番茄的独特美味，还展示了这些食品背后丰富的文化遗产和传统，使其更加特别。

欧洲的水果和蔬菜不仅在口感上具有卓越品质，还代表了一种对可持续农业和环保的承诺。这种理念在亚洲受到了高度认可，因为人们对健康和质量的关注正变得越来越重要。项目期间，公众对活动、品鉴会和商店推广活动表现出了极大的热情，不仅感受到了猕猴桃、苹果和番茄的独特风味，还领略了这些食品所蕴含的文化和传统魅力。

尽管此次宣传活动已告一段落，但加强与中国大陆和台湾的联系的承诺不会止步于此。CSO Italy将继续推广欧洲的文化和风味，希望巩固已经建立的关系，并探索新的途径，将欧洲的卓越产品分享给全世界。

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关于“The European Art of Taste”和CSO Italy的最新消息

“The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces”项目旨在推广和宣传高品质的欧洲水果和蔬菜，由CSO Italy和欧盟资助。以下意大利公司也参与了该项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group和Oranfrizer。

CSO Italy成立于1998年，是意大利独一无二的机构，汇集了许多意大利领先的国内水果和蔬菜生产和营销公司。其成员还包括在水果和蔬菜供应链各领域（如包装、物流、加工、机械和分销）具有重要专业知识的公司。CSO Italy的使命是为成员提供有用的服务，以提高意大利水果和蔬菜行业的效率和竞争力。它是服务于整个意大利水果和蔬菜供应链的技术平台，通过运营商之间的协同作用提高行业竞争力。CSO Italy拥有73名成员，分布如下：51名生产成员，14名供应链成员，3名资助成员和5个支持机构。

资助方：

本项目由欧盟资助。然而，文中所表达的观点仅代表作者个人观点，并不一定反映欧盟或欧洲研究执行局（REA）的意见。欧盟及其授权管理机构对此不承担任何责任。

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公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0b6ccfd-9de4-47cd-9532-f639dbf7764c





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