January 31

January 31, 2025 Statement of Senator Risa Hontiveros on Wang Li Duan's POGO ties Wang Li Duan was an incorporator of a POGO service provider, Powergate Infinity Holdings. Ang malala, itong Powergate ay may mga tauhang na-involve na sa samu't saring krimen. Isang ex-Philippine Army na empleyado ng Powergate ay nahuli para sa kidnapping- at si Charlie Tan- na sumunod na direktor ng kumpanya, ay miyembro ng "Davao Group" at dati nang inimbestigahan sa drug smuggling at bribery. At ang mas nakakaduda, hindi sinabi ni Wang na naging incorporator siya ng isang POGO service provider. Hindi din niya sinabi na junket operator siya sa ngayon. Walang kahit ano tungkol sa kanyang gambling links na lumitaw sa pagsisiyasat ng kung sino siya. Sadyang itinago. He must be hiding something dubious if he deliberately concealed these pertinent facts from Congress. At kung nagtatago baka malalim ang ugnayan. Di ba ganito din kay Guo Hua Ping? Si Duanren Wu, na kasama ni Wang sa 9 Dynasty grand opening sa Pampanga, ay incorporator din ng isang POGO service provider, ang Whirlwind Corporation. At natuklasan nga natin na si Duanren Wu pala talaga ang mastermind ng POGO sa Porac, Pampanga. I am confident that our Congressional investigations have established that individuals like Guo Hua Ping and Duanren Wu only use POGOs or POGO service providers as legal covers for illicit activities. Dapat matuto tayo sa sarili nating mga imbestigasyon. Sa batayan nilang yan, pwede palang binigyan ng Filipino citizenship sa Senate si Guo Hua Ping noon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw nung tayo ay kumalkal na POGO boss din siya. Kaya sana wag naman tayo pabudol.

