NYC deve receber 68 milhões de visitantes em 2025 enquanto a Broadway estreia novos espetáculos de inverno

BRAZIL, February 3, 2025 / EINPresswire.com / -- A cidade de Nova York está prestes a superar seu recorde de turismo de todos os tempos, com 68 milhões de visitantes em 2025, de acordo com o Escritório do Controlador do Estado de Nova York. Este marco supera o recorde anterior da cidade, que era de 66,6 milhões de visitantes em 2019. Enquanto o número de viajantes aumenta, o inverno permanece um ótimo momento para visitar, e a Broadway segue brilhando como uma experiência essencial para os visitantes que desejam conhecer a magia da cidade.Com o inverno chegando, The Broadway Collection está pronta para encantar os viajantes de Nova York com uma impressionante programação de produções, composta por clássicos atemporais e novos originais, juntamente com experiências sazonais que destacam o Distrito do Teatro de Nova York. A temporada de inverno da Broadway em 2025 promete momentos inesquecíveis para os amantes do teatro, nos quais os viajantes poderão se unir à Betty Boop ao entrar no vibrante mundo das cores, ou testemunhar a produção recheada de estrelas de SMASH, e muito mais, incluindo:-Boop - Sendo apresentado no Broadhurst Theatre, Boop segue a icônica Betty Boop enquanto ela sonha com um dia comum de folga de sua vida de super celebridade em um mundo preto e branco, levando a uma aventura de cores, música e amor na cidade de Nova York, que leva os personagens a perceberem que são “capazes de coisas incríveis”.-Operação Mincemeat - Em 1943, quando as Forças Aliadas enfrentavam desafios, elas criaram um ardil inteligente envolvendo um cadáver roubado para enganar os nazistas. Em cartaz no Golden Theatre, Operação Mincemeat conta a improvável, porém bem-humorada, história verídica dessa operação secreta que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial através de uma mistura de farsa, suspense e espionagem ao estilo Ian Fleming.-Buena Vista Social Club - Inspirado por eventos verdadeiros e pelo álbum vencedor do Grammy, esta produção no Gerald Schoenfeld Theatre dá vida à história dos músicos lendários, com uma banda afro-cubana mundialmente renomada e um elenco internacional de músicos, atores e dançarinos em um conto inesquecível de grandes sonhos, segundas chances e o poder transformador da arte.-Stranger Things: The First Shadow - Em 1959, uma cidade típica enfrenta lutas cotidianas: o carro de Jim Hopper não liga, a irmã de Bob Newby desmerece seu programa de rádio e Joyce Maldonado quer apenas se formar e ir embora. A chegada do novo aluno, Henry Creel, complica as coisas, revelando que começar do zero não é fácil e as sombras do passado permanecem em cada apresentação de Stranger Things no Marquis Theatre.-SMASH - Inspirado no famoso programa de TV, essa hilária montanha-russa por trás dos bastidores narra a criação do musical Bombshell de Marilyn Monroe. Em cartaz no Imperial Theatre, SMASH apresenta músicas icônicas, coreografia dinâmica e o caos do backstage que define a Broadway.-A Morte lhe Cai Bem - Madeline Ashton, uma atriz autoproclamada bela, e Helen Sharp, uma escritora em dificuldades, tornam-se inimigas imortais após beberem a poção mágica da juventude de Viola Van Horn. Sua rivalidade ao longo da vida se intensifica quando Madeline rouba o noivo de Helen, preparando o palco para uma história obscura de comédia, juventude eterna, e rancor inquebrável no Lunt-Fontanne Theatre.-Just in Time - Em cartaz no Circle in The Square Theatre, Just in Time transporta o público para uma casa noturna agitada com uma banda ao vivo, um elenco estelar e hits icônicos de Bobby Darin como “Beyond the Sea”, “Mack the Knife”, “Splish Splash ”, e “Dream Lover”, mostrando a vida de um talento único determinado a fazer sucesso antes que o tempo se esgote.Se os viajantes estão esperando para assistir um dos novos espetáculos da Broadway ou uma produção clássica, como Chicago, O Livro de Mórmon, Hamilton, ou O Rei Leão, a equipe do The Broadway Collection recomenda que reservem seus ingressos com antecedência nos sites oficiais de venda de ingressos dos shows ou em provedores de viagens confiáveis - acabando com o mistério de como conseguir um ingresso.Qualquer pessoa que esteja planejando uma viagem para a cidade de Nova York em 2025 pode encontrar informações sobre espetáculos, as últimas notícias da Broadway e links para os sites oficiais de venda de ingressos dos shows em www.broadwaycollection.com Sobre a Broadway CollectionA Broadway Collection é uma divisão da Organização Shubert, líder em teatro da Broadway há mais de 100 anos, focada em conduzir visitantes de Nova York ao descobrimento da Broadway. A Broadway Collection faz parcerias com os espetáculos mais populares para visitantes em Nova York, incluindo sucessos da Broadway e Off-Broadway, a Ópera Metropolitana e o Balé da Cidade de Nova York, com espectáculos que se adequam a todos os gostos e orçamentos. Através de atividades de marketing internacional e suas profundas conexões com a indústria de viagens profissionais, a Coleção Broadway garante que a experiência de cada viajante em Nova York inclua ingressos para um show. Visite www.broadwaycollection.com para notícias e informações e siga a Coleção Broadway no Facebook, Instagram, TikTok e YouTube para mais fotos, vídeos e conteúdo exclusivo da Broadway. #FaçaBroadway

