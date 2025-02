NYC wird 2025 68 Millionen Besucher erreichen, weil der Broadway neue Wintershows enthüllt

GERMANY, February 3, 2025 / EINPresswire.com / -- New York City steht kurz davor, seinen Rekord für den Tourismus zu übertreffen, mit 68 Millionen Besuchern im Jahr 2025, laut des Amts des New Yorker Staatskontrolleurs. Dieser Meilenstein übertrifft den bisherigen Höchststand der Stadt von 66,6 Millionen Besuchern im Jahr 2019. Da die Zahl der Reisenden steigt, bleibt der Winter eine geeignete Zeit für einen Besuch, wobei der Broadway weiterhin als ein wesentliches Erlebnis für Gäste erstrahlt, die den Zauber dieser Stadt erleben möchten.Mit dem Einbruch des Winters ist die Broadway Collection bereit, NYC-Reisende mit einer beeindruckenden Palette an zeitlosen Klassikern und neuen Originalen sowie saisonalen Erlebnissen, die den Theater Bezirk New York Citys hervorheben, zu begeistern. Die Wintersaison 2025 am Broadway verspricht unvergessliche Momente für Theaterliebhaber, bei denen Besucher Betty Boop auf ihrer Reise in die pulsierende Welt der Farben begleiten oder die starbesetzte Produktion von SMASH und vieles mehr erleben können, einschließlich:-Boop - Aufgeführt im ‘Broadhurst Theatre’, begleitet Boop die ikonische Betty Boop, die von einem gewöhnlichen freien Tag von ihrem Superstar-Leben in einer schwarz-weißen Welt träumt, was zu einem Abenteuer voller Farbe, Musik und Liebe in New York City führt, und sie und andere dazu inspiriert zu erkennen, dass sie „zu erstaunlichen Dingen fähig sind“.-Operation Mincemeat - Im Jahr 1943, als die Alliierten Herausforderungen gegenüberstanden, dachten sie sich eine geschickte List mit einer gestohlenen Leiche aus, um die Nazis irrezuführen. Im ‘Golden Theatre’ aufgeführt, erzählt Operation Mincemeat die unwahrscheinliche und doch humorvolle wahre Geschichte dieser geheimen Operation, die das Blatt des Zweiten Weltkriegs durch eine Mischung aus Farce, Thriller und Spionage im Stil von Ian Fleming wendete.-Buena Vista Social Club - Inspiriert von wahren Begebenheiten und dem Grammy-preisgekrönten Album, bringt diese Produktion im ‘Gerald Schoenfeld Theatre’ die Geschichte legendärer Musiker zum Leben, mit einer erstklassigen afrokubanischen Band und einem internationalen Ensemble an Musikern, Schauspielern und Tänzern in einer unvergesslichen Erzählung großer Träume, zweiter Chancen und der transformierenden Kraft der Kunst.-Stranger Things: Der erste Schatten - Im Jahr 1959 steht eine typische Stadt vor alltäglichen Problemen: Jim Hoppers Auto will nicht starten, Bob Newbys Schwester weist seine Radiosendung zurück und Joyce Maldonado möchte einfach nur ihren Abschluss machen und gehen. Die Ankunft des neuen Schülers Henry Creel erschwert die Dinge und zeigt, dass ein Neuanfang nicht immer einfach ist und die Schatten der Vergangenheit bei jeder Aufführung von Stranger Things im Marquis-Theater bleiben.-SMASH - Inspiriert von der beliebten TV-Show, erzählt diese urkomische Hinter-den-Kulissen-Achterbahnfahrt von der Erstellung des Marilyn Monroe Musicals Bombshell. Im Imperial-Theater aufgeführt, bietet SMASH ikonische Songs, dynamische Choreografien und das Backstage-Chaos, das den Broadway bestimmt.-Death Becomes Her - Madeline Ashton, eine selbsternannte schöne Schauspielerin und Helen Sharp, eine sich abmühende Schriftstellerin, werden zu unsterblichen Feinden, nachdem sie Viola Van Horns magischen Jugendtrank trinken. Ihre lebenslange Rivalität eskaliert, als Madeline Helens Verlobten stiehlt, was den Rahmen für eine dunkel-komische Geschichte von Rache, ewiger Jugend und unaufhaltbarem Groll im Lunt-Fontanne Theater bildet.-Just in Time - Aufgeführt im Ring des ‘The Square Theatre’, versetzt Just in Time Zuschauer in einen swingenden Nachtclub mit einer Live-Band, einer herausragenden Besetzung und ikonischen Bobby Darin-Hits wie "Beyond the Sea", "Mack the Knife", "Splish Splash" und "Dream Lover". Dabei wird das Leben eines einmaligen Talents gezeigt, das entschlossen ist, Furore zu machen, bevor die Zeit abläuft.Wenn Reisende hoffen, eine der neuesten Broadway-Shows oder eine klassische Produktion, wie Chicago, The Book of Mormon, Hamilton oder Der König der Löwen, zu sehen, empfiehlt das Team von ‘The Broadway Collection’, dass diese ihre Tickets im Voraus von den offiziellen Ticket-Websites der Shows oder vertrauenswürdigen Reiseanbietern buchen - damit wird das Rätsel um den Ticketkauf gelöst.Jeder, der eine Reise nach New York City im Jahr 2025 plant, kann Informationen zu Shows, den neuesten Broadway-Nachrichten und Links zu den offiziellen Ticket-Websites der Shows auf www.broadwaycollection.com finden.Über die Broadway CollectionDie ‘Broadway Collection’ ist eine Abteilung der Shubert-Organisation, die seit über 100 Jahren eine führende Rolle im Broadway-Theater spielt und sich darauf konzentriert, Besuchern von New York City den Broadway zugänglich zu machen. Die Broadway Collection arbeitet mit den beliebtesten Shows für Besucher von NYC zusammen; darunter Hit-Broadway- und Off-Broadway-Produktionen, die Metropolitan Opera und das New York City Ballet, mit Shows für jeden Geschmack und jedes Budget. Durch internationales Marketing und gute Verbindungen zur professionellen Reisebranche stellt die Broadway Collection sicher, dass das New York City-Erlebnis für jeden Reisenden Tickets für eine Show beinhaltet. Besuchen Sie www.broadwaycollection.com für Nachrichten und Informationen, und folgen Sie ‘The Broadway Collection’ auf Facebook, Instagram, TikTok sowie YouTube für weitere Fotos, Videos und exklusive Broadway-Inhalte. #MakeItBway"

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.