XS.com 采用新一代人工智能技术为 VIP 交易者赋能
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技和金融服务提供商XS.com隆重推出一款名为 “AI Insights” 的人工智能驱动个人交易分析工具。该工具采用行为AI技术，可深入分析交易历史，帮助交易者精准识别隐藏的行为偏差与行为模式。
“XS AI Insights” 依托 Hoc-Trade 的 TradeMedic AI 技术，结合前沿人工智能，为交易者提供革命性的交易分析。这一创新系统将免费提供给XS VIP客户，体现了XS.com 致力于赋能交易者、提升客户交易体验，以及推动在线交易行业技术发展的不懈追求。
“XS AI Insights "不仅仅是一个工具，更是一场交易革命。它采用先进技术，为交易者提供了提升决策能力、有效管理风险、挖掘潜在机会的强大功能。
该系统可无缝融入交易过程，帮助交易者抢占市场先机。它能识别出报复性交易或过度交易等不良行为，并提供具体的改进建议，助力交易者养成更加理性和有纪律的交易习惯。这种前所未有的透明度，有助于交易者逐步构建可持续且高效的交易策略。
XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 表示：
“在XS.com，创新是我们一切行动的核心。这套人工智能系统代表着我们在重新定义交易体验方面迈出了大胆的一步。通过将尖端科技与对客户需求的深刻理解有机结合，我们为交易者提供了在不断变化的金融市场中自信应对并实现目标的工具。”
这款AI系统运用智能算法，分析市场趋势和数据模式，挖掘出那些可能被忽视的交易机会，为交易者提供竞争优势。它还能解决常见的交易持仓倾向问题，例如过久持有亏损交易或过早平仓盈利交易。系统会为交易者生成全面的分析报告，包括交易时机、策略分析、行为偏差、风险管理等，通过具体的反馈，帮助优化投资组合管理并提升盈利能力。
Hoc-Trade 联合创始人兼CEO Jonas Schleypen 补充道：
“我们非常高兴能够与像XS.com这样的全球市场领导者合作。通过这次合作，XS.com的全球客户可以使用这款独特的人工智能驱动个人交易分析系统。这也体现了XS.com推动创新、提升金融服务行业标准的不懈努力。”
通过提供实时的、个性化的分析和针对个人交易风格的解决方案，该系统巩固了XS.com作为金融服务行业前瞻性领导者的地位。这也反映了公司持续致力于将最新技术创新融入其产品与服务，以确保客户在不断变化的市场中拥有成功所需的资源和优势。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
XS Editorial Team
“XS AI Insights” 依托 Hoc-Trade 的 TradeMedic AI 技术，结合前沿人工智能，为交易者提供革命性的交易分析。这一创新系统将免费提供给XS VIP客户，体现了XS.com 致力于赋能交易者、提升客户交易体验，以及推动在线交易行业技术发展的不懈追求。
“XS AI Insights "不仅仅是一个工具，更是一场交易革命。它采用先进技术，为交易者提供了提升决策能力、有效管理风险、挖掘潜在机会的强大功能。
该系统可无缝融入交易过程，帮助交易者抢占市场先机。它能识别出报复性交易或过度交易等不良行为，并提供具体的改进建议，助力交易者养成更加理性和有纪律的交易习惯。这种前所未有的透明度，有助于交易者逐步构建可持续且高效的交易策略。
XS.com 集团首席商务官 Wael Hammad 表示：
“在XS.com，创新是我们一切行动的核心。这套人工智能系统代表着我们在重新定义交易体验方面迈出了大胆的一步。通过将尖端科技与对客户需求的深刻理解有机结合，我们为交易者提供了在不断变化的金融市场中自信应对并实现目标的工具。”
这款AI系统运用智能算法，分析市场趋势和数据模式，挖掘出那些可能被忽视的交易机会，为交易者提供竞争优势。它还能解决常见的交易持仓倾向问题，例如过久持有亏损交易或过早平仓盈利交易。系统会为交易者生成全面的分析报告，包括交易时机、策略分析、行为偏差、风险管理等，通过具体的反馈，帮助优化投资组合管理并提升盈利能力。
Hoc-Trade 联合创始人兼CEO Jonas Schleypen 补充道：
“我们非常高兴能够与像XS.com这样的全球市场领导者合作。通过这次合作，XS.com的全球客户可以使用这款独特的人工智能驱动个人交易分析系统。这也体现了XS.com推动创新、提升金融服务行业标准的不懈努力。”
通过提供实时的、个性化的分析和针对个人交易风格的解决方案，该系统巩固了XS.com作为金融服务行业前瞻性领导者的地位。这也反映了公司持续致力于将最新技术创新融入其产品与服务，以确保客户在不断变化的市场中拥有成功所需的资源和优势。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
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