Sara Molero, Secretaria General de CEIM y Alfonso Mingarro, Managing Director de Viroque Energy

El grupo aporta una visión global y sostenible de la energía a la Confederación

La incorporación de Viroque a CEIM responde al objetivo de sumar esfuerzos con otros sectores empresariales madrileños e impulsar la vertiente energética en una economía más innovadora y sostenible.” — Alfonso Mingarro, Managing Director en Viroque Energy

MADRID, SPAIN, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Viroque Energy , nuevo socio de CEIM Viroque Energy se ha incorporado como asociado a CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. El objetivo es aportar su experiencia internacional y su visión del sector de las soluciones energéticas y ayudar, junto con otros socios, a la dinamización sostenible del sector privado, aunando esfuerzos en pro del empresariado local y nacional, la comunidad y el medio ambiente.Como miembro de CEIM, Viroque Energy va a participar de forma activa en los grupos y actividades de la Confederación, aprovechando la amplia experiencia de los profesionales de la compañía en el mundo empresarial y energético, con una visión internacional. La entrada en CEIM forma también parte de la política de Viroque de ampliar su presencia institucional y de estar en aquellas organizaciones que defienden los intereses empresariales en distintas áreas de actuación, a la vez que aporta valor a sus asociados.En palabras de Alfonso Mingarro , Managing Director de Viroque Energy, "la incorporación de Viroque Energy como nuevo socio de CEIM responde al objetivo de sumar esfuerzos con otros sectores empresariales madrileños e impulsar la vertiente energética en una economía de la Comunidad cada vez más innovadora y sostenible. En definitiva, ayudar a que Madrid sea un referente internacional y una región con un futuro empresarial brillante es esencial para nuestra compañía, donde nos ofrecemos como dinamizadores de la interconexión entre los grupos de interés y las empresas del mundo de la energía".Por su parte, Sara Molero, secretaria general de CEIM, destaca lo que supone para la Confederación sumar a un Grupo con sede en Madrid y con una importante huella internacional: “Viroque Energy nos aporta una visión diferente y sostenible del suministro de energía, y un ámbito de acción con resultados de impacto internacional, que puede ayudar a las empresas madrileñas en su expansión global. Además, contribuirá a hacer de Madrid un referente en innovación energética, sostenibilidad y descarbonización”.Viroque Energy es un Grupo empresarial internacional que comercializa soluciones energéticas y suministra recursos de calidad en más de 10 mercados internacionales. Trabaja como operadores al por mayor y traders, creando oportunidades de negocio con otros operadores al por mayor, distribuidores y empresas de los sectores marítimo, industrial y de automoción.Su actividad se centra en la oferta de combustibles, tanto tradicionales como biocombustibles, gas, LNG y electricidad, así como en el desarrollo de proyectos de energías renovables. Por su vocación disruptiva y con foco en la descarbonización, explora constantemente proyectos que propongan soluciones innovadoras, sostenibles y a la vanguardia dentro del mundo de la energía. Su cobertura geográfica le posiciona desde Madrid como un socio estratégico en el sector energético a nivel internacional y un actor clave en la creación de alianzas y asociaciones a largo plazo, en la ejecución de proyectos rentables y sostenibles dentro del sector.Acerca de Viroque EnergySomos operadores y comercializadores internacionales de productos petrolíferos, bunker, biocombustibles, gas y electricidad, con actividad comercial y sucursales en más de 8 países de Europa, América y África, entre los que destacamos Portugal, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, México, Colombia, entre otros.Desde Viroque Energy ofrecemos un servicio permanente y de calidad a nuestros clientes, garantizando siempre stock y suministro, a un precio competitivo, gracias a la importación propia de todos nuestros productos. Para más información, visite www.viroqueenergy.com

