PHILIPPINES, January 30 - Press Release

January 30, 2025 TOL, umaaasang pabibilisin ng virology institute ang aksyon ng gobyerno laban sa pagkalat ng animal diseases, gaya ng ASF Umaasa si Senate Majority Leader Francis 'TOL' Tolentino na pabibilisin ng panukalang Virology Institute of the Philippines (VIP) ang pagkilos ng gobyerno para sawatain ang pagkalat ng mga sakit sa hayop. Ito'y pang di na maulit ang karanasan ng bansa sa pananalanta ng African Swine Fever (ASF) noong isang taon. Sa kanyang maikling interjection sa pagtalakay ng plenaryo sa Senate Bill No. 2893, na magtataguyod sa VIP, tinuran ni TOL ang aniya'y "overlapping mandates" ng iba't ibang ahensya na rumesponde sa ASF outbreak. Aniya, naging lubhang mabagal ang proseso para sa malawakang clinical trial at pagde-deploy ng nararapat na vaccines upang kontrahin ang pagkalat ng mabalasik na ASF virus. Magugunita na si Tolentino ang naghain ng Senate Resolution No. 565, na nagbunsod sa Senate Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform para imbestigahan ang mapaminsalang epekto ng ASF sa produksyon, suplay, at presyo ng karneng baboy. "Isa sa dahilan kung kaya't tumagal ang ating laban sa ASF ay dahil umano sa aberya sa bahagi ng Food and Drug Administration (FDA) sa pagsasagawa ng clinical trials para sa ASF vaccines. Noong mabatid nila ang kagyat na pangangailangan ng trials, kinailangan na nila itong isagawa nang malawakan," pagbabahagi ni TOL. "Maiiwasan ba ang kalituhang gaya nito sa mga mandato ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng panukalang virology agency?" tanong nya. Bilang tugon, inihayag ng sponsor ng panukala na si Senador Pia Cayetano na nakalahad sa SB 2893 na kasama sa mga tungkulin ng VIP ang pagsisiguro ng "seamless collaboration" sa RITM, at iba pang research bodies ng gobyerno para mailinaw ang papel at tungkulin ng bawat isa. Ngunit idinagdag ni Cayetano na 'di maiiwasang magkaroon ng "disagreements" sa pagitan ng mga ahensya, sa kabila ng koordinasyong pamumunuan ng VIP. Bilang panghuli, naghayag ng pag-asa si Tolentino na 'di lang mga ahensya ng gobyerno, kundi maging mga pribadong laboratoryo ay makakatuwang din ng VIP para mabilis na matugunan ang mga kalamidad, tulad ng ASF outbreak.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.