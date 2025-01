Der Weg zu klimaneutralen Gebäuden: 100.000 Tonnen CO2-Einsparung durch smarte Photovoltaik

Einhundert tritt globaler UN-Initiative bei

Ohne eine radikale Wende im Gebäudesektor und ein generelles Umdenken der gesamten Geschäftswelt werden wir die Klimaziele nicht erreichen” — Dr. Ernesto Garnier, CEO und Gründer von Einhundert.

KOLN, GERMANY, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Kölner Energieunternehmen Einhundert engagiert sich als Teilnehmer der globalen Kampagne Vision 2045 der Vereinten Nationen. Gemeinsam mit anderen Unternehmen setzt sich Einhundert für innovative, verantwortungsbewusste Lösungen ein, um den Wandel voranzubringen und die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN zu erreichen.Der Gebäudesektor als Schlüssel zur CO2-ReduktionGebäude sind weltweit für 40 % der CO2-Emissionen verantwortlich. Ein Großteil dieser Emissionen entsteht durch den Energiebedarf für Strom und Wärme der Häuser. Hier liegt ein gewichtiger Hebel für die Energiewende, was den dringenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen im Immobiliensektor zeigt.Strom vom eigenen Dach: Photovoltaik als Motor der EnergiewendeDer CO2-Ausstoß von Gebäuden kann drastisch gesenkt werden, indem auf den Dächern produzierter Solarstrom genutzt wird. Hier setzt Einhundert mit einer ganzheitlichen Photovoltaik-Lösung an und versorgt die Gebäude, deren Infrastruktur sowie die darin lebenden Menschen mit grünem Strom vom eigenen Dach - sogenanntem Mieterstrom. Einhundert ist Marktführer in diesem Bereich. So gestaltet sich die Energieversorgung von Immobilien einerseits nachhaltig und andererseits günstig und sozialverträglich.100.000 Tonnen CO2-Einsparung bis 2028Einhundert hat sich zum Ziel gesetzt, den Gebäudesektor tiefgreifend zu dekarbonisieren. Bis 2028 strebt das Unternehmen an, 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Die Vision: Ein CO2-freier Gebäudebestand für lebenswerte Städte.Vision 2045: Wegbereiter der globalen KlimazieleDie Teilnahme an der Vision 2045-Kampagne der Vereinten Nationen unterstreicht das Engagement von Einhundert für die Verbreitung erneuerbarer Energien und den Klimaschutz. Die Kampagne bringt führende Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammen, um gemeinsam Lösungen für eine nachhaltigere Welt zu finden und die globalen Klimaziele zu erreichen.„Ohne eine radikale Wende im Gebäudesektor und ein generelles Umdenken der gesamten Geschäftswelt werden wir die Klimaziele nicht erreichen – genau deshalb setzen wir zusammen mit der Vision 2045-Initiative ein Zeichen für Veränderung“, erklärt Dr. ErnestoGarnier, CEO und Gründer von Einhundert.Über die Vision 2045Im Jahr 2045 feiern die Vereinten Nationen ihr 100-jähriges Bestehen, in der Hoffnung, dass bis dahin ihre Grundprinzipien in Form der 17 Nachhaltigkeitsziele für alle Menschen gelten. Die Dokumentarserie Vision 2045 untersucht, wie die globale Geschäftswelt Innovationen nutzt, um die Ziele für nachhaltige Entwicklungen zu erreichen und so zu einer gerechteren Zukunft beiträgt.Über Einhundert Energie GmbHDas Kölner Unternehmen Einhundert Energie GmbH ist Marktführer für skalierbaren Mieter- und Wärmestrom und unterstützt Immobilienunternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer Gebäude. Seit Gründung im Jahr 2017 bietet das Unternehmen Komplettlösungen zur Elektrifizierung von Immobilien an – von der Finanzierung und Installation von PV-Anlagen bis zur Stromversorgung der Mieter:innen und digitalen Verbrauchsabrechnung in Echtzeit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 85 Mitarbeitende in Köln und Berlin. MehrInformationen unter: www.einhundert.de Pressekontakt Unternehmen:Einhundert Energie GmbH | Susann Ehmke | s.ehmke@einhundert.de

EINHUNDERT | Die Dächer der Zukunft - Der Gebäudesektor als Schlüssel zur CO2-Reduktion

