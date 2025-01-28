Senate Bill 146 Printer's Number 131
PENNSYLVANIA, January 28 - (F) REVIEW AUDITS AND REPORTS WITH THE
DEPARTMENT AND THE CHAIRPERSON AND MINORITY
CHAIRPERSON OF THE VETERANS AFFAIRS AND EMERGENCY
PREPAREDNESS COMMITTEE OF THE SENATE AND THE
CHAIRPERSON AND MINORITY CHAIRPERSON OF THE VETERANS
AFFAIRS AND EMERGENCY PREPAREDNESS COMMITTEE OF THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES.
(III) M EMBERS OF THE VETERANS' TRUST FUND BOARD
SHALL BE VETERANS, FAMILY MEMBERS OF VETERANS AND
INDIVIDUALS WHO HAVE EXTENSIVE EXPERIENCE IN SERVING
VETERANS. IN DETERMINING WHO TO APPOINT TO THE VETERANS'
TRUST FUND BOARD, CONSIDERATION SHALL BE GIVEN TO SUBJECT
MATTER EXPERTS IN VETERANS ISSUES REGARDING BEHAVIORAL
HEALTH, MENTAL HEALTH, POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER
INJURIES, PHYSICAL DISABILITIES, HOUSING OR OTHER SOCIAL
DETERMINANTS OF HEALTH . THE VETERANS' TRUST FUND BOARD
SHALL CONSIST OF THE FOLLOWING:
(A) THE DEPUTY ADJUTANT GENERAL FOR VETERANS'
AFFAIRS OR A DESIGNEE, WHO SHALL SERVE EX OFFICIO.
(B) TWO MEMBERS RECOMMENDED BY THE ADJUTANT
GENERAL AND APPOINTED BY THE GOVERNOR.
(C) TWO MEMBERS OF THE COMMISSION RECOMMENDED BY
THE CHAIRPERSON OF THE COMMISSION AND APPOINTED BY
THE GOVERNOR.
(D) ONE MEMBER RECOMMENDED BY THE ADJUTANT
GENERAL FROM EACH OF THE FIVE PA VETCONNECT PROGRAM
REGIONS , THE CITY OF PHILADELPHIA AND THE CITY OF
PITTSBURGH AND APPOINTED BY THE GOVERNOR.
(IV) EXCEPT AS PROVIDED UNDER THIS SUBPARAGRAPH,
MEMBERS APPOINTED BY THE GOVERNOR TO THE VETERANS' TRUST
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