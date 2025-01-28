香港邁爾豪園豪宅區內的優雅私人別墅將透過Sotheby’s Concierge Auctions拍賣

物業將與香港利斯蘇富比國際房地產的Eva Fung合作拍賣

HONG KONG, NEW TERRITORIES, HONG KONG, January 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 位於香港新界粉錦公路328號1號屋，享負盛名的邁爾豪園豪宅區內，將於下月透過Sotheby’s Concierge Auctions拍賣。這座設計師別墅融合了現代奢華與翠綠鄉村生活，為香港最獨特的房地產市場提供了一個令人嚮往的隱居之所。物業以2980萬港元掛牌，將與香港利斯蘇富比國際房地產的Eva Fung小姐合作拍賣。預計開價介乎660萬港元至1540萬港元，競投將於2月11日開始，並於2月25日在迪拜麗思卡爾頓酒店舉行的現場拍賣中結束。

這座設計師別墅位於享譽全球的香港粉嶺高爾夫球場僅幾步之遙，融合了現代奢華與香港翠綠鄉村的寧靜。別墅擁有高挑天花板、玻璃牆、天窗和開放式格局，精心設計以最大限度地利用自然光線，並在室內外生活空間之間創造出無縫銜接。全球採購的訂製傢俱、手工藝燈具和精緻裝飾提升了室內空間，營造出優雅而迷人的氛圍。

「訂製設計元素的無縫融合，加上邁爾豪園豪宅區寧靜私密的環境，真正使這座住宅脫穎而出，」Eva Fung表示。「我們很高興將這座宏偉的物業帶到世界舞台上，為眼光獨到的買家提供一個難得的機會，以擁有一座體現香港奢華生活最高境界的居所。」

寬敞的起居室和用餐區無縫地延伸至L形的私人花園，而寬敞的陽台則為戶外用餐提供了絕佳的環境。兩間先進的開放式廚房，一間位於起居室，另一間位於用餐區，配備了頂級家電，包括可伸縮式排煙罩，可滿足休閒和正式宴客的需求。主臥套房橫跨頂層，設有私人露台、雙步入式衣櫥和希臘風格的水療浴缸，在居所內打造了一個私密的休憩空間。第二間套房臥室亦設有陽台，進一步提升了住宅的室內外生活方式。

這座住宅的其他特色包括一個玻璃封閉的公用設施區域和可容納1-2輛汽車的私人車庫。邁亞密豪宅區社區提供24小時專業保安、帶有園林式游泳池的會所和高標準的物業管理服務，確保既有私隱性又有度假村式的居住體驗。

Sotheby’s Concierge Auctions業務拓展總監 Joyce Lee 表示：「香港房地產市場競爭激烈，我們很高興能夠為買家提供一種新的方式，以獲得如此罕有的瑰寶。邁爾豪園豪宅區提供無與倫比的生活方式，此次拍賣代表了一個難得的機會，以擁有一座真正卓越的居所。」

粉嶺位於香港新界，是一個隱藏的寶石，融合了自然之美、文化遺產和現代便利。四周環繞著翠綠的山丘和如畫般的風景，該地區為戶外愛好者提供了無數的機會，從梧桐山和龍躍頭文物徑的遠足徑到在粉嶺高爾夫球場放鬆身心。只需15分鐘車程即可到達中國關口和迷人的大埔，遊客可以享受濱水餐廳、熱鬧的當地市場和大埔超級城。對於美食愛好者，著名的米其林推薦餐廳陳漢記提供傳統的香港美食。通勤者可受益於粉嶺港鐵站，可快速連接到香港市中心。憑藉著便利的交通，可以輕鬆到達學校、購物中心和著名的戶外景點，粉嶺將寧靜的鄉村生活與充滿活力的都市便利結合在一起。

「物業圖片可在此瀏覽。所有圖片版權均歸Sotheby’s Concierge Auctions所有。」 邁爾豪園 – 位於粉錦公路328號1號屋可預約私人參觀，包括現場或虛擬參觀。

作為Sotheby’s Concierge Auctions與回饋家園合作的「Key For Key®」公益計劃的一部分，成交將為需要幫助的家庭建造新居提供資金。

物業及機會詳情由賣方或其他人提供；買方須自行核實。代理人將根據《物業買賣代理合約》的條款及條件獲得報酬。有關詳情請參閱拍賣條款及條件。

欲了解更多資訊，包括物業詳情、審查文件等，請瀏覽ConciergeAuctions.com或致電+1.212.202.2940。

關於Concierge Auctions

Concierge Auctions是全球頂尖的豪宅拍賣市場，擁有最先進的數碼行銷、物業預覽和競標平台。該公司將獨一無二的住宅賣家與全球最具能力的房地產鑑賞家相匹配。賣家可獲得無與倫比的曝光率、速度和確定性。買家可獲得精選的機會。代理經紀能在30天內獲得佣金。蘇富比拍賣行，全球頂級的藝術品和奢侈品目的地，以及美國最大的綜合住宅房地產服務公司 Anywhere Real Estate, Inc (NYSE: HOUS) 收購Concierge Auctions後，繼續獨立運作，與許多行業領先的房地產經紀公司旗下的房地產代理人合作，為客戶舉辦豪宅拍賣會。對於蘇富比國際房地產的房源和公司，Concierge Auctions提供蘇富比品牌的獨家使用權。自2008年成立以來，該公司已創造了數十億美元的銷售額，打破了有史以來拍賣會上售價最高的房產的世界紀錄，並在美國46個州和35個國家銷售房產。該公司擁有業內最全面、智能的超級富豪房地產買家和賣家數據庫之一，並承諾通過其「Key For Key®」公益計劃與 Giveback Homes™ 合作建造超過 300 套房屋，該計劃會利用公司銷售的每一處房產的收益來為需要幫助的家庭建造新房。欲了解更多信息，請訪問 ConciergeAuctions.com。

關於蘇富比國際房地產

蘇富比國際房地產於1976年成立，旨在為蘇富比拍賣行眼光獨到的客戶提供房地產服務。如今，該公司的全球業務遍布全球83個國家和地區的1100多家分公司，其中包括48家位於主要都會區和度假勝地的自營經紀公司。2004年2月，Anywhere Real Estate Inc. 與蘇富比拍賣行（一家拍賣行營運商）建立了長期戰略聯盟。該協議授予了蘇富比國際地產名稱的使用許可權，並允許開發加盟系統。

該加盟系統由一個加盟商網絡組成，每個分公司均為獨立擁有和經營。蘇富比國際房地產為其加盟商和代理商提供一系列運營、營銷、招聘、教育和業務發展資源。加盟商和代理商還可以受益於與歷史悠久的蘇富比拍賣行（成立於 1744 年）的合作。

欲了解更多信息，請訪問 www.sothebysrealty.com。

加盟商網絡由蘇富比國際房地產加盟公司 LLC 運營，公司自營經紀公司由蘇富比國際房地產 Inc. 運營。兩家實體均為 Anywhere Real Estate Inc. (NYSE: HOUS) 的子公司，該公司是房地產特許經營和房地產經紀、搬遷和結算服務的全球領導者。蘇富比國際房地產加盟公司 LLC 和蘇富比國際地產 Inc. 均全面支持《公平住房法》和《平等機會法》的原則。

公關聯絡人：

Kari Hegarty

BerlinRosen

+1.845.548.9216

位於香港新界粉錦公路328號1號屋

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