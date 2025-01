Cluster POS double de taille: son concurrent principal réduit ses effectifs et se concentre sur d’autres marchés.

Thomas Schuler, directeur associé chez Cluster POS

MONTRéAL, CANADA, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Cluster POS, fournisseur de premier plan de solutions innovantes de paiement et de systèmes pour les points de vente (PDV), est fier d’annoncer qu’il a franchi le cap de 1,6 milliard de dollars en paiements. Cette croissance remarquable coïncide avec le doublement de la taille de l’entreprise qui compte aujourd’hui plus de 2500 clients et qui consolide sa position de leader émergent dans l’industrie.« Notre croissance exponentielle témoigne de notre engagement à offrir des solutions robustes et adaptées aux entreprises nord-américaines, affirme Thomas Schuler, directeur associé chez Cluster POS. Cette étape importante est rendue possible grâce à notre technologie innovante, mais aussi au dévouement de notre équipe et à la confiance que nous accordent nos clients. »L’expansion rapide de Cluster POS arrive alors que des acteurs majeurs du secteur des PDV et des solutions de paiement affrontent des défis de taille. La restructuration récente et les licenciements chez plusieurs grands joueurs de l'industrie reflètent l'évolution et les transformations profondes de l’industrie. Cluster POS, pour sa part, tire parti de son agilité et de son approche centrée sur le client pour gagner de nouvelles parts de marché et garantir une croissance soutenue.Aujourd’hui, Cluster POS se projette vers l’avenir, prêt à connaître de nouveaux succès. L’entreprise prévoit de dépasser les deux milliards de dollars en paiements d’ici la fin de 2025 grâce à ses innovations constantes, à ses partenariats stratégiques et à l’accent mis sur les intégrations qui permettent aux entreprises de toutes tailles de se doter des outils nécessaires à leur réussite.« Alors que nous poursuivons notre développement, notre priorité reste inchangée : offrir à nos clients de la valeur ajoutée et des solutions technologiques transformatrices, ajoute Schuler. Le secteur des PDV évolue rapidement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de prendre les devants et de redéfinir les opportunités. »Cluster POS s’engage à repousser les limites, à étendre son activité et à établir de nouveaux standards dans l’industrie des PDV et des solutions de paiement.Source :Cluster POSMédias :Cindy Blanchettecindy@cindyblanchette.com514 601-6296

