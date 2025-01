AV-Comparatives veröffentlicht Summary Report 2024: Exzellenz in der Cybersicherheit

Logo AV-Comparatives Hacker AVC Logo ISO 9001 Certification

ESET zum Verbraucherprodukt des Jahres gekürt, Avast, AVG, Bitdefender und Kaspersky gewinnen Top-Rated Awards

Der Summary Report 2024 zeigt die Besten der IT-Sicherheit. Durch rigorose Tests stellen wir sicher, dass Nutzer Einblicke erhalten, um sich in einer sich wachsenden Bedrohungslandschaft zu schützen.” — Andreas Clementi, ceo and founder, AV-Comparatives

INNSBRUCK, TIROL, AUSTRIA, January 28, 2025 / EINPresswire.com / -- AV-Comparatives , das unabhängige Testlabor für Cybersecurity Systemen, freut sich, die Veröffentlichung des Summary Reports für 2024 bekannt zu geben. Dieser umfassende Bericht bewertet 16 führende Consumer Security-Produkte für Windows und beurteilt ihre Leistung in mehreren strengen Tests, die das ganze Jahr über durchgeführt werden.Hier finden Sie den vollständigen Bericht: Summary Report 2024 Geprüfte ProdukteDie Bewertung 2024 umfasste die folgenden Security-Lösungen:- Avast Free Antivirus- AVG Internet Security- Avira Free Antivirus- Bitdefender Total Security- ESET HOME Security Essential- F-Secure Internet Security- G DATA Total Security- Kaspersky Standard- McAfee Total Protection- Microsoft Defender- Norton Antivirus Plus- Panda Free Antivirus- Quick Heal Internet Security- Total Defense Essential Anti-Virus- TotalAV Antivirus Pro- Trend Micro Internet SecurityWichtigste HighlightsIm Jahr 2024 führte AV-Comparatives eine Reihe umfassender Tests durch, um die Fähigkeit der einzelnen Produkte zu bewerten:- Schutz vor realen Bedrohungen aus dem Internet.- Erkennung aktueller Schadprogramme.- Schutz gegen Advanced Targeted Attacks.- Effizienter Betrieb ohne Kompromittierung der System-PerformanceHerausragende PerformancesWährend alle bewerteten Produkte die Standards erfüllten und zertifiziert wurden, zeichneten sich einige durch außergewöhnliche Performance aus:- ESET HOME Security Essential: Ausgezeichnet als Product of the Year Award 2024, erreichte ESET in allen sieben Tests die höchste Bewertung "Advanced+" und unterstreicht damit seine überragenden Schutzfunktionen.- Avast Free Antivirus: Als Top-Rated Product ausgezeichnet, erhielt Avast in sechs von sieben Tests die Auszeichnung "Advanced+" und in einem Test die Auszeichnung "Advanced" und sicherte sich den Gold Award im Real-World Protection Test.- AVG Internet Security: AVG, ebenfalls ein Top-Rated Product, konnte die Leistungen von Avast mit "Advanced+" in sechs Tests und "Advanced" in einem Test wiederholen und erhielt den Gold Award im Real-World Protection Test.- Bitdefender Total Security: Als Top-Rated Product wurde Bitdefender in sechs Tests mit "Advanced+" und in einem mit "Advanced" ausgezeichnet und erhielt den Gold Award im Malware-Protection Test.- Kaspersky Standard: Als Top-Rated Product ausgezeichnet, erreichte Kaspersky in sechs Tests "Advanced+" und in einem Test "Advanced" und erhielt den Gold Award im False-Positives Test.Zusätzliche AnerkennungenDie folgenden Produkte zeigten ebenfalls eine sehr lobenswerte Performance:- Avira Free Antivirus: Im Real-World Protection Test wurde Avira Free Antivirus mit dem Gold Award ausgezeichnet, was seine robuste Verteidigung gegen Bedrohungen aus dem Internet unterstreicht.- McAfee Total Protection: Erhielt den Gold Award im Performance Test, was die minimale Auswirkung auf die System-Performance widerspiegelt.- G DATA Total Security: Erhielt den Silver Award im Malware-Protection Test für seine effektive Malware-Erkennung.Verbesserungswürdige BereicheWährend die meisten Produkte hervorragend abschnitten, wiesen Trend Micro Internet Security und Quick Heal Internet Security Bereiche auf, die verbessert werden müssen, um mit den Branchenführern gleichzuziehen. AV-Comparatives ermutigt diese Anbieter, die detaillierten Ergebnisse zu analysieren, um die Effektivität ihrer Produkte in zukünftigen Bewertungen zu verbessern.Umfassendes Review der BenutzeroberflächeDer Summary Report enthält auch eine eingehende Überprüfung der Benutzeroberfläche aller geprüften Produkte und bietet Einblicke in Aspekte der Benutzerfreundlichkeit wie Installationsprozesse, Sicherheitswarnungen, Scan-Optionen, Quarantäneverwaltung und Zugriffskontrollen.Engagement für Transparenz und ExzellenzAV-Comparatives hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparente, umfassende und wissenschaftlich strenge Cybersicherheitsbewertungen zu liefern. Durch die Bereitstellung unvoreingenommener Bewertungen wollen wir Endverbraucher und Unternehmen in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über ihre digitalen Security-Lösungen zu treffen.Eine ausführliche Analyse und den vollständigen Summary Report 2024 finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2024/

