Le Fairmont Grand Hotel Geneva vend aux enchères l'ensemble de son contenu avant sa rénovation

Fairmont Grand Hotel Geneva Fairmont Grand Hotel Geneva Bar Fairmont Grand Hotel Geneva Reception

La plus grande vente aux enchères de contenu hôtelier d'Europe avant une grande transformation

Il s'agit d'un événement marquant qui attirera les opérateurs, les collectionneurs et les fans du monde entier, offrant une chance unique d'acquérir un morceau de l'histoire de l'hôtel.” — Directeur Simon Rose

BATH, SOMERSET, UNITED KINGDOM, January 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Genève, Suisse - Le Fairmont Grand Hotel Geneva , considéré comme l'un des hôtels les plus emblématiques de Genève, accueillera en février 2025 la plus grande et la plus complète vente aux enchères de contenus hôteliers jamais organisée en Europe. Cet événement important invite les particuliers, les opérateurs hôteliers et les amateurs de design à posséder un morceau d'histoire de ce prestigieux complexe hôtelier 5 étoiles, juste avant qu'il ne s'engage dans une transformation visionnaire qui promet une nouvelle ère d'élégance, de sophistication et de durabilité.Pendant quatre jours, l'ensemble du contenu de l'hôtel sera mis en vente, y compris le mobilier, les œuvres d'art, ainsi que les actifs des restaurants de l'hôtel, les salles de banquet, les cuisines commerciales, le mobilier de terrasse, le spa et le fitness, la blanchisserie et la lingerie, les générateurs et même le contenu du célèbre Théâtre du Léman.Pour Simon Rose, directeur de la vente aux enchères, cette vente est plus qu'une simple vente : « Il s'agit d'un événement marquant qui attirera l'attention des opérateurs, des collectionneurs et des amateurs du monde entier, offrant une occasion unique d'acquérir une partie de l'histoire de l'hôtel.L'hôtel Fairmont a temporairement fermé ses portes à la fin de l'année 2024 pour subir une transformation majeure à partir du deuxième trimestre 2025. Une fois achevée, la propriété revitalisée sera un emblème de design avant-gardiste et de luxe durable, destiné à devenir une nouvelle icône à Genève, tant pour la communauté locale que pour les visiteurs du monde entier. Il perpétuera un héritage extraordinaire et offrira à ses hôtes une expérience inégalée dans les années à venir.Un héritage d'excellenceDepuis son ouverture en 1885, le Grand Hôtel de Genève a été à l'avant-garde de l'industrie hôtelière de luxe, se taillant la réputation d'être l'un des principaux et des plus grands hôtels 5 étoiles de Suisse. Grâce à sa situation privilégiée sur les rives du lac Léman, offrant une vue imprenable sur la fontaine du Jet d'Eau, le Mont Blanc et les Alpes françaises, l'hôtel est devenu une destination appréciée des voyageurs du monde entier. Avec ses 412 chambres et suites raffinées, plusieurs restaurants haut de gamme, un complexe thermal, un théâtre de 1 400 places et la discothèque Java, le Fairmont Grand Hotel Geneva a établi une norme inégalée en matière de luxe. L'initiative de rénovation marque le prochain chapitre de cet héritage extraordinaire, garantissant que l'hôtel continuera à offrir à ses clients une expérience inégalée dans les années à venir.A propos de la vente aux enchèresPro Auction, la maison de vente aux enchères spécialisée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dirigera la vente. La vente aux enchères du Fairmont aura lieu à l'hôtel du 17 au 20 février 2025, à partir de 10h00 CET chaque jour. Il sera également possible d'enchérir en ligne par le biais d'une retransmission simultanée sur le web. Le visionnage se fera en accord avec les commissaires-priseurs à partir du 10 février 2025. Le catalogue peut être téléchargé sur le site web de la vente aux enchères: https://tinyurl.com/The-Geneva-Sale

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.