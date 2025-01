LAUGA AUTU : TATALAINA O LE POLOKALAME O LE “INTERNATIONAL CUSTOMS DAY” (Hon. Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio – Sui Palemia / Minisita o Tiute ma Tupe Maua)

SAMOA, January 27 - ASO GAFUA 27 IANUARI 2024 Lau Susuga i le Ositaulaga, Susuga Mauisiisii Alama Mose Le Pulega ma le Aufaigaluega a la tatou Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua. E iai le manatu o lea ua mae’a ona sufi manū ma tālā fusi o tauti’aga, ua ma’ea fo’i ona momoli lapalapa o malo, ma ua sagisagi fesagai le viiga o le Atua e ou le Pule aoao, le mana, le Mamalu ma le Silisili Ese. Ia saga viia le Atua i lana pule fa’asoa i lo outou soifua ma so matou ola. E fa’aopoopo ai le faafetai I le Susuga i le Failotu, o le sa fai o tatou sui i le va tapuia ma le Atua i lenei taeao ma faanōnō manū ma talosiaina lo tatou fa’amoemoe fa’apea fo’i faiva o lenei tausaga. E le taumate i ana fa’amanuiaga sasa’a mai i la tatou savaliga o lena tausaga ua mavae, atoa ai ma le amataga o la tatou folauga i lenei tausaga. Ua mae’a foi ona paelago paia ua afifio nei, o le a lē toe asaina foi paia o lenei aso ma le fa’amoemoe ina ia sese fa’amatalaga. E leai a se poto ma se atamai e mafai ona autalaina, auā o paia ia e mai le vavau e o’o i le fa’avavau. A o lenei aso ma le fa’amoemoe, e talitonu lava o paia o le Atua e laugatasia ai i tatou uma. O lenei aso ma le fa’amoemoe, e lua ni vaega taua e auga iai le aso. O le vaega muamua, ae o le vaega e sili ona taua mo i tatou uma, o le avanoa tatou te fa’afo’i ai le fa’afetai i le Atua ona ua i’u manuia galuega o lena tausaga 2024, ma ua tele foi tala i manū i galuega fa’atino i le ono masina muamua o lenei tausaga. Ua molimauina i le maualuga o le aofaiga o vaega tupe ua mafai ona aoina pe a fa’atusatusa i vaega tupe sa fa’ata’atia mai i le tala o le tupe o lenei tausaga fa’aletupe. Ua silia ma le $60miliona le tupe fa’asili ua mafai ona ausia. O se fa’asiliga tele lea vaega tupe. Viia le Atua i lana foa’i i ‘a’ao o si o tatou atunu’u, ae o lana fa’asoa i lo tatou malosi e fa’atino ai nei galuega uma. O se laolao lelei lenei e fa’aleo ai le agaga o le fa’afetai tele ma le fa’amalo i la tatou Matagaluega mo le galuega fa’atino, ma la outou tautua i lena tausaga. E ui i le tele o lu’itau e feagai ai pea, o suiga i a’afiaga o la’au ma fuala’au fa’asaina, o le tuuina mai pea o nisi o oloa lē talafeagai, o le tele o tagatanu’u solitulafono toe fa’afo’i mai i atunu’u mamao, ae maualuga le talitonuga i galuega fa’atino ma la outou fa’amuamua i tiute, o le a mafai ai ona gafataulimaina tiute ma anavatau o la tatou Matagaluega. O le lua o vaega. O le aso 26 o Ianuari, o se aso fa’ailogaina lea i le auaunaga a le Matagaluega e ala i le Auaunaga a le Ofisa o Tiute. O le aso ananafi na paū i ai lenei aso fa’apitoa ma o le sauniga o lenei taeao, o le amataga lea o polokalame ua fa’ata’atia mo le fa’amanatuina o lenei aso taua. O le tū ma le aga lenei a le Ofisa o Tiute, ma ua masani ai la tatou Matagaluega i tausaga ta’itasi, i le fa’amanatuina o lea aso fa’apitoa i le lalolagi mo ali’i ma tama’ita’i, o lo’o galulue mo le puipuia o o tatou tuaoi fa’avaomalo, o le kiliaina o oloa ma fefa’atauaiga, atoa ai ma le galuega fita a la tatou Matagaluega i le aoina lea o tupe maua a le Malo. O le autu o lenei tausaga, o le fa’atauaina lea o a tatou manulauti tau’ave i le lelei fa’atino o galuega, o le mautinoa lea o le manuia ma le malu puipuia o tagatanuu . E le fesiligia le taua o le galuega a la tatou Matagaluega, fa’apea le Ofisa o Tiute i le matafaioi o le malu puipuia o Samoa. Ua tele sui o le Palemene i ana fonotaga fa’agasolo mai lava i tausaga ua mavae e o’o mai lava i fonotaga taluai nei, ua latou fa’aleo lo latou atugaluga i le fa’afitauli o fuala’au fa’asaina ma la’au malosi. O se tasi o lu’itau tele o lo’o feagai ai ma tatou o le utiuti lea o meafaigaluega aemaise o tagata faigaluega e gafataulimaina a tatou galuega. Ua mae’a ona tatalaina aloaia la tatou masini fa’ata mo pusa oloa, o le fale ma le nofoaga e su’e ai oloa i le tausaga ua mavae. O lo’o fa’agasolo pea polokalame faa-le-a’oa’oga ina ia tapu’e le tomai ma le agava’a o la tatou aufaigaluega. E le o malolo foi galuega fa’aleleia o a tatou polokalame fa’akomepiuta mo a tatou ofisa uma e lua, ma le naunauta’iga ina ia fa’aleleia meafaigaluega e fesoasoani i le fa’atinoina o a outou galuega. O lea ua mae’a ona fa’amaonia le toe fa’atulagaina o la tatou Matagaluega e tu’ueseeseina e avea ma ni Matagaluega e lua. E afua nei atina’e ma suiga, o le naunauta’iga o le Malo ina ia fa’atulaga lelei aufaigaluega ma ta’ita’iga, ina ia lava tapena e tali atu ma fa’atino lo tatou vala’auina. O se tasi o vaega fa’amamafa o le fuafuaga e tu’u eseese le Matagaluega, o le naunautaiga, e ao lava ona lava le taimi o le Pule o ia matagaluega e silasila toto’a i vaega mo’omia ina ia mafai ona fa’atino a tatou manulauti. E maitau i le polokalame ua fa’ata’atia mo lenei vaiaso, e aofia lava i tatou uma i polokalame ua aumai, malo le tapena mo lenei fa’amoemoe. O le mea taua ua maitau i le polokalame, o le fa’atinoga o a tatou manulauti e pei ona autu iai le aso fa’apitoa, e le gata o le Malo, o la tatou Matagaluega, ae o le sao taua fo’i o a tatou pa’aga totino ma le mamalu o le atunu’u, e tatau lava ona amanaia i aso fa’apenei. E taua ni mataupu ua fa’atulaga mai mo a tatou pa’aga, e fa’alauiloa ai lo latou pitola’au ma le latou sao i a tatou galuega. O la’u lu’i i lau afioga le tamaitai pule ma le matagauega i lenei tausaga. O tatou tuaoi faavaomalo. Laau ma fualaau faasaina, le aisa ua tetele i totonu o le atunuu. A’o oloa a kamupani Saina ua iai faitioga, ua le tutusa le treatment poo le faatinoga o le auaunaga o kamupani nei ma kamupani a tagata Samoa. Tele kamupani tetele e le o faamaoni i le totogiina o le TIMS, leai ni TIMS Invoices. Tele oloa e le o maua uma le tau o tiute, ma oloa ua sao mai e le tiuteina. O le ofisa o le Minisita e o’o uma mai iai le tele o finagalo faaalia o le atunuu, o faasea, o talosaga, o fautuaga ma ripoti o mea eseese. O le ala lena e maua lelei ai e le minisita le ata o mea o loo tutupu i totonu o le tatou atunuu ma le tiute lea e fautuaina ai le tatou matagaluega. O lena ua iai le tatou scanner poo le faata o pusa oloa, e le o se scanner/faata na aumai e matamata iai, faaaoga lelei, faaaoga i taimi uma. E ese lota mafanafana pe a ou faalogo mai ua galue le scanner, ona e le pepelo le scanner, e atamai le scanner, ati le vaai a le scanner ma e aveese ai le masalosalo i ni oloa faasaina ma oloa le talafeagai i totonu o pusa o loo auina mai. E faaititia ai foi tuaiga o loo tuuina mai i le tatou matagaluega. Tatou onosai, faamalolosi, tatou talia le aunagi mai a le atunuu. Faatino o tatou tiute e pei ona valaauina ai tatou ia tatou tali atu i le atunuu ma le alofa ma lo tatou faamaoni. O a ni mea ua tatou maua e faatino ai le galuega, ia faatino i lelei e gata ai le malosi. Ou te talitonu ua ia outou le tomai, le malosi faaletulafono, ae fautua atu pea ia o faatasi ma le faamaoni. Ia aua nei se’etia i tatou i tofotofoga, ae ia fa’atino lo outou vala’auina o ali’i ma tama’ita’i o le Ofisa o Tiute, i le sa’o ma le fa’amaoni. O le upu faaiu ma la’u tatalo, ia Alofagia e le Atua, to mai i lagī so outou mātū palapala, e ala i ana fa’amanuiaga sasa’a mai, mo la tatou Matagaluega i lenei tausaga fou ua savalia. Ia fa’atumauina ma fa’asili pea lo outou malosi i le tino, maua ni mafaufauga lelei, le lototele aua le fa’atinoina o o outou tiute ma faiva i la tatou Matagaluega. Ia manuia tele lenei aso ua fa’asino tonu mo outou uma. Ia lagi māina e le Atua le soifua o lau Susuga i le Failotu, maua le malosi, le tofā ma le finagalo paia mai le Atua auā tofiga ua e galue ai nei. Lau afioga i le tamaitai pule, sui pule, ofisa sili lagolago ma le mamalu o le matagaluega, Ia faamanuia pea le Atua ia te outou ae ia maua so’u ola. Soifua ma ia manuia! January 28, 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.