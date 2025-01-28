以优雅的欧洲果蔬佳品庆祝中国新年

北京, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年迎来农历木蛇年：这个新春佳节寓意万物更新、智慧和保护，是提升自我、与亲人共度美好时光的大好良机。

为期三年的“The European Art of Taste: 意大利果蔬佳品”项目由欧盟和 CSO Italy 共同资助，诚意呈献优质欧洲果蔬，以当地文化的优雅佳品伴您欢度中国新年。

农历新年是富有象征意义的传统佳节，一举一动都有特殊的意义。 加入欧洲果蔬，让餐桌更丰富，不仅可以为节庆活动增添纯正的色彩和风味，而且还能为亲朋好友送上祝福：祝愿大家健康、富足和幸福。 欧洲果蔬以优良的品质和独特的风味而闻名于世，备受推崇，产品符合严格的生产规范，绝对安全，对健康有益。

橙子色泽亮丽，近乎金色，一直是中国农历新年节庆活动的明星水果，被认为是成功和未来繁荣的象征。 猕猴桃果肉鲜绿，营养丰富，代表活力和平衡；西红柿则色泽鲜红，象征阖家欢乐和年年有余，非常适合新年庆祝的热闹氛围。 梨寓意长寿及家庭和睦、长长久久，而苹果则是平安与健康的普遍象征，这些水果也能为餐桌增添特别的韵味，使每顿饭都成为分享与和谐的时刻。

这些产品新鲜诱人，果香四溢，非常适合为新年餐桌增添色彩和风味，而且可以为亲友传递新年祝福。 这些水果都是按照欧洲最高标准精心培育，不仅能够满足味蕾，还传递着关怀、高品质和健康生活的理念。 因此，赠送优质水果是一种温情脉脉的举动，寓意祝福亲朋好友在来年身体健康、好运连连、万事如意。 每种水果和蔬菜都蕴含热情和关爱，在生物多样性丰富的土壤中经过悉心培育，采摘的时间恰到好处，以确保无与伦比的新鲜度和口感。 欧洲果蔬是兼顾创新与尊重自然理念的成品：种植者采用可持续的种植方法，避免使用有害农药，保护土地质量和耕种者的福祉，提供健康和纯正的产品。

以欧洲最优质的农产品欢度佳节，为亲朋好友送上新一年的美好祝福。

有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与了此项目：Apofruit、Mazzoni Group、Origine Group、Oranfrizer e RK Growers。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域 (包装、物流、加工、机械和分销) 的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

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Renato Pagani – renato.pagani@secnewgate.it +39 335 6839561

Giorgia Rizzi – giorgia.rizzi@secnewgate.it

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

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EU Logos The European Art of Taste

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