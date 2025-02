De Nueva York a la FIL: Arteaga y Garcia llevan el arte de la comunicación al mayor foro literario en español

Juan Carlos Arteaga y Chuck Garcia presentando sus libros en la FIL Guadalajara Juan Carlos Arteaga firmando su libro en la FIL Guadalajara Chuck Garcia firmando su libro en la FIL Guadalajara

Un Encuentro de Mentoría y Aprendizaje en la FIL Guadalajara: Juan Carlos Arteaga y Chuck Garcia presentan Un Ascenso a la Cima y El ABC Para Hablar en Público

Si quieres hacer una diferencia, tienes que aprender a hablar.” — Juan Carlos Arteaga

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, February 9, 2025 / EINPresswire.com / -- “La mentoría es una guía intelectual, un oído atento y un impulso en la dirección correcta.” Esta cita de John Crosby resume la esencia de la mentoría y la sinergia que puede surgir entre mentor y aprendiz. Esta conexión cobró vida en el escenario de la FIL Guadalajara, el evento literario en español más grande y de mayor prestigio a nivel mundial.En este marco, presentaron Un Ascenso a la Cima, la versión en español de A Climb to the Top, un éxito de ventas en Amazon desde su lanzamiento en 2016, traducido a varios idiomas. La obra ofrece un enfoque práctico y profundo para dominar la comunicación y el liderazgo, estructurado en torno a Los Diez Mandamientos de los Grandes Comunicadores. Estos principios, creados por Chuck Garcia, brindan herramientas claras para aprender a conectar con las audiencias y liderar con autoridad mediante el poder de la palabra.Arteaga, originario de México, es un conferencista y consultor especializado en comunicación, liderazgo y negocios. Como consultor, ha trabajado con startups, pymes y empresas multinacionales. Ha participado en foros internacionales como la ONU, Harvard y el Senado de México, impartiendo conferencias y asesorando a profesionales en técnicas de persuasión y oratoria, además de acercar las enseñanzas de A Climb to the Top al público hispanohablante a través de su traducción y adaptación.El lanzamiento de esta edición en español tuvo lugar en la FIL Guadalajara, el foro literario más importante en lengua española, y el más grande del mundo por número de participantes, reuniendo anualmente a escritores, editores y lectores de todo el mundo. Durante la presentación, Arteaga y Garcia cautivaron a la audiencia con un diálogo en español e inglés, donde compartieron estrategias para inspirar, persuadir y generar impacto a través de la comunicación.Además, Arteaga presentó su libro, El ABC para Hablar en Público, publicado por Helm Books. La obra proporciona técnicas específicas para hablar con claridad, seguridad e influencia ante cualquier audiencia. El libro cubre aspectos clave como el manejo del miedo escénico, la modulación de la voz, el lenguaje corporal, la estructuración efectiva de discursos, técnicas de persuasión, y estrategias para explicar temas complejos. Garcia, quien escribió el prólogo de esta obra, recalcó su relevancia como herramienta para aquellos que desean fortalecer sus habilidades de oratoria y comunicarse con mayor impacto.Este lanzamiento marca también el inicio de Climb Leadership Institute, el nuevo sello editorial de Helm Books nacido de la colaboración entre Helm de Arteaga y Climb Leadership International de Garcia. Este joint venture tiene como misión brindar a sus lectores las herramientas necesarias para alcanzar sus metas profesionales y personales.Tras la presentación, ambos autores participaron en una firma de libros, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con los asistentes, responder preguntas y compartir experiencias sobre sus trayectorias en el mundo de la comunicación y el liderazgo.Acerca de los AutoresJuan Carlos Arteaga es autor, conferencista y consultor. Ha impartido cientos de conferencias en foros como la ONU, Harvard y el Senado de México. Como consultor, ha colaborado con más de 30 startups, pymes y empresas multinacionales. Es socio director del fondo de inversión de la Universidad de Long Island, consultor sénior en la International Consulting Network y asociado de expansión internacional para SGN Holding. A través de LIDERMUN, ha impactado a más de 25,000 jóvenes en América Latina. Su podcast DEMPRENDE está en el top 100 de Apple Podcasts México. Reside en Nueva York, donde combina consultoría, producción literaria y estudios de maestría en Finanzas y Administración de Negocios.Chuck Garcia es coach de liderazgo, conferencista y autor de A Climb to the Top y The Moment that Defines Your Life. Es fundador de Climb Leadership International y profesor de comunicación en liderazgo en la Universidad de Columbia. Con más de dos décadas de experiencia en Wall Street, ha asesorado a cientos de ejecutivos de empresas globales en el desarrollo de sus habilidades de comunicación y liderazgo. Siendo montañista experimentado, Garcia aplica las lecciones de sus expediciones a su metodología de enseñanza, con paralelismos entre los desafíos de la montaña y los del crecimiento profesional.La participación de Arteaga y Garcia en la FIL Guadalajara puso de manifiesto el impacto de la mentoría y la comunicación en la formación de líderes y profesionales. A través de sus libros, los autores comparten estrategias y principios fundamentales para mejorar la oratoria, la persuasión y el liderazgo.Lleva tu comunicación y liderazgo al siguiente nivel con estas obras. Adquiérelas aquí:

