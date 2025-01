Adrianna MJW présente “Quand l’art sublime les Alpes” : Exposition à Megève en février 2025.

Affiche de l’exposition “Quand l’art sublime les Alpes” par Adrianna MJW, du 8 au 22 février 2025 à Demi Quartier, Megève

Découvrez des photographies Fine Art et peintures contemporaines inspirées des Alpes lors de l’exposition d’Adrianna MJW, du 8 au 22 février 2025 à Megève.

À travers cette exposition, je rends hommage à la majesté des Alpes et invite à réfléchir sur la beauté et la fragilité de notre environnement” — Adrianna MJW

MEGèVE , FRANCE , FRANCE, January 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Quand l’art sublime les Alpes : Une exposition immersive par Adrianna MJW à MegèveL’artiste Adrianna MJW est ravie de présenter son exposition “Quand l’art sublime les Alpes”, qui se tiendra du 8 au 22 février 2025 (l'atelier est ouvert toute l'année à la demande) dans son atelier galerie à Demi Quartier, Megève. Cet événement unique offre aux visiteurs une immersion dans les paysages majestueux des Alpes, à travers des photographies Fine Art et des peintures contemporaines.Un hommage artistique aux AlpesAdrianna MJW, artiste reconnue pour ses créations mêlant minimalisme et puissance visuelle, explore dans cette exposition les contrastes entre la majesté des montagnes et l’impact de l’homme sur ces paysages naturels. Ses œuvres capturent la poésie des cimes enneigées, l’intensité des ombres projetées, et l’éclat des lumières alpines dans un style qui mêle abstraction et réalisme.Ses photographies Fine Art, produites en éditions limitées (7 exemplaires par œuvre), sont des instants où la lumière interagit avec la géométrie naturelle des paysages. Ces œuvres invitent les spectateurs à une contemplation profonde et à une réflexion sur notre relation avec la nature.Des peintures contemporaines qui interpellentEn parallèle de ses photographies, Adrianna MJW présente une série de peintures contemporaines. Chaque toile traduit l’énergie brute et la sérénité des montagnes, jouant sur des contrastes subtils entre lumière et obscurité. Les lignes fluides et les formes abstraites de ses peintures évoquent un dialogue entre la nature et l’imaginaire humain.Adrianna MJW explique : “Cette exposition est née de mon admiration pour la force intemporelle des Alpes. À travers mes œuvres, je cherche à immortaliser leur beauté tout en sensibilisant à leur fragilité face aux changements environnementaux.”Une expérience immersive à Demi QuartierL’exposition se déroule dans l’intimité de l’atelier galerie d’Adrianna MJW, situé au cœur des montagnes à Demi Quartier, près de Megève. Ce lieu unique offre un cadre chaleureux, propice à la contemplation artistique et à l’échange avec l’artiste elle-même. Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les histoires et inspirations derrière chaque œuvre, rendant l’expérience encore plus personnelle.L’atelier galerie est également ouvert toute l’année sur demande, offrant une opportunité permanente de découvrir les créations d’Adrianna MJW dans un cadre authentique et exclusif.Points forts de l’exposition1. Photographies Fine Art en édition limitée :• Des scènes alpines sublimées par des compositions géométriques et des jeux de lumière captivants.• Chaque tirage est réalisé sur des papiers d’art haut de gamme, numéroté et signé, garantissant leur exclusivité.2. Peintures et dessins contemporains :• Des œuvres qui mêlent abstraction et réalisme, traduisant l’énergie et la poésie des paysages alpins.3. Rencontre avec l’artiste :• Une opportunité rare de discuter avec Adrianna MJW de son processus créatif, de ses inspirations et de sa vision artistique.4. Un lieu exceptionnel :• Niché dans les montagnes, l’atelier galerie de Demi Quartier offre un cadre intime et authentique, parfait pour explorer les créations artistiquesInformations pratiques• Dates : Du 8 au 22 février 2025• Horaires : Entrée libre tous les jours de 15h à 19h (visites privées sur demande)• Lieu : Atelier Galerie Adrianna MJW, 237 route de la Fouettaz, Demi Quartier, Megève, France• Contact : adrianna.mjw@gmail.com• Lien : https://linktr.ee/adrianna.mjw • Ouverture annuelle : Atelier galerie ouvert toute l’année sur demande.À propos d’Adrianna MJWBasée à Megève, Adrianna MJW est une artiste multidisciplinaire qui allie photographie et peinture pour explorer les thèmes de la nature, du minimalisme, et de la relation entre l’homme et son environnement. Ses œuvres, régulièrement exposées en France et à l’international, attirent les collectionneurs pour leur rareté et leur intensité émotionnelle. À travers cette exposition, Adrianna MJW confirme son statut d’artiste engagée et innovante, capturant la force et la fragilité des paysages alpins.Pourquoi visiter l’exposition ?Cette exposition est bien plus qu’une simple présentation d’œuvres. Elle propose une réflexion artistique sur la majesté des Alpes et leur préservation. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir une approche contemporaine de la beauté naturelle, combinant des techniques artistiques variées et une perspective unique.Pour plus d’informations ou pour organiser une visite privée, contactez directement Adrianna MJW ou visitez son site via son Linktree :

