Ninepoint Partners LP lance deux nouvelles séries pour le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint et annonce la dissolution du FNB de crédit carbone Ninepoint

TORONTO, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (« Ninepoint Partners ») est ravie d’annoncer le lancement de deux nouvelles séries pour le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint, soit la série T et la série FT. En date du 16 janvier 2025, le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint offre désormais des titres de série A, de série F, de série T, de série FT, de série I et de série D.

Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint a principalement comme objectif de placement de maximiser le rendement à long terme rajusté en fonction du risque et, dans une moindre mesure, d’obtenir un niveau élevé de revenu. Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint vise à faire croître le capital grâce à sa sélection de titres et poursuit un programme d’investissement à long terme dont l’objectif est de dégager des gains en capital. Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint souhaite que son niveau de volatilité soit modéré et que le degré de corrélation avec les autres catégories d’actif soit faible en effectuant des placements diversifiés dans un groupe concentré d’actions mondiales du secteur de l’infrastructure.

« Les séries T et FT sont conçues pour procurer aux investisseurs des flux de trésorerie supérieurs aux autres séries offertes, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui cherchent une source fiable de revenu de placement », a déclaré Jeff Sayer, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Ninepoint Partners. « Avec une distribution annualisée cible de 6,0 %, versée chaque mois, les distributions de ces séries sont composées d’un remboursement de capital, de revenu net et de gains en capital, ce qui procure un flux de revenu régulier. »

Ninepoint Partners a également annoncé aujourd’hui son intention de dissoudre le FNB de crédit carbone Ninepoint avec prise d’effet le 28 mars 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution »). Avec prise d’effet immédiate, le FNB de crédit carbone Ninepoint n’accepte plus de nouvelles souscriptions. Cependant, les investisseurs peuvent continuer de négocier des parts de série FNB à la Cboe Canada jusqu’à leur radiation de la cote. Les investisseurs peuvent également faire racheter ou échanger leurs parts de série OPC du FNB de crédit carbone Ninepoint jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Ninepoint Partners renoncera aux frais d’opérations à court terme relatifs aux rachats de parts du FNB de crédit carbone Ninepoint avant la date de dissolution. Les investisseurs qui détiennent encore des parts du FNB de crédit carbone Ninepoint à la date de dissolution recevront un paiement en espèces pour leurs parts correspondant à leur quote-part de l’ensemble des biens et des actifs du FNB de crédit carbone Ninepoint attribuables à leurs parts de la série applicable du FNB de crédit carbone Ninepoint, ce qui devrait correspondre à la valeur liquidative par part de la série à la date de dissolution, multipliée par le nombre de parts détenues.

Ninepoint Partners enverra un avis à chaque investisseur du FNB de crédit carbone Ninepoint concernant la dissolution. Les parts de série FNB du FNB de crédit carbone Ninepoint devraient être radiées de la cote de la Cboe Canada, à la demande de Ninepoint Partners, à la fermeture des bureaux le 26 mars 2025 ou vers cette date. Puisque le FNB de crédit carbone Ninepoint se prépare à être dissous, ses actifs pourraient ne plus être totalement investis conformément à ses objectifs de placement indiqués dans le prospectus simplifié.

À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada et elle compte environ 7 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives couvrant les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les revenus de sources non traditionnelles, les actifs réels, les opérations de change et les actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Un placement dans un OPC peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les titres d’OPC ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le Fonds pourra maintenir sa valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). On reconnaît souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives à l’emploi de mots et d’expressions comme « planifier », « s’attendre à », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « prévoir », « avoir l’intention » ou « croire » sous leurs différentes formes (y compris la forme négative) ou le recours au mode futur ou conditionnel pour indiquer que certains événements surviendront ou pourraient ou devraient survenir, que certaines mesures seront prises ou pourraient ou devraient l’être, ou que certains résultats seront atteints ou pourraient ou devraient l’être. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats, rendements ou réalisations de Ninepoint Partners LP considérablement différents de futurs résultats, rendements ou réalisations prévus explicitement ou implicitement dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont faites en date du présent communiqué, et Ninepoint Partners LP décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou résultats ou d’autres motifs. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Ninepoint Partners LP ne s’engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation en valeurs mobilières l’oblige à le faire. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

