CT Semiconductor melengkapkan kursus "SEED TRAINING" pertama mengenai cip semikonduktor ATP

HANOI, Vietnam, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Semiconductor - ahli Kumpulan CT, secara rasmi menamatkan kursus "Seed Training - Train for the Trainer" pertama mengenai cip semikonduktor ATP (Assembly, Test, and Packaging). Kursus tersebut berlangsung dari 13 hingga 19 Januari 2025 di Pusat Inovasi Nasional (NIC), Hanoi.

Kursus ini dianjurkan dengan matlamat untuk bekerjasama dengan Kerajaan bagi membangunkan sumber manusia berkualiti tinggi dalam industri semikonduktor. Ini sejajar dengan hala tuju yang ditetapkan dalam Keputusan No.1018/QĐ-TTg oleh Perdana Menteri mengenai Strategi Pembangunan Industri Semikonduktor Vietnam hingga 2030, wawasan ke arah 2050.

Kursus "Seed Training - Train for the Trainer" CT Semiconductor

Kursus ini direka bentuk dan merangkumi arahan langsung daripada pakar asing dengan lebih 20 tahun pengalaman industri. Semua peserta telah ditaja sepenuhnya oleh CT Semiconductor, termasuk yuran kursus, kos sara hidup dan pengangkutan dan ini merupakan kemuncak program tersebut. Ini menunjukkan komitmen kukuh syarikat untuk menyumbang kepada pembangunan mampan industri semikonduktor Vietnam, sambil menyelaras secara rapat dengan strategi kerajaan untuk pertumbuhan industri.

Dr. Le Xuan Luc (Universiti Teknologi, Universiti Teknologi, Universiti Kebangsaan Vietnam, Hanoi - PhD dalam Kejuruteraan Fusion IT Nano) menyatakan: "Menyertai kursus 'Seed Training - Train for the Trainer' pertama, saya dapati kursus ini amat bermakna. Sokongan berani dan perintis CT Semiconductor dalam melatih pelajar peringkat tinggi dan praktikal dalam ujian cip IC, pemasangan dan pembungkusan merupakan strategi jangka panjang yang menyebarkan motivasi ke seluruh negara untuk pembangunan teguh ekosistem semikonduktor Vietnam. Ini adalah tindakan praktikal yang membawa manfaat yang ketara semenjak Vietnam telah mengenal pasti sains dan teknologi sebagai teras dalam pertumbuhannya."

Wakil dari National Innovation Center (NIC) berkongsi: "Setiap kursus seperti 'Seed Training - Train for the Trainer' akan menjadi batu loncatan pertama untuk mewujudkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi permintaan besar industri semikonduktor domestik dan antarabangsa. Peranan CT Semiconductor dalam menerajui inisiatif latihan sumber manusia akan menyumbang kepada matlamat negara untuk mempunyai 50,000 jurutera dan sarjana muda yang berkhidmat dalam industri semikonduktor menjelang 2030."

Wakil CT Semiconductor menambah: "Kami memahami bahawa sumber manusia adalah kunci untuk merealisasikan wawasan untuk menjadikan Vietnam sebagai hab teknologi semikonduktor terkemuka di rantau ini. Dengan kursus ini, CT Semiconductor bukan sahaja memenuhi keperluan tenaga kerja kilang kami tetapi juga menyokong syarikat semikonduktor asing melabur dan mengembangkan operasi mereka di Vietnam. Ini adalah sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan Vietnam bukan sahaja destinasi untuk projek pelaburan tetapi juga penyedia sumber manusia berkualiti tinggi yang memenuhi piawaian antarabangsa."

Kursus oleh CT Semiconductor merupakan langkah strategik dalam membangunkan sumber manusia berkualiti tinggi untuk industri semikonduktor Vietnam. Dengan pelaburan menyeluruh dalam pendidikan dan pembangunan teknologi, CT Semiconductor menyumbang untuk membina asas yang mampan bagi industri semikonduktor, berganding bahu untuk secara beransur-ansur menjadikan Vietnam sebagai hab teknologi semikonduktor yang penting di rantau ini dan dunia.

E-mel: info@ctsemiconductor.com

